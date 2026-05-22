不倫相手の妻から突然電話を受けた間女…下世話な感情が渦巻く「瀬戸内寂聴」原作ドラマほか、「ホームドラマの母・石井ふく子」特集で上映されるオススメ作品【TBSレトロスペクティブ映画祭】

世界最高齢の現役プロデューサー

『肝っ玉かあさん』『ありがとう』『渡る世間は鬼ばかり』──TBSの大ヒットドラマを送り出してきたプロデューサー・石井ふく子。「ホームドラマの母」と呼ばれた彼女の作品群が、「TBSレトロスペクティブ映画祭 石井ふく子特集」として5月22日（金）よりMorc阿佐ヶ谷ほか全国で上映される。

石井の盟友・橋田壽賀子が脚本を執筆した『時間ですよ』『愛と死をみつめて』をはじめ、日本最長のドラマ枠「東芝日曜劇場」で放送された8本の単発作品をセレクト。60年代のホームドラマやメロドラマの特集上映という“攻めた”試みだ。

第1回の寺山修司、第2回の実相寺昭雄に続き、TBSレトロスペクティブ映画祭の仕掛人たるプロデューサーは佐井大紀。TBSテレビのドラマ制作部に所属し、ドキュメンタリー監督として撮り下ろしの新作『石井ふく子100歳〜心のドラマの軌跡〜』も手がけた佐井氏、今回の特集の企画意図をこのように語る。

佐井：30年以上続いた『渡る世間は鬼ばかり』のみならず、最高視聴率56.3%を記録した名作『ありがとう』などを手がけた石井ふく子先生は、4つのギネス記録を持つ世界最高齢の現役プロデューサーです。

TBSドラマ部の後輩として、石井先生に日本のテレビドラマの「心」や「ヒットの法則」についてうかがいたかったのと同時に、配信プラットフォームや縦型ドラマが台頭する令和に、あらためて「ホームドラマの母」の原点を振り返ることの歴史的意義を感じ、先生が100歳を迎える節目の年に映画祭を企画しました。

デジタル修復で際立つ「美」

昨年の実相寺昭雄特集を取り上げた現代ビジネスの記事において「映画と異なり、1950〜60年代の局制作のテレビ番組は一過性のもので、ほとんど残されていない」と指摘したとおり、往年のホームドラマは存在そのものが貴重だ。

佐井：当時のドラマはVTR収録が基本だったので、ドキュメンタリー作品のようにフィルムは残されておらず、80〜90年代にデータ化された映像をもとにデジタル修復を施しました。

なにより目を奪われたのは、昭和を彩った名女優たちの息をのむ美しさです。池内淳子、森光子、南田洋子、大空眞弓、長山藍子……その「美」は彼女たちの外見というよりも、ちょっとした所作やセリフを発するときの凛とした佇まいにこそ現れています。デジタル修復でさらに「美」が際立った作品群を、ぜひ大きなスクリーンで堪能してください。

佐井プロデューサーおすすめの1本は？

佐井：東芝日曜劇場で放送された、単発版の『時間ですよ』です。てっきり久世光彦×向田邦子コンビが産み落としたとばかり思っていた国民的ヒットドラマですが、その原点が石井ふく子×橋田壽賀子コンビだったことにまず驚きました。1965年の作品ですが、「女性の自立」という大テーマを軸に、パートタイムジョブや生活保護、離婚問題など、令和の今も取り上げられる社会問題が軽妙な会話劇に織り込まれています。

旦那がよその未亡人を妊娠させた疑惑が浮上したり、血のつながった我が子よりも住み込みの従業員と一緒にいる時間のほうが長いといった物語設定。そして「ただの水で稼ごうだなんて水商売もいいところ」といったセリフのキレ味。

コメディのはずなのに、見ているうちに笑っていいのか段々わからなくなる怒涛の橋田節を浴びながら、「ホームドラマは保守的で牧歌的だ」という偏見が見事に打ち砕かれます！

