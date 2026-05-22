『好きなお天気キャスター／気象予報士』ガチャピンが初の栄冠 昨年まで4連覇の木原実を僅差でかわす
冬・春という季節感を忘れさせるほどの気温の上昇、大型フェスを中止にさせるほどの“嵐”など、例年以上に予測しにくい天候が続いている2026年。そんな日々が続くからこそ、出かける前に天気予報をチェックし、お天気キャスターや気象予報士の言葉に耳を傾ける人も多いのでは？オリコンニュースでは、毎年恒例の『好きなお天気キャスター／気象予報士ランキング』を発表。第22回となる今回は、夕方の報道番組『Live News イット！』（フジテレビ系）にお天気キャスターとして出演中の【ガチャピン】が、昨年まで4連覇していた『news every.』（日本テレビ系）でお天気コーナーを担当する【木原実】を僅差でかわし、初の1位を獲得した。
【ランキング表】ガチャピン、木原らがしのぎを削った2026年の『好きなお天気キャスター』TOP10
■2020年の「お天気キャスター」就任以来の悲願達成 天気予報をより親しみやすいものに
初の栄冠に輝いた【ガチャピン】は、1973年4月2日に放送をスタートしたフジテレビ系『ひらけ！ポンキッキ』に登場。毎週月曜から金曜の30分番組で相棒・ムックとともに人気に。その後も子どもたちのアイドルとして今なお、世代を超えた人気を誇っている。
もともとチャレンジ精神旺盛なキャラクターとしてさまざまなスポーツに挑戦してきたガチャピンだが、2020年には『Live News イット！』のお天気キャスターに就任。その愛らしいキャラクターとともに、気象予報士やアナウンサーとの掛け合いが大きな話題となった。お天気キャスターに就任した20年に7位にランクインして以降、21年6位→22年4位と着実に順位を上げ、23年以降は3年連続2位と1位に肉薄していた。
今回待望の1位を獲得したガチャピンには、「子どもも見ていて、天気予報やニュースを見るきっかけになりやすいのではないかと思っています。ガチャピンの声（の雰囲気）が昔から変わらないので安心します。がんばって欲しいです」（埼玉県／50代／女性）、「ガチャピンが出てる事によって、『イット！』を見るきっかけになりました！いつもお天気コーナーが楽しみです！かわいい！癒やし！」（愛知県／40代／女性）と、昔からなじみのあるキャラクターに癒やされ、難しい気象用語が出てくる天気コーナーを親しみやすいものにしているという意見が。「お天気キャスターというなかなかスポットの当たらない部分で異彩を放っている」（福岡県／30代／男性）と、その存在そのものが注目を集めているというコメントも寄せられた。
また「キャラクターなので癒やされる。合成の背景と同化してしまった回はもはや伝説」（東京都／30代／男性）と、合成用のグリーンバック（クロマキー）の色とガチャピンの体の色が同化し、ガチャピンの緑の部分に合成する映像が流れるという、ハプニングの印象が大きいという人も。
こうしたハプニングも含め、長きにわたり人々を笑顔にしてきたキャラクターであることに加え、2020年から真摯にお天気キャスターを務めてきた結果が今回の1位につながったと言えるだろう。
■「お天気＝木原さん」の声も…5連覇逃すも、信頼厚く
2位には『news every.』（日本テレビ系）でお天気コーナーを担当する【木原実】がランクイン。昨年まで4連覇を果たし、殿堂入り（5年連続1位）目前だったが、1位の【ガチャピン】に僅差でかわされた形となった。
とはいえ、長年にわたり日本の天気の動向をわかりやすく伝えてきた経験と実績への信頼は厚く、「木原実さんは、専門的な天気情報を誰にでもわかりやすく伝えてくれる方だと思います。やさしい語り口と親しみやすい人柄で、そらジローとの掛け合いも毎回楽しみにしています。 災害時にも冷静で的確な解説をしている点も印象的です」（埼玉県／30代／女性）、「お天気といえば！お天気＝木原さん。というくらい見慣れていて毎日、当たり前のように見ています」（神奈川県／30代／男性）という声が多数。
