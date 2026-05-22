「るみちゃん、さよなら」と叫ぶように腹を切り…日本で唯一の「女性の切腹」愛好会の「驚きの活動内容」

「驚異の陳列室」を標榜し、写真集や画集、書籍をはじめ、5000点を超える奇書・珍品が眠る、大分県・別府の古書店「書肆ゲンシシャ」。店主・藤井慎二さんがひとつひとつ蒐集してきたコレクションは、静かに棚の中で時を待っています。今回は「女性の切腹」をテーマに、藤井さんが蔵書のなかから特に選りすぐった幾冊をご紹介いただきます。まだ見ぬ言葉の世界へ。どうぞ、お手に取ってご覧ください。

日本で唯一の女性切腹マニアの会

――今年1月から4月19日まで「書肆ゲンシシャ展 in 川崎 溝の口」というイベントを開催されていました。

藤井慎二（以下、藤井） 「人肉小銭入れ」や「人肉マグネット」などの「人肉アイテム」で有名なアーティスト・doooo（ドゥー）さんがオープンした川崎の「MOTHER FACTORY」というお店です。

――イベント終了後も引き続き、書籍などを常設展示されることになったようですね。

藤井 dooooさんとは同い年ということもあり、意気投合したんですよ。

――藤井さんは今、何歳なんですか？

藤井 今年で40歳です。

――年齢不詳すぎますね……。さて、今回はどんな本を紹介してくれるのでしょうか？

藤井 2023年に「TOCANA」という媒体で「女性の切腹写真」というテーマを取り上げました。そして最近、女性切腹同好者の会「桐の会」が2000年に出した同人誌を入荷したので、今回はその本について話そうと思います。

――まずは、「女性の切腹とは何か？」というところからお願いします（笑）。

藤井 一種のSM趣味のようなかたちで、女性が切腹する姿などに快楽やフェティシズムを見出す人たちが昔からいらっしゃるんですね。

――いや、死ぬのでは？

藤井 もちろん、本当に腹をかき裂いているわけではなく、あくまでプレイ＝切腹のイミテーションです。

――血糊などが噴き出す刀なのでしょうね。

藤井 かなりリアルで完成度の高い写真が撮られていました。

――女性の切腹プレイという謎の文化……。いや、マゾヒズムの文化が連綿と続いているのですね。

藤井 そんな女性の切腹好きの人たちによって結成されたのが「桐の会」です。今でも入会でき、SM雑誌などを所蔵する飯田橋駅近くの風俗資料館が「桐の会」の窓口になっています。

――“日本で唯一の女性切腹マニアの会”とのことですが、意外にも入会金・年会費不要で、そういう意味では敷居が低そうです。

実際に切腹した女性の記録も？

藤井 早乙女宏美さんという、女性の切腹という分野では有名なパフォーマーがいらっしゃるのですが、彼女の切腹写真集『切腹写真大全』の巻末には「桐の会」の会員らによる切腹プレイ写真が数多く収録されています。

――早乙女さんは日活ロマンポルノでデビューした女優で、現在はSMパフォーマーとしても知られています。

藤井 早乙女さんは現在、北海道在住らしく、noteもやっています。ストリップ劇場などで切腹ショーを行っていたそうです。

――まさに、エロスとタナトスというか……。

藤井 ゲンシシャではこれまで女性が切腹する写真をコレクションしてきました。そして、このたび新たに桐の会が出した『白妙』という同人誌の復刻版を入手しました。

――どんな内容なのでしょうか？

藤井 女性の切腹アンソロジーのような本で、テキストがメインです。ドキュメンタリーと創作の両方があるのですが、ドキュメンタリーでは、林るみ江さんという方が実際に切腹したという友人について書いた文章などがあります。

――えっ、本当に切腹した女性がいるんですか？

藤井 2人とも本名かどうかはわからないのですが、冨美子さんという友人が太平洋戦争で敗色濃厚だった時代に切腹したそうです。この文章自体は1961年初出のようですが、「冨美子さんが『るみちゃん、さよなら』と叫ぶように云うと、両手はぐっとお腹に向って走りぴったりとお腹に接着してもう刃先は見えなくなりました」と切腹の場面を描写しています。

――桐の会に本当に腹を切る人はいないですよね？

藤井 林さんのドキュメンタリーについて真偽を確かめるのは難しいところですが、戦時中の話なので、あり得ない話ではないですね。ちなみに、かつて「Billyボーイ」（白夜書房）1985年5月号には、切腹マニアが実際に腹を切る現場に詩人の伊藤比呂美さんが立ち会ったという記事が掲載されていました。伊藤比呂美さんは後年、『切腹考』（文藝春秋）という本で、当時のことを振り返っています。

――「世の中に切腹愛好家多しといえども、実際に生の切腹を見たことがある人はなかなかいないだろう。わたしはそのひとりなのだった」とは衝撃的な文章ですね。

『白妙』復刻版の成り立ちと「奇譚クラブ」

藤井 『白妙』にはほかに、「てる子の切腹日記」といった創作物や、「或る切腹夫妻行状記」といったリポート、「切腹マニア女性の心理と生態」といったエッセイ、切腹フォトなども掲載されています。フィクション作品には連載ものもあります。

――写真もあるんですね。

藤井 この復刻版にはその写真が収録されていないのですが、これらは当時、プリントを本誌の付録として配布したものだそうです。

――なるほど。復刻版ということは、定期的に出ていた機関誌などを、2000年に1冊にまとめた同人誌という理解でいいんですか？

藤井 そうですね。そもそもこの『白妙』の原本は手書きで、それを根気よくパソコンで1作品ずつ入力して復刻させた力作のようです。全部で600ページ以上あるので、非常に力が入っていますよ。原本となる『白妙』は、兵頭庫一という人物が中心となり、昭和35年頃から昭和50年代まで刊行されていたそうです。

――「庫一」の読み方はわかりませんが、インターネットで検索したところ、「切腹と自害への希求」という文章を、SM専門の読者投稿雑誌「奇譚クラブ」の1954年11月号に寄稿していますね。

藤井 『白妙』の執筆陣として名を連ねている青山芳樹さんも「奇譚クラブ」で書かれています。『白妙』を発行していた会は、もともと「奇譚クラブ」の読者通信欄で知り合った人々で結成されたそうです。

――しかし、女性の切腹マニアたちが全国にいたというのはすごいですね（笑）

藤井 いや、なんとも奥深い世界ですよ。

――気になったのですが、女性の切腹を題材にした連載小説というのは、どういうものなんでしょうか？ 完全な1話完結型で毎回違う登場人物が切腹するのか、それとも大きなストーリーがあるのでしょうか？

藤井 毎回、切腹についての興味深い話が展開されています。詳細が気になる方は、ゲンシシャでお読みいただけます。

構成／伊藤綾

編集／千駄木雄大

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書肆ゲンシシャ

大分県別府市にある、古書店・出版社・カルチャーセンター。「驚異の陳列室」を標榜し、店内には珍しい写真集や画集などが数多くコレクションされている。1時間1500円で、紅茶かジュースを１杯飲みながら、それらを閲覧できる。

所在地：大分県別府市青山町7-58 青山ビル1F／電話：0977-85-7515

http://www.genshisha.jp

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