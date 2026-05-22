タレントの荻野心(20)が19日までに、自身のインスタグラムを更新。袖がボリューミーなぴたぴた超ショート丈のカットソーにデニム、生足にサンダルという初夏の装いを披露した。



【写真】激やばかわいすぎ♡バラにも負けないあでやかさ！ぴったぴたカットソーで夏の装い

名古屋の鶴舞公園バラ園で、ピンクのつるバラや深紅のバラの前で次々とポーズ。フォロワーも「最強に激ヤバ可愛いすぎ」「目の保養やなあ」という声があがっていた。



荻野は“こころん”の愛称で、OS☆Uに所属した元アイドルで、元Popteenモデル。現在は格闘技団体・Krushのラウンドガールを務めている。母は1980年代に一世風靡した元おニャン子クラブ会員番号33番の荻野（旧姓布川）智子。現在は美容家美容食アドバイザーとして活躍。



母の兄は、元シブがき隊の布川敏和で、荻野が日本一かわいい女子中学生を決める「JCミスコン2018」で準優勝に輝いたときには「叔父チャンは スマホで、ドキドキしながら 生中継を スクリーンショットしながら観ていたのだ～」「我が姪･ここチャン おめでとう！ これからも 願晴ってネ！」（原文まま）とブログでつづるなど、仲の良い伯父＆姪であることを明かしている。



（よろず～ニュース編集部）