　22日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比18.0ポイント高の3867.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3975.54ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3918.39ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3867.50ポイント　　22日夜間取引終値
3861.25ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3853.81ポイント　　21日TOPIX現物終値
3849.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3836.30ポイント　　5日移動平均
3804.10ポイント　　25日移動平均
3800.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3746.95ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3731.11ポイント　　75日移動平均
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3689.81ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3650.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3632.66ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3436.88ポイント　　200日移動平均

株探ニュース