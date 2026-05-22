再開発が進む札幌駅周辺に新たな施設が登場しました。



北海道の味覚をテーマにした朝食が魅力のホテルや、全国的に注目されているシェアオフィスまで、最新のエキチカ事情を追いました。



北海道のソウルフードジンギスカン。



札幌といえば、やっぱり味噌ラーメン！



さらには、新鮮な魚介類を握った寿司も。



これらの料理を提供しているのは…



札幌駅近く、北２条西２丁目エリアで、６月から新たにオープンするホテル、「リージョニアｂｙ クインテッサ」です。





関係者向けに、レストランがお披露目されました。（長野記者）「こちらのホテルの売りが贅沢な朝食ビュッフェです。ライブキッチンと言って、目の前で調理してもらえる臨場感も楽しむことができます」朝食ビュッフェは、北海道の味覚を中心としたメニューがおよそ７０種類並びます。中でも寿司は１３種類もあり、握りたてを味わうことができます。（長野記者）「甘味が広がっておいしい！朝から贅沢！」２名利用の場合、ビュッフェ付きで１人５８５０円から提供されています。

（コアグローバルマネジメント 北尾彩葉さん）「ビジネスや観光はもちろんですが、札幌をはじめ道内の皆さまにもご褒美旅としてご宿泊いただければ」



さらに、北２条西３丁目エリアに２０２６年５月２１日にオープンしたのが、「ＴＨＥ ＶＩＬＬＡＧＥ ＳＡＰＰＯＲＯ」です。



地上１３階建て、地下１階のオフィスビルで地下歩行空間から直結という抜群の立地です。



５階から１３階のフロアではおよそ９００人から１２００人ほどが働くことができます。



２階から４階に入っているのがこのテナントの目玉、元ファイターズの斎藤佑樹さんも利用しているというシェアオフィスの「Ｗｅ Ｗｏｒｋ」



「Ｗｅ Ｗｏｒｋ」は世界３７か国６００拠点以上で展開し、今回が北海道初上陸です。



（ＷＷＪ 熊谷慶太郎社長）「この会議室、ここで携帯のアプリ１つで予約できる。空き時間が出ているので、選択をして会議室を予約する」

個人契約は月額４万２９００円からで、Ｗｅ Ｗｏｒｋの会員が互いに交流できるイベントなどもあり、札幌市も期待を寄せています。



（札幌市 秋元克広市長）「スタートアップの皆さんが気軽に使えるシェアオフィス、場所だけでなくネットワークやコミュニティを提供してくれているのが大きい」



（ＷＷＪ 熊谷慶太郎社長）「今回札幌１拠点目なので、入居者の状況も見ながらさらなる拡大も目指していきたい」



続々と進む札幌中心部の再開発。



観光やビジネスの需要を取り込み、道内経済の発展につながるのか注目です。