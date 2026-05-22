夫が昇進祝いに「パイロットの万年筆が欲しい」と言うのですが、思った以上の価格で迷っています。昔から定番メーカーという印象ですが、最近は値上がりしているのでしょうか？

パイロットの万年筆は高い？

パイロットは1918年創業の老舗筆記具メーカーで、日本国内だけでなく海外でも高い評価を受けています。特に万年筆は、書き心地の良さや耐久性に定評があります。

価格が高くなる理由の一つが、ペン先の素材です。高級モデルでは14金や18金のペン先が使われています。金は柔らかくしなやかなため、紙に触れたときの感触が滑らかになります。長時間書いても疲れにくく、滑らかな書き心地を好む人も多くいます。

また、万年筆は一般的なボールペンと違い、ペン先の角度やインクの流れを細かく調整しながら仕上げられます。職人の手作業が多く、大量生産しにくいことも価格に影響しています。

さらに、「長く使う道具」として、昇進祝いや就職祝いなどに選ばれることも多く、実用品でありながら記念品として選ばれることもあります。



最近は実際に値上がりしている？

万年筆メーカーでは、近年価格改定が行われています。背景にあるのは、原材料費や金価格の上昇、さらに円安によるコスト増です。特に高級万年筆に使われる「金ペン」は影響を受けやすく、価格に反映されやすい状況が続いています。

実際、パイロットだけでなく、セーラー万年筆やプラチナ万年筆など国内主要メーカーでも値上げが実施されています。そのため、「昔よりかなり高くなった」と感じるのは自然なことです。今後も原材料費や為替の動向によって、価格が変動する可能性があります。



昇進祝いとして万年筆を選ぶ価値はある？

価格だけを見ると迷ってしまいますが、昇進祝いとして万年筆が選ばれやすい理由があります。管理職になると契約書への署名など、人前で筆記具を使う場面も増えます。そのため、昇進祝いとして上質な万年筆が選ばれることもあります。

また、万年筆は長く使える点も魅力です。インクを補充しながら使うため、適切に手入れすれば10年以上愛用できることも珍しくありません。「昇進したときに買ってもらった一本」として長く使われることも多く、手入れをしながら使ううちに愛着がわきやすい筆記具でもあります。

ただし、必ずしも高額モデルを選ぶ必要はありません。パイロットには1万円台で購入できるモデルもあります。例えば「カスタムNS」は比較的人気が高く、初めての万年筆として選ばれることも多いシリーズです。

高級モデルほど素材や仕上げ、ペン先にこだわっていますが、書き心地そのものは中価格帯でも十分満足できる場合があります。万年筆を選ぶ際に重要なのは値段より、書き心地が自分に合うかどうかです。予算を決めたうえで、店舗で試し書きをして選ぶと好みの万年筆が見つかるでしょう。



価格だけでなく「長く使える価値」で考えることが大切

パイロットの万年筆は、確かに以前より高くなっています。原材料費や金価格の上昇などを考えると、今後も価格改定が続く可能性はあります。

しかし、万年筆は単なる筆記具ではなく、長く使い続けられる道具でもあります。特に昇進祝いのような節目では、「これからも仕事を頑張ってほしい」という気持ちを形にしやすい贈り物です。

もし価格面で迷う場合は、無理に最上位モデルを選ぶ必要はありません。予算に合ったモデルでも、十分に品質の高い万年筆を選べます。長く愛用できる一本を選べれば、価格以上の満足感につながる可能性もあるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー