俳優の佐藤二朗が、愛妻への“ノロケ”を爆発させた。

【映像】佐藤が撮影した妻と子供の写真

佐藤は、5月20日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。4歳下の妻との出会いについて語った。

“愛妻家”として有名な佐藤に黒柳が「あなた、奥様が大好き（ですって）？」と尋ねると、佐藤は「大好きですね」と即答。

黒柳が「平気で言えちゃう」と笑うと「いや、もう全然大好きですね。もう僕は本当に…これもうガチで本当にその通りなんですけど、妻がいなければ、とうに野垂れ死んでる」とキッパリ。

「これ割と例えじゃなくて、多分本当に野垂れ死んでる」と念を押すと、黒柳は「よかったね、野垂れ死にしないでね」と爆笑。佐藤も「よかったね、本当俺。妻ありがとう、いてくれて」と感謝を口にした。

出会いについてきかれると、佐藤は「養成所で知り合って。で、もうずっとね、全国放送で『徹子の部屋』でこんなノロケてもしょうがないんだけど。でも、ごめんなさい。ノロケますから。遠慮せずノロケますけれども」と前置き。

「彼女が21、俺が25の時に知り合って。彼女は、言っていいかな…53、僕57になるんですけど。30年以上一緒に住んでて、ずーっと好きというか、どんどん好きが上がってくんですよ」と告白。

「でも、こんなに好きな人間がいる、世の中にいること自体すごく恵まれてるって思うので、そういうところです」と話すと、黒柳は「よかったね、うん。だって、そんな事って滅多にない。だんだん好きになってくなんていいじゃない」と共感した。

そこで佐藤は「でもね、これ言っとかないといけないんだけど。妻は『もうノロケるな』と」と、妻から“ノロケ禁止令”が出ていることを明かし、「癒されるって言ってくださる方もいらっしゃるけど、『あんな57のいいおっさんが何ノロケとんねんって思う人もいるから、やめな』って言われて。僕も、全く同意見というか、僕がもし、テレビで同年代の小太りの俳優が、そんな臆面もなく『好きが増えていく』みたいなことを言ったら、『何言うとんねんお前』と思う方なんで」とまくし立てる。

しかし「でもまあ、なんだろうな。なんか、いつかお別れの時が来た時に、やっぱり後悔したくないから、っていう感じですね。本当に」と“ノロケ”を止めない理由について説明すると、黒柳も「よかった。いいじゃない、そういうことがあって」と理解を示した。

（『徹子の部屋』より）