【中島岳志×富岡幸一郎】保守の「正統」はどこにあるか？西部邁が予見した「保守主義の大衆化」に抗して

空前の「保守ブーム」とも言われる今、文芸評論家・富岡幸一郎氏が「真の保守とは何か？」を問う新著『保守のコスモロジー』(講談社)が刊行されました。保守論客として活躍し、2018年に自裁した西部邁氏の軌跡をたどりながら、歴史の中に保守思想の本質を探る注目評論です。本書の刊行を機に行われた、政治学者・中島岳志氏との対談を、「群像」2026年6月号より特別公開します。

保守思想の根本にあるもの

中島 『保守のコスモロジー』の刊行おめでとうございます。その推薦文にも書かせていただいたんですが、きょうの議論の中心になるかと思うのは、日本の保守において、「超越」とは何なのかという問題です。

近代保守思想の原点であるイギリスのエドマンド・バークは、『フランス革命の省察』（一七九〇年）という著作で、フランス革命を行った人たちの人間観は間違っていると批判しました。彼らには人間の理性に対する過信があり、頭のいい人間が設計した社会モデルをそのまま応用すれば、進歩した社会ができると考えていた。しかし、人間とはそのような存在なのだろうか、というのがバークの問いです。

むしろ人間というのは過ちを犯しやすく、誤認や誤謬を抱えざるを得ない存在である。そういう人間がつくる社会もやはり不完全なまま推移せざるを得ない。だから特定の人間の理性や知性に依拠するのではなく、無名の人たちが歴史の風雪に耐えて残してきた集合的な経験値や良識、伝統や慣習に基づいて、時代の変化とともに徐々に手入れしながら社会の改革を進めていこう、というのが保守思想の骨子です。

では、バークの人間観はどこから来ているかというと、そこには神のまなざしがあるんですね。人間は不完全で間違えやすい存在だから、常に超越軸から自己を相対化する必要がある。つまり超越軸としての神のまなざしが、保守思想の根本にあるわけです。

この超越というものを、日本の保守はどのように引き受けるのか。富岡さんは本書でその問題を、私たちが非常にお世話になった西部邁先生の議論をたどりながら追究して、最後には先生と対決するところまで描かれた。その点で、日本の保守を考える際のきわめて重要な基軸になる本だと感じました。

富岡 非常に的確な言葉をいただいて、ありがとうございます。

今触れられたように、西部邁という保守思想家は、私たちにとってとても大きな存在でした。西部さんが創刊された『発言者』とその後継誌である『表現者』で、私は編集委員と編集長を務めて、中島さんにも編集委員として参加いただいたんですね。

少し自分の話をすると、私が西部さんと初めて会ったのは、一九八八年、三十一歳のときでした。私は二十代で群像新人文学賞の評論部門を受賞して、戦後文学とか三島由紀夫、福田恆存についての評論を書いてきたのですが、三十歳の頃に内村鑑三と出会い、『内村鑑三 偉大なる罪人の生涯』という本を書きました。ちょうどその時期に西部邁という存在と出会ったことで、自分の思想の立ち位置を改めて問われるところがあったんです。

西部さんが二○一八年一月二十一日未明に自裁されたとき、私は当日の午後三時ごろに中島さんから電話をいただいて知りました。しかし、かねてより西部さんは「自死の思想」ということを言われていて、ご自身の死を示唆されていた。八年が経った今、あの死とは何だったのかをたどることで、改めて保守思想とは何かを問いたいという思いがありました。それと同時に、二十世紀後半から特にここ十年、二十年の日本社会をみると、「保守」という言葉がポピュリズム的なものとして乱用されている。その状況の中で、保守の本質は何かという問いを立て直す必要があるとも感じていました。

西部邁の「大衆社会」批判

富岡 西部さんが二○一四年に刊行された『大衆への反逆』（初版は一九八三年）の帯には、「保守主義の大衆化が私は怖い！」とある。まさにこの十年、二十年間に起きているのは、西部さんが警告した「保守主義の大衆化」なんですね。

西部さんはこの本の「あとがき」で、「絶望するものが保守である」と書かれています。本書の背景にあるオルテガの『大衆の反逆』（一九三〇年）は、二十世紀前半の大衆化社会と「mass man（大衆人）」を批判したわけですけれども、まさにそれと同じような現象が、さらに大きな波として起こっている。西部さんは、大衆社会、（西部さんの言うところの）大量社会における「ハイマートロス（故郷喪失者）」というのが自分の保守主義者としての後半生だったと書いているんですね。そういう深い絶望感の中で、『表現者』『発言者』、それから出身地の北海道で『北の発言』という雑誌も出して、大衆社会、大量社会に対する批判を繰り広げてきた。