また「分かりやすく、落ち着いた声で天気を解説しており、そらジローとのやりとりもほほえましくて、非常に好感が持てる」（福岡県／20代／男性）と、日本テレビの天気予報のマスコットキャラクター「そらジロー」との息のあったやりとりも名物となっており、このかけあいを楽しみにしている人も多い。
昨年の同ランキングで4連覇を達成した際のインタビューで、木原は「ぶっちゃけ僕、天気予報がへたな方なんですよ（笑）」「いろんな物差しがあると思うんですけど、しょっちゅう間違えますし、噛んでいますし、普通の格好でやっていますし、おっさんですし（笑）。だから、世間的にピカピカしている人間ではないんです」と謙虚な姿勢を示しつつ、「子どもたちとか、テレビ見てくれているあの時間帯のおじいちゃん、おばあちゃんやお母さんたちが生きやすいような、安全に暮らせるような気象情報をお伝えしていきたいと思っています」と天気予報への思いを熱く語っていただけに、今後もその信頼感に応えるべくその経験に裏打ちされた天気予報を伝えてくれるだろう。
■TOP5に昨年から1つずつ順位を上げた3人がランクイン “再生”目指すフジテレビに明るいニュース
3位・4位には、フジテレビの番組で天気を伝えている2人が、それぞれ昨年から1つ順位を上げランクイン。3位の【天達武史】は、かつての『とくダネ!』『めざまし8』『サン!シャイン』を経て、現在は『ノンストップ！』『めざましテレビ』でお天気コーナーを担当。長年にわたる出演は、フジテレビの“朝の顔”のひとりともいえる活躍ぶりだ。
そんな天達には、「亡くなった小倉（智昭）アナの番組（『とくダネ!』）に出演されてたときから、わかりやすく、豆知識まで披露してくれる天達さんが好きだったから。出始めの頃の自己紹介『天気の達人と書いて天達です』って言うのも好きだった」（愛知県／50代／女性）という声が。
また、「派手な演出やキャラ設定せず、丁寧に聞きやすい話し方で適切に情報を伝えてくれるから安心感と信頼がある」（北海道／30代／男性）、「見ていると自然に笑顔になれる。一生懸命分かりやすく伝えてくれようとしているのが好印象」（沖縄県／40代／男性）とその人柄、丁寧な語り口や天気予報に取り組む真摯な姿勢を評価する声が上がっている。
そんな天達と『めざましテレビ』で『あまゆか天気』のコンビを組むのが4位にランクインした【林佑香】。慶應義塾大学の1年生、19歳だった2022年4月から同番組の“8代目”お天気キャスターに就任。そんな林には「最初のころは女子大生然としていたが、今は安定して、MC力は女性アナをしのぐ。天気MCも、英語のコーナーも明瞭で文句のつけようのない美形お天気お姉さんに成長された」（東京都／40代／男性）と、その成長を評価する声が。
また、「『めざましテレビ』ではお天気以外にもロケでのリアクションが面白くて好きです」（大阪府／50代／女性）と、そのリアクションの良さや、「『めざましテレビ』の朝のお天気コーナーでいつも明るい笑顔でいてくれるので、良い一日を始められる気がするから」（東京都／40代／男性）と、朝の憂鬱な気持ちを晴らしてくれる存在になっているといった声も寄せられた。
1位の【ガチャピン】と合わせて、TOP5にそれぞれ順位を1つずつあげた3人、6位の【上垣皓太朗】アナウンサー（めざましどようび）も含めるとTOP10に4人が、フジテレビの番組からランクイン。昨年来さまざまなニュースが世間を騒がせ、5月12日には45年ぶりに新たな企業理念を掲げるなど、“再生”への道を示すなかでの明るいニュースとなった。
■TOP10の顔ぶれは昨年と変わらず…“経験と実績”のベテラン勢への信頼厚く
