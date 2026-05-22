エヌビディアのCEOを務めるジェンスン・ファン氏が北京の街中に突如現れ、あるものを食べている姿が注目を集めている。

【映像】革ジャン姿でジャージャー麺を食べるファン氏（実際の様子）

米中首脳会談に際して、トランプ大統領に同行したファン氏。北京の路上でトレードマークの革ジャン姿でジャージャー麺に舌つづみを打つ様子が中国のSNSに投稿され話題に。

投稿は19日時点で180万回以上表示され、いいねは1万4,000を獲得している。しかし、訪中の目的であった「半導体」をめぐっては、目立った成果は見えていないのが実情だ。

このファン氏の行動について、ハーバード大学医学部准教授の内田舞氏は次のように語る。

「ジャージャー麺を食べている姿はものすごく美味しそうでしたけど、それを分析するメディアもあった。まず中華麺が嫌いな人って世の中にほとんどいないし、多くの人が日常で食べているもの。だからこそ、誰にも威圧感を与えず、親しみやすさを演出するには非常に分かりやすい。そういうイメージ戦略でもあると思う」（内田氏、以下同）

「ただ、そういったイメージ戦略を演じる必要性があることに関しては、アメリカ企業がどれほど中国市場を必要としてるかを象徴する場面でもあったと見ている人も多かった印象だ」

（『わたしとニュース』より）