また、私自身は内村鑑三の本を書いた後、ちょうど一九九一年のソビエト崩壊の時期に一年ほどドイツに滞在して、帰国後に改革派のプロテスタント教会で洗礼を受けました。内村鑑三は「二つのＪ」と言っていますが、自分の中におけるジーザス（Jesus）とジャパン（Japan）という問題をどう考えるか。Japanというのは日本の歴史や伝統であり、日本人の思想的、精神的な価値観の問題です。そういう問題と、一神教としてのキリスト教の思想・信仰の葛藤を通して、どのように保守思想を考えるかというのが、自分にとって大きなテーマとしてありました。

日本のいわゆる保守を自称する人たちがよく言うのは、一神教というのは他の宗教に対して非寛容で、好戦的である。それに対して日本は多神教的、汎神論的で自然と共生する宗教風土であるから、寛容ですばらしいと。ただ、そのように一神教を見ている限り、世界史の本質はつかめない。今回のアメリカ・イスラエルによるイラン戦争をはじめ、今、世界で起こっている事象の本質にも届かない。だから信仰云々の問題ではなくて、知的理解として一神教というものを正確に捉える必要があり、そこから世界の情勢を考えていくべきなのですが、それが日本のいわゆる保守には欠けているのです。

中島さんの近刊『縄文 革命とナショナリズム』でも描かれているように、哲学者の梅原猛は「エホバの神の一神教の崇拝が、世界に大きな緊張をもたらし、それが戦争の危機を呼んでいる」として日本の縄文文化を称揚するのですが、これが日本の保守だと思われては困るんですね。そういう誤解も含めて、日本の思想史や精神史について遡って考えてみたいというのも、今度の仕事の動機になっています。

保守とリベラリズムの間で

中島 僕自身も、どういう来歴で西部邁という人に出会ったのかをお話ししたいと思います。僕が最初に読んだのは、湾岸戦争をめぐる日本の状況を批判した『戦争論』（一九九一年）ですが、そのあと手に取った『リベラルマインド 歴史の知恵に学び、時代の危機に耐える思想』（一九九三年）に衝撃を受けたんです。

富岡 西部さんが『発言者』を出された頃ですね。

中島 はい、『発言者』は創刊号を買って読みました。当時の僕は大学に入ったばかりで、『リベラルマインド』を読んだのは刊行の一年くらい後でしたが、天地がひっくり返るような感覚を持ったんです。細川内閣が発足後すぐ瓦解して、羽田内閣を経て村山内閣になった頃で、政治改革の一丁目一番地は選挙改革である、小選挙区制を導入して二大政党制にすることで金権政治を打破する、という議論にみんな飛びついていたわけです。

その中でほぼ唯一、異論を唱えていたのが西部邁でした。保守にとって重要なのは、異なる意見を持つ他者とのダイアローグを通して合意形成をしていくあり方である。だから保守こそがリベラルでなければいけない。しかし小選挙区制の下では誰もが党中枢の意向をうかがう「党人（パーティーピープル）」になってしまい、自由闊達な議論が失われる。ゆえに反対である、と書かれていた。小選挙区制の導入の結果は先生が予見したとおりで、西部先生は当時の時評を読んでも、すごく予見的なんですね。

僕はそれを読んで、なるほどと思ったんです。当時の自分は政治改革を支持していたし、リベラリズムは左派のものだと思っていたのですが、先生の論理は正しいと認めざるを得なかった。しかし自分は保守なのかと思うと、そこには葛藤があったんです。それでバークを読み、福田恆存を読み、小林秀雄を読み、自分は保守だと認めざるを得なくなったのですが、同時代の保守論客の主張にはすでに今の大衆保守の原型が渦巻いていて、こういうものには与せないと思わされた。だから保守とリベラルをつなぐ、細い尾根の上に立たされた感覚があったんです。

もう一つ、僕が同時並行的に大きな影響を受けたのが仏教で、特に親鸞に非常に強く感化されました。人間の自力を疑い、阿弥陀という他力に委ねていくという思想は、自力とか理性に対して懐疑的な保守の精神と通じあう気がしたんですね。そうして僕は、リベラリズムと保守と親鸞の仏法というバラバラなものを、どのように自分なりに統合（インテグレート）していくかという問題に、二十歳ぐらいのときにぶつかったんです。そこから西部先生のものを大量に読んでいきました。