今回のランキング、昨年のTOP10と顔ぶれがまったく同じ。1位〜5位、6位〜10位でそれぞれ、順位のシャッフルが行われ、今年のランキングとなった。新たなスターが生まれにくいと言えると同時に、『お天気キャスター／気象予報士』というポジションが、ルックスや声質だけでなく、経験やそれに基づく分析、そしてそれをどう視聴者に伝えていくか、長年の経験や信頼がものをいう世界だからと言えるだろう。2位の木原、3位の天達、7位の【森田正光】（Nスタ）、【依田司】（グッド！モーニング）、9位の【森朗】（ひるおび）といったベテラン勢のランクインがそれを裏付けている。
これらベテラン勢を押しのけて、新たなスターが誕生するのか？経験と実績からくる信頼感からベテラン勢がTOP10を死守するのか。早くも来年のランキングが楽しみだ。
■2020年の「お天気キャスター」就任以来の悲願達成 天気予報をより親しみやすいものに
初の栄冠に輝いた【ガチャピン】は、1973年4月2日に放送をスタートしたフジテレビ系『ひらけ！ポンキッキ』に登場。毎週月曜から金曜の30分番組で相棒・ムックとともに人気に。その後も子どもたちのアイドルとして今なお、世代を超えた人気を誇っている。
もともとチャレンジ精神旺盛なキャラクターとしてさまざまなスポーツに挑戦してきたガチャピンだが、2020年には『Live News イット！』のお天気キャスターに就任。その愛らしいキャラクターとともに、気象予報士やアナウンサーとの掛け合いが大きな話題となった。お天気キャスターに就任した20年に7位にランクインして以降、21年6位→22年4位と着実に順位を上げ、23年以降は3年連続2位と1位に肉薄していた。
今回待望の1位を獲得したガチャピンには、「子どもも見ていて、天気予報やニュースを見るきっかけになりやすいのではないかと思っています。ガチャピンの声（の雰囲気）が昔から変わらないので安心します。がんばって欲しいです」（埼玉県／50代／女性）、「ガチャピンが出てる事によって、『イット！』を見るきっかけになりました！いつもお天気コーナーが楽しみです！かわいい！癒やし！」（愛知県／40代／女性）と、昔からなじみのあるキャラクターに癒やされ、難しい気象用語が出てくる天気コーナーを親しみやすいものにしているという意見が。「お天気キャスターというなかなかスポットの当たらない部分で異彩を放っている」（福岡県／30代／男性）と、その存在そのものが注目を集めているというコメントも寄せられた。
また「キャラクターなので癒やされる。合成の背景と同化してしまった回はもはや伝説」（東京都／30代／男性）と、合成用のグリーンバック（クロマキー）の色とガチャピンの体の色が同化し、ガチャピンの緑の部分に合成する映像が流れるという、ハプニングの印象が大きいという人も。
こうしたハプニングも含め、長きにわたり人々を笑顔にしてきたキャラクターであることに加え、2020年から真摯にお天気キャスターを務めてきた結果が今回の1位につながったと言えるだろう。
■「お天気＝木原さん」の声も…5連覇逃すも、信頼厚く
2位には『news every.』（日本テレビ系）でお天気コーナーを担当する【木原実】がランクイン。昨年まで4連覇を果たし、殿堂入り（5年連続1位）目前だったが、1位の【ガチャピン】に僅差でかわされた形となった。
とはいえ、長年にわたり日本の天気の動向をわかりやすく伝えてきた経験と実績への信頼は厚く、「木原実さんは、専門的な天気情報を誰にでもわかりやすく伝えてくれる方だと思います。やさしい語り口と親しみやすい人柄で、そらジローとの掛け合いも毎回楽しみにしています。 災害時にも冷静で的確な解説をしている点も印象的です」（埼玉県／30代／女性）、「お天気といえば！お天気＝木原さん。というくらい見慣れていて毎日、当たり前のように見ています」（神奈川県／30代／男性）という声が多数。
また「分かりやすく、落ち着いた声で天気を解説しており、そらジローとのやりとりもほほえましくて、非常に好感が持てる」（福岡県／20代／男性）と、日本テレビの天気予報のマスコットキャラクター「そらジロー」との息のあったやりとりも名物となっており、このかけあいを楽しみにしている人も多い。
