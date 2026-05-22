TOPIX先物テクニカルポイント（22日夜間取引終了時点）
22日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比18.0ポイント高の3867.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3975.54ポイント ボリンジャーバンド3σ
3918.39ポイント ボリンジャーバンド2σ
3867.50ポイント 22日夜間取引終値
3861.25ポイント ボリンジャーバンド1σ
3853.81ポイント 21日TOPIX現物終値
3849.00ポイント 一目均衡表・転換線
3836.30ポイント 5日移動平均
3804.10ポイント 25日移動平均
3800.25ポイント 一目均衡表・基準線
3746.95ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3731.11ポイント 75日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3689.81ポイント ボリンジャーバンド2σ
3650.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3632.66ポイント ボリンジャーバンド3σ
3436.88ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3975.54ポイント ボリンジャーバンド3σ
3918.39ポイント ボリンジャーバンド2σ
3867.50ポイント 22日夜間取引終値
3861.25ポイント ボリンジャーバンド1σ
3853.81ポイント 21日TOPIX現物終値
3849.00ポイント 一目均衡表・転換線
3836.30ポイント 5日移動平均
3804.10ポイント 25日移動平均
3800.25ポイント 一目均衡表・基準線
3746.95ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3731.11ポイント 75日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3689.81ポイント ボリンジャーバンド2σ
3650.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3632.66ポイント ボリンジャーバンド3σ
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