親鸞の思想とキリスト教の共通点

富岡 中島さんは大阪外語大学でヒンディー語を専攻されましたが、ヒンドゥー教と親鸞の仏教は重なるところがあったのでしょうか。

中島 ヒンドゥー教の世界では、「私」というものを徹底的に問い詰めていくと、アートマンという真の我に至る。それは即、ブラフマンという宇宙全体と合一のものである。これは「梵我一如」、アートマン・ブラフマンの一体化とされるんですが、僕は日本仏教を読んで、「一切衆生悉有仏性」、全ての生き物に仏の種が宿っているという考え方は、ブラフマン・アートマンの一致と重なるんじゃないかと思ったんです。

それに対して、懐疑の念を持ったのが親鸞です。親鸞は、自分は愚かな煩悩具足の凡夫だから、生きて身体を持っているうちは悟ることができない。だから死んだ後に仏様のもとに行って成仏し、そこから帰ってきて世の中を導いていく力になる。これが他力の働きだと考えた。この親鸞の思想は、キリスト教的な一神教に近いと言われることがありますね。それは、「自分は悟れない」という絶望の中に超越軸があるからです。

富岡 おっしゃるように、親鸞の絶対他力の思想はキリスト教に通じるところがあると思います。それから、人間の原罪というのが大きなポイントです。バークにしても、原罪の認識があるから、人間の理性や能力によって世界を変えようとすれば、必ずそこに過ちが生じてくると考えた。キリスト教の歴史をたどっても、ドストエフスキーの「大審問官」が象徴するように、しばしば教会が地上の権力になろうとしてきたわけですね。それに対して、十六世紀の宗教改革や二十世紀のカール・バルトは、もう一度聖書に戻ることで、絶対他力としての超越性というものを再発見しようとしたわけです。

保守思想の源流をたどっていくと、洋の東西を問わず、人間が自己の自律性を疑うことで、それを超えた価値観を求めるところに帰着していくんじゃないか。それが最も重要な保守思想の源流だと思いますが、中島さんは親鸞を通してそこにたどり着いたんですね。

中島 おっしゃるとおりです。親鸞の「悪人正機」の「悪」を「罪」と読みかえてもいいのですが、親鸞が考えた悪とか罪というのは、英語で言えば世俗的なcrime（犯罪）ではなく、sin、つまり原罪のことです。我々の存在そのものの中にビルトインされている罪がある。つまり、生きるためには常に他の生物の命を奪って食べたり、あるいは性欲の産物として私たちが生まれてきたりと、生そのものに組みこまれている罪があるわけです。そこに一旦絶望しなければならない。そうやって自力への過信を手放した人間のところに、他力の光がやってくるという構造です。これはキリスト教ときわめて近いと思います。

僕はここで自力を疑う親鸞思想と、近代理性を疑う保守思想の間に筋道が立つと思ったんです。自分は間違った存在だという観念があるから、異なる意見を持つ人にまずは耳を傾けてみる。その結果、相手にも理があるならば合意形成をしていく。西部先生は「バランシングバーを持ちながら尾根の上を歩いていく。右にも左にも落ちないようにしないといけない」とおっしゃっていた。そこにおいて、リベラリズムと保守と仏教の三つがつながったと感じたんです。

富岡 そのトライアングルは興味深いですね。

「近代的自我」への懐疑

富岡 西洋近代というのは、啓蒙思想やその後の近代哲学を通して、人間が自由の主体になっていく社会でした。もちろん理性の門を開くという意味で、啓蒙主義の意味はあったと思います。しかし一方で、宗教改革が提示したのは、自由というのは本来、人間の主体性ではなく、超越的な価値から与えられたものである。あらかじめ制限されているがゆえに大事なものだという考え方です。

中島 そこから連想したのですが、インドのヒンディー語には主格と与格という区別があるんですね。主格というのは、「きょう私は地下鉄で講談社に来ました」というように、「○○は」「○○が」で始まる構文で、これがいわゆる近代的な主体認識です。一方で与格というのは、「私に〜」という構文なんですね。どんなときに使うかというと、文法書には「私の状態や行為が私の意志に還元できないときに与格を使う」と書かれている。例えば感情表現は与格で表現されます。私にうれしさがとどまっているとか、私に悲しみや愛がやってきているとか、あるいは「私は日本語を話します」というのも、私に日本語がやってきてとどまっている、と与格で表現される。母語は自分の能力で獲得したわけではないからですね。

この元にあるのは、私は器のような存在で、大きな力がやってきて私を動かしているという感覚なんです。どこから喜びや悲しみや愛や言葉がやってくるのかというと、やはり神という見えない主語があって、それが私を動かしている。バークをはじめクリスチャンたちの念頭にあったのは、神は私に何を望んでいるのかを知りたいという祈りでした。自らの行いが神の意志と合致したときに真の自由があらわれるというのが、バークの自由論だと思うんです。しかし近代では主格がどんどん大きくなって、ヒンディー語でも与格表現が主格に置きかわっていく。

