【レシピ掲載】ドイツ人が恋する春の味覚。アスパラガスを使った“口福レシピ”【まいにちドイツ語】

本当においしいドイツは「家庭」にある！



『まいにちドイツ語』テキストの連載「Frau Krambeck のキッチンから ～季節のドイツレシピ」では、NHKドイツ語講座でおなじみのクランベック先生が、代々大切に守ってきた「口福レシピ」の数々を季節の話題とともにご紹介しています。



今回ご紹介するのは、ドイツ人が大好きな「アスパラガス」のレシピ。「白」のイメージが強いですが、実は緑のアスパラガスもよく使います。ロースティ（じゃがいものお焼き）と合わせて初夏のブランチにおすすめです。



※本記事はデジタルマガジン向けに編集しています。

『まいにちドイツ語 2026年5月号』書影

グリーンアスパラガススープとベーコン入りロースティ

Grüne Spargelsuppe mit Speck - Rösti

イタリアンパセリを散らして爽やかな香りをプラス。ドイツの辛口白ワインとよく合います。

Grüne Spargelsuppe／グリーンアスパラガススープ材料（2人分）

・grüner Spargel／グリーンアスパラガス…250g

・Frühlingszwiebeln (oder dünner Lauch)／青ねぎ（もしくは細めのねぎ）…1～2本

・Butter／バター…大さじ1

・Gemüsebrühe／野菜ブイヨン（固形ブイヨン1～2個を湯に溶かしたもの）…250ml

・Sahne zum Kochen／生クリーム…40ml

・Salz／塩

・Pfeffffer／こしょう

・nach Belieben etwas Petersilie／お好みでイタリアンパセリ…少々





キューブ状の野菜ブイヨンはドイツで購入したもの。日本で手に入る粉末のコンソメなどで代用可。アスパラガスを煮出したスープと混ぜて使用します。

つくり方

1 Das untere Drittel vom Spargel schälen, und aus den Spargelschalen und Spargelenden mit etwas Wasser einen Sud kochen. Die Stangen grob zerkleinern, die Frühlingszwiebeln in kleine Ringe schneiden.

アスパラガスは根元から1/3程度まで、ピーラーで皮をむき、根元は切り落とす。皮と根元、水を鍋に入れて火にかけ、エキスを煮出す。残りは4～5等分に切る。青ねぎは小口切りにする。

●ポイント 鍋にアスパラガスの根元の部分と皮、水を入れて火にかけ、エキスを煮出します（写真）。

2 Butter in einem Topf erhitzen, Spargel und Frühlingszwiebeln 5 Minuten andünsten.

鍋にバターを熱し、アスパラガスと青ねぎを加えて5分ほど炒める。

3 Mit Gemüsebrühe und Spargelsud ablöschen, aufkochen und 10 Minuten leicht köcheln lassen.

野菜ブイヨンと煮出したエキスを加えて煮立て、弱火で10分ほど煮る。

4 Einige Spargelstücke herausnehmen.

飾り用として、鍋からアスパラガスの穂先を数本取り出す。

5 Die Suppe pürieren und mit Sahne, Salz und Pfeffer abschmecken.

残りをミキサーにかけてなめらかにし、生クリーム、塩、こしょうで味を調える。

●ポイント スープをこし入れる際、木べらで軽く押してエキスをしっかり出します（写真）。

Speck - Rösti／ベーコン入りロースティ材料（2人分）

・große festkochende Kartoffeln／ 大きめのじゃがいも（メークインなどの粘質タイプ）…3個

・Mehl／小麦粉…大さじ1

・Speckwürfel ／ベーコン（角切り）

・Olivenöl／オリーブオイル

・Salz／塩

・Pfeffer／こしょう





つくり方

1 Speck in etwas Olivenöl glasig braten.

少量のオリーブオイルでベーコンを軽く炒める。

2 Kartoffeln grob reiben, würzen und Mehl in die Kartoffelmasse geben.

じゃがいもを粗めにすりおろし、塩、こしょうを加え、小麦粉を混ぜる。

●ポイント じゃがいもの食感を生かすため、目の粗いスライサーですりおろします（写真）。

3 Den Speck dazugeben.

炒めたベーコンを加えて混ぜる。

4 Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und kleine Kartoffelrösti ca. 4 Minuten von jeder Seite braten.

フライパンにオリーブオイルを熱し、小さめのパンケーキを焼く要領で、3の生地を広げる。濃いめの焼き色がつくまで、両面約4分ずつ焼く。

●ポイント 表面にしっかり焼き色がつくまで焼いて、カリッとした食感に（写真）。



ドイツ語でエッセイを読んでみよう

Sehnsüchtig erwartet beginnt die Spargelzeit etwa Mitte April, abhängig von Wetter und Region kann die erste Ernte auch erst im Mai erfolgen. Mit Spargel meint man normalerweise den dicken, knackigen weißen Spargel, doch auch der grüne Spargel ist sehr im Trend und wird immer beliebter.



„Wo bekommt man den besten regionalen Spargel?“



- Diese Frage ist das Thema Nummer eins bei allen Unterhaltungen. Die Antwort lautet meist: Auf dem Markt! Das heißt, sehr früh aufstehen, sodass man am besten um 7 Uhr als erste Kundin am Stand ist und sich die besten Spargelstangen, die noch feucht vom Feld glänzen, sichern kann.



Spargelrezepte gibt es von Jahr zu Jahr mehr:



Traditionell zubereiteter Spargel mit Kartoffeln und Schinken in Buttersauce, Spargelcremesuppe, Spargelrisotto, Spargelgratin, Spargelquiche oder Spargelgnocchi. Meistens schafft man es leider nicht, alle Rezepte auszuprobieren, denn die Spargelzeit endet pünktlich am 24. Juni!



日本語訳

待ちに待ったシュパーゲル（アスパラガス）の季節は、だいたい4月半ばに始まります。天候や地域によっては、最初の収穫が5月になることもあります。シュパーゲルと言えば通常は太くてシャキッとした白いアスパラガスを指しますが、最近では緑のアスパラガスも人気が高まり、ますます好まれるようになっています。



「いちばんおいしい地元産のシュパーゲルはどこで買える？」



――この質問は、会話の中で最もよく出る話題です。答えはたいてい「市場で！」。つまり、朝早く起きて、できれば朝7時に一番乗りでお店に行き、畑の朝露が残る新鮮なシュパーゲルを手に入れる、というわけです。



シュパーゲルのレシピは年々増えています。



伝統的なシュパーゲルのバターソースがけ（じゃがいもとハム添え）、シュパーゲルのクリームスープ、シュパーゲルリゾット、シュパーゲルグラタン、シュパーゲルキッシュ、シュパーゲルニョッキなど、数え切れません。ですが残念ながら、全部のレシピを試すのは難しいのです。なぜならシュパーゲルの季節は6月24日にきっちり終わってしまうからです！



アスパラガスが市場の店頭を埋め尽くす初夏。ホワイトアスパラガスは芽に土をかぶせ、日光を遮断して作られますが、光を浴びると鮮やかな緑に。

文：Marita Krambeck

マリタ・クランベック。ハンブルク出身。専門はドイツ語教育およびドイツ語教員養成。2025年4月～9月放送の「シチュエーションで学ぶドイツ語」に出演。趣味は料理。「この連載では日本であまり知られていない、私の祖母、そして母から教わった、ドイツの家庭料理を紹介します。Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!」

◆『まいにちドイツ語』2026年5月号「Frau Krambeckのキッチンから ～季節のドイツレシピ」より

◆文 マリタ・クランベック

◆写真 宗田育子