石井ふく子が手がけた「名作」の数々

ここからは筆者の独断と偏愛で、今回の石井ふく子特集から4本の作品を紹介していこう。なるほど、「ホームドラマ」というジャンルをうっすら軽視していた己を恥じたくなるような、すこぶる刺激的な体験であった。

『時間ですよ』

脚本：橋田壽賀子 演出：橋本信也

出演：中村勘三郎、森光子

（1965年7月4日放送／東芝日曜劇場）

いきなり佐井氏のセレクトと重複するが、まず本作を挙げぬわけにはいかない。これぞ「ホームドラマのお手本」のごとき作りで、一見の価値あり。銭湯「泉湯」と経営者一家の暮らす「お茶の間」、直結した2つの空間を舞台にスタジオドラマらしいセリフ中心の室内劇が繰り広げられる。

映画人から「電気紙芝居」と揶揄された設えだが、その芝居の応酬は圧巻。チャキチャキした森光子に中村勘三郎のべらんめえ口調、たまにセリフをトチっても続くトラブルの連続が楽しい。また、ドラマの前後に挟まれる商品宣伝コーナーも東芝日曜劇場という「番組」であることを追体験させてくれる仕掛けだ。

『女と味噌汁』

脚本：平岩弓枝 演出：橋本信也

出演：池内淳子、山岡久乃、長山藍子

（1965年6月20日放送／東芝日曜劇場）

女が味噌汁を作り、男がそれを飲む──いかにもホームドラマ然とした始まりだが、そこは芸者の家であり、一夜を共にした間柄であることが徐々に明らかとなる（去り際、万札を渡すくだりが決定打）。

細かくカットを割らない、技巧に走らない、ひたすらツーショットで芝居を見せていく素朴さは、舞台中継を見ているかのよう。芸者のもとを妻が訪れ、すわ修羅場かと思いきや次第に心を通わせていく後半20分は、まさに真骨頂。花柳界の描写もふくめて、当節流行りのシスターフッドがちりばめられている。

主人公の芸者・てまりを演じた池内淳子は新東宝出身、当時「昼メロの女王」として活躍していた存在だ。じつは石井ふく子も新東宝の女優からキャリアを始めてプロデューサーに転向、後輩の池内や大空眞弓の主演作が本特集に並ぶのは当然の帰結といえよう。

ドロドロの三角関係が視聴者をくぎ付けにする

こと評判を得た『女と味噌汁』は計38本もの人気シリーズとなって1980年まで続き、映画化も果たされる。脚本の平岩弓枝は作家として直木賞を受賞したのち新興ジャンルのテレビで活躍、『女と味噌汁』もまず小説として発表されたものを石井が速攻でドラマに。やがて両者は『肝っ玉かあさん』や『ありがとう』を送り出し、「ドラマのTBS」というブランドを確立させていく。

『みれん』

原作：瀬戸内晴美 脚本：田井洋子 演出：蟻川茂男

出演：渡辺美佐子、下元勉、小池朝雄

（1963年6月30日放送／東芝日曜劇場）

今回の特集でもっとも古く、もっとも見ごたえがあり、映像的な技巧も凝らされた1本。実体験をもとにした瀬戸内寂聴の小説を原作に渡辺美佐子、下元勉、小池朝雄がグダグダの三角関係を繰り広げる。

まず不倫相手の妻からの電話を受ける渡辺美佐子、そのアップに次ぐアップが値千金。のっけから不穏を煽る。映画『競輪上人行状記』のように「貞淑に見えてヤバい女」を演じさせれば絶品の美佐子が本領を発揮し、当の不倫相手・下元勉も「だらしなインテリ中年」ぶりが板につく。本宅と愛人宅を往復するホームドラマであり、両者に翻弄される若き小池朝雄の狼狽も見どころだ。

