敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放ち、4打数1安打1打点。投げては5回88球で3安打4奪三振無失点とし、チームの4-0勝利に貢献した。ドジャース公式SNSが「今日の1枚」に気迫溢れる大谷の写真を選ぶと、日本ファンも絶賛している。

初回先頭の大谷は、相手先発バスケスの初球95.5マイル（約153.7キロ）の高めフォーシームを強振。打球速度111.3マイル（約179.1キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）の打球は中堅フェンスを越える8号となった。

その裏、投手としてマウンドに上がった大谷は3回まで9者連続でアウトに切るパーフェクト投球。4回は2死一、二塁のピンチもボガーツを中飛に。5回は1死満塁の大ピンチを迎えたが、タティスJr.を外角低めへの87.2マイル（約140キロ）のスイーパーで遊ゴロ併殺打に打ちとった。渾身のガッツポーズと共に、マウンド上で雄叫びをあげた。

ドジャース公式Xは、降板から1分後、大谷が拳を握りながら絶叫する写真を公開。米ファンの話題を呼んだが、試合終了後にも改めて「今日の1枚」として各SNSに同様の写真を投稿した。大谷の気迫が伝わる1枚には、X上の日本ファンも反応している。

「最高すぎ」

「さすが大谷翔平」

「かっけぇ」

「吠え谷最高です」

「今年1番の雄叫びいただきました！」

「吠えたーーー」

「オオタニサンの咆哮がカッコよすぎる」

「久々に大谷さんのガッツポーズ見た」

降板直後に投稿された画像には、投稿から3時間で1.3万件を超える「いいね」がつくなど、日米のファンも納得の1枚だったようだ。



（THE ANSWER編集部）