昨年の同ランキングで4連覇を達成した際のインタビューで、木原は「ぶっちゃけ僕、天気予報がへたな方なんですよ（笑）」「いろんな物差しがあると思うんですけど、しょっちゅう間違えますし、噛んでいますし、普通の格好でやっていますし、おっさんですし（笑）。だから、世間的にピカピカしている人間ではないんです」と謙虚な姿勢を示しつつ、「子どもたちとか、テレビ見てくれているあの時間帯のおじいちゃん、おばあちゃんやお母さんたちが生きやすいような、安全に暮らせるような気象情報をお伝えしていきたいと思っています」と天気予報への思いを熱く語っていただけに、今後もその信頼感に応えるべくその経験に裏打ちされた天気予報を伝えてくれるだろう。
■TOP5に昨年から1つずつ順位を上げた3人がランクイン “再生”目指すフジテレビに明るいニュース
3位・4位には、フジテレビの番組で天気を伝えている2人が、それぞれ昨年から1つ順位を上げランクイン。3位の【天達武史】は、かつての『とくダネ!』『めざまし8』『サン!シャイン』を経て、現在は『ノンストップ！』『めざましテレビ』でお天気コーナーを担当。長年にわたる出演は、フジテレビの“朝の顔”のひとりともいえる活躍ぶりだ。
そんな天達には、「亡くなった小倉（智昭）アナの番組（『とくダネ!』）に出演されてたときから、わかりやすく、豆知識まで披露してくれる天達さんが好きだったから。出始めの頃の自己紹介『天気の達人と書いて天達です』って言うのも好きだった」（愛知県／50代／女性）という声が。
また、「派手な演出やキャラ設定せず、丁寧に聞きやすい話し方で適切に情報を伝えてくれるから安心感と信頼がある」（北海道／30代／男性）、「見ていると自然に笑顔になれる。一生懸命分かりやすく伝えてくれようとしているのが好印象」（沖縄県／40代／男性）とその人柄、丁寧な語り口や天気予報に取り組む真摯な姿勢を評価する声が上がっている。
そんな天達と『めざましテレビ』で『あまゆか天気』のコンビを組むのが4位にランクインした【林佑香】。慶應義塾大学の1年生、19歳だった2022年4月から同番組の“8代目”お天気キャスターに就任。そんな林には「最初のころは女子大生然としていたが、今は安定して、MC力は女性アナをしのぐ。天気MCも、英語のコーナーも明瞭で文句のつけようのない美形お天気お姉さんに成長された」（東京都／40代／男性）と、その成長を評価する声が。
また、「『めざましテレビ』ではお天気以外にもロケでのリアクションが面白くて好きです」（大阪府／50代／女性）と、そのリアクションの良さや、「『めざましテレビ』の朝のお天気コーナーでいつも明るい笑顔でいてくれるので、良い一日を始められる気がするから」（東京都／40代／男性）と、朝の憂鬱な気持ちを晴らしてくれる存在になっているといった声も寄せられた。
1位の【ガチャピン】と合わせて、TOP5にそれぞれ順位を1つずつあげた3人、6位の【上垣皓太朗】アナウンサー（めざましどようび）も含めるとTOP10に4人が、フジテレビの番組からランクイン。昨年来さまざまなニュースが世間を騒がせ、5月12日には45年ぶりに新たな企業理念を掲げるなど、“再生”への道を示すなかでの明るいニュースとなった。
■TOP10の顔ぶれは昨年と変わらず…“経験と実績”のベテラン勢への信頼厚く
今回のランキング、昨年のTOP10と顔ぶれがまったく同じ。1位〜5位、6位〜10位でそれぞれ、順位のシャッフルが行われ、今年のランキングとなった。新たなスターが生まれにくいと言えると同時に、『お天気キャスター／気象予報士』というポジションが、ルックスや声質だけでなく、経験やそれに基づく分析、そしてそれをどう視聴者に伝えていくか、長年の経験や信頼がものをいう世界だからと言えるだろう。2位の木原、3位の天達、7位の【森田正光】（Nスタ）、【依田司】（グッド！モーニング）、9位の【森朗】（ひるおび）といったベテラン勢のランクインがそれを裏付けている。
これらベテラン勢を押しのけて、新たなスターが誕生するのか？経験と実績からくる信頼感からベテラン勢がTOP10を死守するのか。早くも来年のランキングが楽しみだ。