　22日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の793ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

858.04ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
837.10ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
816.15ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
801.00ポイント　　一目均衡表・転換線
799.80ポイント　　5日移動平均
796.92ポイント　　21日東証グロース市場250指数現物終値
795.20ポイント　　25日移動平均
793.00ポイント　　22日夜間取引終値
783.00ポイント　　一目均衡表・基準線
774.25ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
758.56ポイント　　75日移動平均
753.30ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
739.08ポイント　　200日移動平均
732.36ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
729.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
722.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

株探ニュース