　22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比570円高の6万2110円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

65386.90円　　ボリンジャーバンド3σ
63789.67円　　ボリンジャーバンド2σ
62192.43円　　ボリンジャーバンド1σ
62110.00円　　22日夜間取引終値
61684.14円　　21日日経平均株価現物終値
61600.00円　　一目均衡表・転換線
60978.00円　　5日移動平均
60595.20円　　25日移動平均
60005.00円　　一目均衡表・基準線
58997.97円　　ボリンジャーバンド-1σ
57400.73円　　ボリンジャーバンド2σ
56831.47円　　75日移動平均
55803.50円　　ボリンジャーバンド3σ
55065.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54172.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
51083.60円　　200日移動平均

株探ニュース