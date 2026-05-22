永井大、48歳の誕生日を報告 7歳長女の手描き「かぞくバルーン」披露「可愛いプレゼント、最高ですね」「素敵な家族ですね」 2児の父、妻は俳優・中越典子
俳優・中越典子（46）の夫で俳優の永井大が20日、自身のインスタグラムを更新。同日に48歳の誕生日を迎えたことを報告し、「娘が可愛い絵を描いてくれましたぁー!!!」と、長女（7）が描いてくれたという手描きイラストを披露した。
【写真】「可愛いプレゼント、最高ですね」7歳長女の手描きイラストを披露した永井大
永井は「本日、48歳になりました！健康に気を付けて家族の為にもまだまだ頑張ります!!これからも応援、宜しくお願いします!!!」と誕生日を迎えたことへの感謝をつづり、「かぞくバルーン」と題された、家族4人と愛犬を5色の風船で示し、その周りを家族へのメッセージや手描きイラストで飾られた作品の写真を披露。「#永井ファミリー #永井大 #最高の家族 #最高のプレゼント」とハッシュタグも添えた。
この投稿にファンからは「可愛いプレゼント、最高ですね 素敵な報告ありがとうございます」「お誕生日おめでとうございます」「素敵な家族ですね」などのコメントが寄せられている。
永井は2014年12月に中越と結婚。17年5月に長男、18年11月に長女の誕生を報告した。
【写真】「可愛いプレゼント、最高ですね」7歳長女の手描きイラストを披露した永井大
永井は「本日、48歳になりました！健康に気を付けて家族の為にもまだまだ頑張ります!!これからも応援、宜しくお願いします!!!」と誕生日を迎えたことへの感謝をつづり、「かぞくバルーン」と題された、家族4人と愛犬を5色の風船で示し、その周りを家族へのメッセージや手描きイラストで飾られた作品の写真を披露。「#永井ファミリー #永井大 #最高の家族 #最高のプレゼント」とハッシュタグも添えた。
この投稿にファンからは「可愛いプレゼント、最高ですね 素敵な報告ありがとうございます」「お誕生日おめでとうございます」「素敵な家族ですね」などのコメントが寄せられている。
永井は2014年12月に中越と結婚。17年5月に長男、18年11月に長女の誕生を報告した。