22日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の793ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



858.04ポイント ボリンジャーバンド3σ

837.10ポイント ボリンジャーバンド2σ

816.15ポイント ボリンジャーバンド1σ

801.00ポイント 一目均衡表・転換線

799.80ポイント 5日移動平均

796.92ポイント 21日東証グロース市場250指数現物終値

795.20ポイント 25日移動平均

793.00ポイント 22日夜間取引終値

783.00ポイント 一目均衡表・基準線

774.25ポイント ボリンジャーバンド-1σ

758.56ポイント 75日移動平均

753.30ポイント ボリンジャーバンド2σ

739.08ポイント 200日移動平均

732.36ポイント ボリンジャーバンド3σ

729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

722.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）



株探ニュース