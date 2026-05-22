初代タイガーマスクの佐山サトル（６８）が主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は２２日、今月２７日の後楽園ホール大会を昨年４月２１日に９０歳で亡くなった団体会長の新間寿さんのメモリアル興行とすることを発表した。

大会名は「初代タイガーマスク ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３９ ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＩＧＥＲ ＭＡＳＫ ４５ｔｈ＆ＳＡＴＯＲＵ ＳＡＹＡＭＡ ＤＥＢＵＴ ５０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹーＨＩＳＡＳＨＩ ＳＨＩＮＭＡ ＭＥＭＯＲＩＡＬ ｉｎ ＫＯＲＡＫＵＥＮ ＨＡＬＬ ー」。

平井丈雅代表は「本興行は、２０２６年４月２１日１周忌を迎えた故・“過激な仕掛人”新間寿会長のメモリアル興行として開催させていただくことになりました」と発表し「初代タイガーマスク ストロングスタイルプロレスは、今後も、プロレスの発展に終生を捧げられた“過激な仕掛人”新間寿会長の遺志を継承し歩んで参ります」と誓った。

◆５・２７後楽園

▼レジェンド選手権試合 ６０分１本勝負

王者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパン ｖｓ 挑戦者・関根“シュレック”秀樹

▼セミファイナル スペシャル６人タッグマッチ ３０分１本勝負

ジャガー横田、里奈、キャサリン． ｖｓ ＭＩＲＡＩ、叶ミク、若菜きらり

▼藤原喜明 喜寿記念試合 ６人タッグマッチ ６０分１本勝負 アレクサンダー大塚３０周年記念試合

藤原喜明、船木誠勝、石川雄規 ｖｓ 郄橋“人喰い”義生、アレクサンダー大塚、村上和成

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

スーパー・タイガー、関本大介 ｖｓ 間下隼人、澤田敦士

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

竹田誠志、阿部史典 ｖｓ 日高郁人、岩崎永遠

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

ナイラ・ローズ、ナイトシェイド ｖｓ 桃野美桜、Ｃｈｉ Ｃｈｉ

▼シングルマッチ ２０分１本勝負

藪下めぐみ ｖｓ 彩芽蒼空