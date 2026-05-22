人気ドラマ「ザ・ボーイズ」最終回となるシーズン5第8話『血と骨』では、ディープの因果応報ともいえる運命が描かれた。その背景について、ショーランナーのエリック・クリプキと演者のチェイス・クロフォードが語っている。

この記事には、「ザ・ボーイズ」シーズン5第8話『血と骨』のネタバレが含まれています。

この記事には、「ザ・ボーイズ」シーズン5第8話『血と骨』のネタバレが含まれています。

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「ザ・ボーイズ」第1話でディープがアニー／スターライトにセクハラを行って以来、ふたりの間には深い確執があった。シリーズフィナーレでは、ついにふたりの直接対決が実現する。

戦いの舞台はビーチ、激しい格闘を繰り広げた末、アニーがビームでディープを海へ吹き飛ばす。すると、かつてディープが殺したタコのアンブロシウスの“仇”として、海洋生物たちが一斉に襲いかかる。最後はタコに締め上げられ、ディープは絶命する。

アニーに追い詰められ、海洋生物にとどめを刺される末路は、シリーズを通して非道な行為を続けてきたディープにふさわしいものといえるだろう。クリプキによると、ディープに贖罪を与える道は存在しなかったという。

「彼（ディープ）に贖罪の物語なんてあり得ませんでした。結局のところ、パイロット版（第1話）での彼の行動は本当に許したがたいものだったと思います。そして彼は、その後も酷い行いを続けてきました。」

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一方、作中ではディープに「すごく明確に（変化の）チャンスを与えていた」というクリプキ。「常にチャンスを与えていました。“おい、正しい選択をしろよ！”とね。例えば、アンブロシウスへの愛を受け入れさえすれば、正直、幸せになれる道だってあったんです」。

そして最終回で“最後のチャンス”を与えたのは、ほかでもないアニーだった。

「あの最後の瞬間でさえ、アニーは“自分の行動に責任を持って、たった一度でいいから”と伝えたんです。すると彼は『ブレイブハート』さながら“ノー！”と叫びました。つまり、最後のシーンに至るまで、あの男は一貫して間違った選択をし続け、その代償を払ったんです。」

ディープの結末について、役を演じるクロフォードは「満足している」といい、「ああなるのは避けようがなかった」とコメントしている。アニーにとっても、そして視聴者にとっても、ディープがついに報いを受ける瞬間は痛快だったのではないだろうか。

「ザ・ボーイズ」シーズン5はPrime Videoで配信中。

Source:The Hollywood Reporter (,),