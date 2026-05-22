22日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比18.0ポイント高の3867.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3975.54ポイント ボリンジャーバンド3σ

3918.39ポイント ボリンジャーバンド2σ

3867.50ポイント 22日夜間取引終値

3861.25ポイント ボリンジャーバンド1σ

3853.81ポイント 21日TOPIX現物終値

3849.00ポイント 一目均衡表・転換線

3836.30ポイント 5日移動平均

3804.10ポイント 25日移動平均

3800.25ポイント 一目均衡表・基準線

3746.95ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3731.11ポイント 75日移動平均

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

3689.81ポイント ボリンジャーバンド2σ

3650.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

3632.66ポイント ボリンジャーバンド3σ

3436.88ポイント 200日移動平均



株探ニュース