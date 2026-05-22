英語で「テンションが上がる」は何て言う？ 大きな喜びや興奮を伝える英語フレーズ

人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案しています。

嬉しいニュースを聞いたときや、コンサートなどで盛り上がったときなどに「テンションが上がった」と言うことがありますが、この「テンションが上がる」という言葉は英語だと、どのように表現するのでしょうか。覚えておくと役立つフレーズをいくつか紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「テンションが上がる」の英語表現

「テンションが上がる」は英語ではどのように言うでしょうか？ ワクワク・興奮・気分が高まるなど、状況によって表現が変わります。ネイティブもよく使う自然なフレーズを紹介します。

【1】 I’m thrilled. 「ワクワクしている」

【解説】うれしさや興奮が混ざった表現でよく使われます。「ただ楽しい」だけでなく、感動や期待感が強いイメージがあります。フォーマルすぎず上品な響きになるので、仕事やプライベート、どちらでも使いやすいフレーズです。

【2】 I’m hyped. 「テンションが上がる」

【解説】「hyped」はスラング寄りの言い方で、イベントやライブ前など、かなりテンションが高い状態をあらわします。若者同士の会話でもよく使われ、ワクワクというより「気持ちが高ぶってる」「テンション爆上がり」に近いニュアンスがあります。

【3】 This gets me pumped. 「これテンション上がる」

【解説】「pumped」は「やる気がみなぎる」「気分が上がる」というニュアンスがあります。音楽鑑賞やスポーツ観戦前など、気持ちを高める場面にもぴったりです。エネルギーが湧いてくるような感覚をあらわしたいときによく使われます。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新！

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