別れる別れると言いながら、ズルズル8年も続く女と男。柱一本と通行人だけで「駅」を表現した愁嘆場では、陰影深いライティングとアクティブな長回しのカメラワークが男女の間を行き来する（その直後、ホテルにインするどうしようもなさ）。全体に暗めの画調もホームドラマの安っぽさを廃し、純文系通俗不倫劇を引き立てている。嫉妬、未練、欲望……三つ巴の下世話な感情がスクリーン映えすること請け合い。

3日間に凝縮された男女の情動を表現

『秋津温泉』

原作：藤原審爾 脚本：八住利雄 演出：鴨下信一

出演：大空眞弓、児玉清

（1967年7月2日放送／東芝日曜劇場）

岡田茉莉子主演、吉田喜重監督の映画版も名高い藤原審爾の小説『秋津温泉』をドラマ化。17年にわたる男女の物語を再会からの3日間に凝縮し、スタジオドラマらしく旅館の内外に舞台を限定、大空眞弓演じる若女将・新子を中心に狭い範囲での五角関係が綴られる。のちに『ふぞろいの林檎たち』などを担当する鴨下信一の演出も情動のスリルを絶やさない。

新東宝出身の大空眞弓は東芝日曜劇場初の前後編となった『愛と死をみつめて』にも主演し、福永武彦原作の『廃市』では南田洋子の妹役として愛憎を叩きつけ──すなわち今回の石井ふく子特集は、大空眞弓特集の側面もあることを押さえておきたい。

なお、石井と橋田壽賀子を引き合わせたのは、TBSの看板番組『七人の刑事』の山田和也ディレクターであり、橋田の出世作となった実話ベースの難病もの『愛と死をみつめて』を手がけた蟻川茂男もプロデューサー兼ディレクターとして『七人の刑事』を立ち上げた人物だ。意外にも社会派刑事ドラマの執筆をきっかけに石井×橋田コンビが生まれたことを記しておこう。

さかのぼれば、大正15年生まれの石井ふく子は芸者の子として花柳界で育ち、映画スター・長谷川一夫のすすめで女優となったが、程なく裏方に回る。日本電建の宣伝部からTBSに転じた経緯や橋田壽賀子、平岩弓枝との協業は新旧のインタビューを組み合わせたドキュメンタリー『石井ふく子100歳〜心のドラマの軌跡〜』に詳しく、石井作品への理解を深める格好のガイドとなっている。

誰もが見ていた娯楽作にこそ輝く「作家性」

さて、最後にふたたび、佐井大紀プロデューサーにご登場いただこう。昨年の実相寺昭雄特集は映画ファンにも支持されやすい「尖った作家性」を湛えていた。あえて今回、保守的で牧歌的というイメージすらある石井ふく子のホームドラマを上映する意義とは？

佐井：特異さが際立つ個性的な作品よりも、幅広い世代がお茶の間で当たり前に見ていた娯楽作にこそ、観客を惹きつける超絶技巧や普遍的な魅力、そしてそれらを支える「作家性」が輝いているはず。

たとえば若き日のゴダールやトリュフォーがヒッチコックやホークスを支持したように、あるいは蓮實重彦がドン・シーゲルやリチャード・フライシャーを擁護するように、今こそ石井ふく子をみんなで再評価しよう！

……といったような難しいことは考えず、どの作品も本当におもしろいので、ぜひ気軽に劇場に足を運んでいただければと思います。

また、監督作『石井ふく子100歳〜心のドラマの軌跡〜』は、68年間にわたって「心のドラマ」を紡ぎ続けてきた石井先生の普遍的なメッセージと、戦後日本社会の家族の在り方、お茶の間の在り方が浮かび上がる「大河ドラマ」のようなドキュメンタリーを目指しました。こちらもよろしくお願いします！

【こちらも読む】絶海の孤島で「32人の男」たちが命をかけて奪い合った「1人の日本人女性」…一世を風靡した「アナタハンの女王」が西成で工員から頭をカチ割られ、故郷に戻るまで