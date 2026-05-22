「OpenAIは子どもに継がせる」…イーロン・マスクの泥沼裁判で露呈した「AI世襲化計画」の衝撃の中身

先月末から米カリフォルニア州オークランドの連邦地方裁判所で始まった、イーロン・マスク氏とサム・アルトマン氏らOpenAI関係者による巨額の法廷闘争。世界のIT産業とAI（人工知能）の未来を左右する歴史的な裁判は、今週月曜「時効によりマスク氏の訴えを却下する」という呆気ない幕切れに終わった。

これは事実上、アルトマン氏らOpenAI側の勝訴である。ここに至る経緯を追うと、OpenAIやグーグルなどトップ企業によるAI開発競争の実態と今後の行く末が見えて来る。

【前編】『「人類のため」はウソ…イーロン・マスクが裁判で暴露した、時価総額100兆超「OpenAI」創業者の“ウラの目的”』よりつづく。

証言台で明かされる泥沼の権力闘争

裁判（公判）の第2週には、OpenAI社長のグレッグ・ブロックマン氏が証言台に立ち、2018年にマスク氏と決裂するに至った経緯を生々しく語った。

それによれば、2017年の夏にOpenAIの開発したAIが人気ゲーム「Dota」の世界大会で人間のプレイヤーに勝利すると、マスク氏とアルトマン、ブロックマン氏らはOpenAIを営利企業化する計画について議論を始めたという。

その際、マスク氏は営利企業化したOpenAIの経営・支配権を完全に握ることを要求した。これをブロックマン氏と（当時の主席科学者）イリヤ・スツケヴァー氏が拒否すると、マスク氏は激高したという。

この様子について、ブロックマン氏は「そのときは（マスク氏に）本当に殴られるかと思いました」と証言した。

この証言に対し、反対尋問に立ったマスク氏側のモロ弁護士は、どこから探し出してきたのか当時のブロックマン氏の日記を公判で披露。そこには次のように記されていた。

「これがイーロン・マスクから逃れる唯一のチャンスだ。僕たちはこのチャンスを掴むことができる。（中略）金銭的には、僕はどうしたらビリオネア（10億ドル以上の個人資産を持つ大富豪）になれるだろうか？」

モロ弁護士はこの記述を根拠に、ブロックマン氏が「人類のための安全なAI開発」という大義名分を掲げながら、本心では「イーロン・マスクを追い出すこと」と「自分が個人的に莫大な富を得ること」など強欲に突き動かされていたのではないか、と厳しく問い詰めた。

これに対しブロックマン氏は「金銭は（OpenAI創立の）本当の目的ではありませんでした」と否定し、「どうすればビリオネアになれるか」という日記の記述箇所については「人生の岐路に立たされる中での葛藤を綴ったものに過ぎません」と釈明した。

これら一連の経緯は、マスク、ブロックマン、アルトマン氏らOpenAIの共同創業者たちが、会社の資金繰りや権力闘争、そして個人的な富の狭間で激しく揺れ動いていたことを示しており、今回の裁判中でもっとも印象的なシーンのひとつとなった。

アルトマンは信用できない？

裁判の第3週、もっとも注目を集めたOpenAIのサム・アルトマンCEOが証言台に立った。マスク氏側のモロ主席弁護士は、2023年11月にアルトマン氏が（当時の）OpenAI取締役会から「不誠実」を理由に一時的に解任されたケースをあげ、同氏の信頼性（credibility）を厳しく追及した。

モロ弁護士が「あなたは信頼できる人物ですか？」と尋ねると、アルトマン氏は「そう信じています」と答えた。

これに対し同弁護士は「あなたは真実を語るのではなく、むしろ『相手が聞きたい事』だけを語る（嘘にまみれた）人種なのではないですか？」と追及。これに対してもアルトマン氏は毅然とした口調で否定した。

モロ弁護士は約20分にわたってアルトマン氏の信頼性を攻撃したのち、同氏がOpenAIの地位を利用し、個人的に巨万の富を蓄えているという事実を指摘した。

それによれば、アルトマン氏が個人的に投資している核融合会社「へリオン」、あるいは半導体メーカー「セレブラス」など数多のスタートアップ企業は、実はOpenAIやマイクロソフトと提携しているという。

いずれの会社も、それらの提携によって企業価値が上がることから、アルトマン氏は個人的かつ間接的に巨額の利益を得ることになる。これは（OpenAIのような有力企業の経営者がその提携先企業に投資する）いわゆる「自己投資（利益相反）」に該当するという。

マスクの「OpenAI世襲」への野望

これらの個人攻撃に対しアルトマン氏は、逆にマスク氏が2018年にOpenAIを去る原因になった「もっとも恐ろしい瞬間（harrowing moment）」について衝撃的な事実を証言した。

それによれば、当時未だ非営利団体だったOpenAIの資金難を解決するため、マスク氏は（自身がCEOを務める）EVメーカー『テスラ』がOpenAIを吸収合併する事を提案したという。

これに対しアルトマン氏らが「もしも将来、あなたが亡くなったら、その（OpenAIを吸収合併した後の）新会社は誰が支配するのですか？」と尋ねたところ、マスク氏は次のように答えたという。

「支配権は私の子供達に引き継がれる」

アルトマン氏はこのマスク氏の答えに深い不信と不快感を抱いたという。OpenAI側のサラ・エディ弁護士もこの点に触れ、「マスク氏が本当に求めていたのは（人類に奉仕する事ではなく）AIに対する自身の絶対的な支配権だった」と糾弾した。

世紀の判決は意外な決着

こうして3週間に渡る証人喚問が終了し、この裁判は米国時間の今月14日に結審した。9人の陪審員は今月18日（月曜日）から評議に入ったが、彼らの役割はあくまで「アドバイザー（助言的な評決者）」に過ぎない。

つまり（仮にOpenAIが有罪評決を言い渡された場合）、損害賠償額の決定や営利組織の解体命令など最終的な判決を下す権限は、裁判を主導するイヴォンヌ・ゴンザレス・ロジャーズ判事の手に委ねられている。

同判事は陪審員の出した助言的な評決をそのまま採用することもできれば、賠償額を（最大の）1500〜1800億ドル（21兆円）から大幅に減額することもできる。あるいは陪審員の助言的評決を覆して、「OpenAIは無罪」との判決を下すこともできる（逆に陪審員がOpenAIに無罪評決を出したとしても、同判事がそれを覆して有罪の判決を下す可能性もある）。

巨万の富とAIの未来をかけた世紀の判決は、米国時間の今月18日、陪審員による評議開始から僅か2時間で評決に至った。それは「マスク氏が提訴するのが遅過ぎたことによる時効の成立」、つまりOpenAIとアルトマン氏ら関係者は無罪である。ゴンザレス・ロジャーズ判事もこの評決を支持したことから、これが一審の判決として確定した。

マスク氏ら原告側は即上訴する意向を表明したが、「時効」のような事実関係に基づく「期限」の判断を上級審で覆すのは非常にハードルが高いと見られ、上級審でもマスク氏側の勝算は薄いと見られている。

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