富岡 よく近代的自我はデカルトから始まると言われますが、デカルトの「我思う、ゆえに我あり」というのは、ラテン語でCogito ergo sum（コギト・エルゴ・スム）です。cogitareという動詞が「私」を生んでいるわけだから、主格はない。だから、デカルトは決して主格を拡大しようとしたわけではないんです。

中島 むしろ真逆ですよね。

富岡 しかしその後のヒューマニズムの流れで人間が中心になってくると、主格がどんどん拡張してくる。

中島 僕はデカルトとデカルト主義者の違いだと思っているんですが、デカルトを曲解して読んだのがデカルト主義者、つまり近代主義者です。彼らは「我思う、ゆえに我あり」を、「思う」が存在している以上、その主体である「私」が存在していると考える。そこで超越的な神を除外して、「思う」という理性によって「私」というものを定義できる、その理性が与えられた人間には主権があるんだ、という話になるわけですが、デカルト自身が考えたのは、「思う」ときに神という問題を想起せざるを得ないということだった。Cogito ergo sumということ自体が神へ向かっていく神学になっていたんですね。でもそれが完全に見失われた形で近代がスタートしてしまった。日本哲学は、こういう主格に抗ってきたはずだと思うんです。西田幾多郎が「主語的論理から述語的な論理へ」と言うように、人間が意志的存在であることへの疑いが、保守の根本にあった。

「意志的な死」をどう捉えるか

ここで僕が西部先生に多大な影響を受けながらも先生と違うところは、意志に対する態度なんです。西部先生は意志的な人でした。自死というのも、死を自分がコントロールするという意志ですよね。あるいは、先生から最後に言われたのは、「中島君、妻を大切にしろよ」ということです。「家族を」ではなく、「妻を」とおっしゃった。先生は奥様をすごく大切にされましたが、それは自分の意志で結婚という決断をしたことに強く依拠していると思う。一方でよく怒られたのは、「中島は仏教とか言うけど、仏教の無とは一体何なんだ」と。

そのときに僕が申し上げたのは、「先生、僕たちは意図しないものに動かされて涙が出たりするし、僕が先生のことを尊敬するのも意志的な感覚ではない。何か自分を超えた力に背中から押されていると感じざるをえない。その奥には神とか超越というものがあると考えられるんじゃないですか」。それに対して先生は、「君が言う構造はわかる。だから構造としての超越は受け入れるけれども、自分は具体的な個別の宗教に対する信仰をもたないから、それが実体的なものとして存在することはない」。富岡さんはそれを本書で、西部邁の「仮設的信仰」と書かれていますが、この点が、先生と僕の間の思想的な葛藤でした。だから、先生の言う意志的な死としての自死は、僕は受け入れられなかった。

富岡 僕も中島さんと同じように、「キリスト教徒の富岡君と、これは喧嘩になるがね」と、よく言われました。必ずその一言を前提に置きながら、しかし非常に丁寧なダイアローグの手続きを交わして、合意形成をしていこうとされた。

西部さんは信仰や信念というものがイデオロギーになってしまう危険を、常に警戒されていたと思います。フランス革命にしてもロシア革命にしても、理性がイデオロギーと結びついて血と暴力を生み出してきたわけですね。それは今も同じです。だから、信ずることに対する相対主義を常に手放してはいけない、それが知性であり、よりよき理性であるとおっしゃっていた。

中島 そうですね。バークは、近代主義者というのは真の意味における理性主義者ではないと言っています。なぜならそれは─理性に対して「裸の理性」という言葉を使って─裸の理性に対するイデオロギー的な態度である。つまり、真に理性的な人間は、その理性によって理性を疑う人間である。自分の理性や知性には限界があることをちゃんと捉える、メタレベルの理性ですね。これこそが真に理性的な存在であると。

西部先生と最初に対談したとき、僕が「保守にとって重要なのはロゴスを疑うロゴスであり、パトスを疑うパトスだ」と言ったら、先生は「そのとおりだ」と受け入れてくれた。ロゴスを疑うロゴスというものを非常に重視されていたと思います。

富岡 理性を疑う理性というのは、おそらく西部さんの学生時代のブントの体験や、北海道で育った自らの生育環境など、いろいろな経験から形作られてきたものだと思います。

⇒この続きは、後編「コスプレ保守、ＳＮＳ専門人の増殖、高市政権…保守が守るべき伝統とは何か」をお読みください！

後編を読む⇒【中島岳志×富岡幸一郎】コスプレ保守、ＳＮＳ専門人の増殖、高市政権…保守が守るべき伝統とは何か？