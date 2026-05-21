「サボン」がパパイヤとビワ香る夏限定コレクションを発売

「サボン（SABON）」が、夏の限定コレクション「パパイヤ・ロコ コレクション」を7月16日に発売する。

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同コレクションは、パパイヤとビワを組み合わせたトロピカルフルーティの香りが特徴。調香はフランス人のセリーヌ・リペール氏が手掛け、トップノートにパパイヤとスイートオレンジ、ミドルノートはビワとブラックベリー、ベースノートをマンゴーパルプとムスクで構成した。

セリーヌ氏は、「パパイヤは完熟したまろやかさと青々とした果実の生命力によって、明るさと滑らかさを併せ持つモダンなフルーティシグネチャーを形成します。そこにビワの持つみずみずしい香りが繊細に絡み、初夏の穏やかさを体現しました」とコメントした。

商品ラインナップは全5種。肌をうるおしながら洗い上げる「ハイドレイティング シャワーオイル パパイヤ・ロコ」（500mL 5500円、300mL 3960円）、ソルト-イン-オイル処方の「ボディスクラブ パパイヤ・ロコ」（320g 4730円）、ボディ用保湿ジェル「ボディジュレ パパイヤ・ロコ」（200mL 5060円）、チューブタイプの「ハンドクリーム パパイヤ・ロコ」（30mL 1870円）、ボディとヘアに使用できる 「ビューティーオイル パパイヤ・ロコ」（100mL 5500円）を展開する。

また、限定キットとして、「サマーボディケアキット パパイヤ・ロコ」（全2種 各1万4300円）を用意。いずれもハイドレイティング シャワーオイル 300mL、ボディスクラブ、ボディジュレ、ハンドクリームをセットし、メッシュトートバッグまたはギフトボックスを付属する。このほか、「スクラブキット パパイヤ・ロコ」（7700円）、「ウェルカムキット パパイヤ・ロコ」（4070円）も販売。全国のサボン店舗および公式オンラインストアでは、数量限定の購入者特典も用意する。

◾️公式オンラインストア