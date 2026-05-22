◆米大リーグ タイガース１―３ガーディアンズ（２１日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）

タイガースで２４年から２年連続でサイ・ヤング賞に輝いている左腕のタリク・スクバル投手（２９）が２１日（日本時間２２日）、ブルペンでの投球練習を行った動画を、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」でタイガース担当記者を務めるコディー・スティーブンヘーゲン氏が自身の「Ｘ」に投稿した。

スクバルは、開幕前には米国代表の一員としてワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも出場。開幕後は７試合に登板して３勝２敗、防御率２・７０だった。当初は５月４日（日本時間５日）の本拠地・レッドソックス戦での登板が予定されていたが、試合開始直前に回避。左肘遊離体除去手術を受けることが発表されていた。

全治については明かされていなかったが、これまでの他の投手の例を見ると、復帰まで２、３か月を要することがほとんどだった。新しい技術を使って復帰までの期間が短縮される見込みであることは現地でも報道されていたが、同記者は「スクバルはブルペンで３７球を投げた」、「手術から１５日しかたっていない」などと投稿。超回復とも言えるスピードで復帰への道を進んでいる。

２０２０年にメジャーデビューしたスクバルは、今季が７年目で、オフにはＦＡになる見込み。タイガースはここまで２０勝３１敗と苦しんでいることから、夏のトレード期限間近にはトレード市場に出る可能性も高いとされてきた。左肘手術で一度は現実的ではないとされかけたサイ・ヤング賞左腕のトレードだが、状態に問題がなければ再びトレード市場の目玉に名前を連ねる可能性も高そうだ。