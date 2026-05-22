日経225先物テクニカルポイント（22日夜間取引終了時点）
22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比570円高の6万2110円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
65386.90円 ボリンジャーバンド3σ
63789.67円 ボリンジャーバンド2σ
62192.43円 ボリンジャーバンド1σ
62110.00円 22日夜間取引終値
61684.14円 21日日経平均株価現物終値
61600.00円 一目均衡表・転換線
60978.00円 5日移動平均
60595.20円 25日移動平均
60005.00円 一目均衡表・基準線
58997.97円 ボリンジャーバンド-1σ
57400.73円 ボリンジャーバンド2σ
56831.47円 75日移動平均
55803.50円 ボリンジャーバンド3σ
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54172.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
51083.60円 200日移動平均
株探ニュース
65386.90円 ボリンジャーバンド3σ
63789.67円 ボリンジャーバンド2σ
62192.43円 ボリンジャーバンド1σ
62110.00円 22日夜間取引終値
61684.14円 21日日経平均株価現物終値
61600.00円 一目均衡表・転換線
60978.00円 5日移動平均
60595.20円 25日移動平均
60005.00円 一目均衡表・基準線
58997.97円 ボリンジャーバンド-1σ
57400.73円 ボリンジャーバンド2σ
56831.47円 75日移動平均
55803.50円 ボリンジャーバンド3σ
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54172.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
51083.60円 200日移動平均
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