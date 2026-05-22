福井梨莉華、思わずドキリとさせるグラビア 5回目の『週チャン』で「私の成長記録」
2026年もグラビアシーンを牽引し続ける福井梨莉華が、21日発売の『週刊少年チャンピオン』表紙&巻頭グラビアに登場した。
【画像】圧巻の美ボディ！福井梨莉華が魅せる
福井が、早くも5度目の週チャン降臨。鮮やかなピンクのビキニに身を包んだ王道ド直球から、シックでエレガントな水着に身を包んでアンニュイな表情を浮かべる様子まで。デビュー当時からずーっと変わらない天真爛漫な笑顔だけじゃない、ドキリとする大人っぽさも兼ね備えた次なるステージが始まる。
両面BIGポスター付録＆限定QUOカード応募者全員サービスも。
■福井梨莉華
5回目の表紙、ありがとうございました！私の成長記録のようです！（笑）今までの週チャンさんでの衣装とはガラリと変わって、大人っぽさはもちろん、私らしさをより引き出していただけました！これまでとは違う表情や、顔つきの変化にも注目してほしいです▼（ハート）今回の表紙で知ってくださった方も、これまでも見てくださっていた方も、残りの2026年を私と一緒に過ごしましょう▼
【画像】圧巻の美ボディ！福井梨莉華が魅せる
福井が、早くも5度目の週チャン降臨。鮮やかなピンクのビキニに身を包んだ王道ド直球から、シックでエレガントな水着に身を包んでアンニュイな表情を浮かべる様子まで。デビュー当時からずーっと変わらない天真爛漫な笑顔だけじゃない、ドキリとする大人っぽさも兼ね備えた次なるステージが始まる。
■福井梨莉華
5回目の表紙、ありがとうございました！私の成長記録のようです！（笑）今までの週チャンさんでの衣装とはガラリと変わって、大人っぽさはもちろん、私らしさをより引き出していただけました！これまでとは違う表情や、顔つきの変化にも注目してほしいです▼（ハート）今回の表紙で知ってくださった方も、これまでも見てくださっていた方も、残りの2026年を私と一緒に過ごしましょう▼