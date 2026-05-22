時価総額780兆円って…！検索に留まらないグーグルの天才的「買収術」のヤバすぎる実力

世界一の買収上手

グーグルの株価が史上最高値に急騰しており、世界最大の時価総額も視野に入っています。

背景にあるのは、生成AIの拡大以外の、グーグルの投資による巨額のリターンです。

今回は、その要因に迫ります。

グーグルの親会社であるアルファベットは、非常に好調な今年の第一四半期の決算を発表した後、株価がたびたび史上最高値を記録しました。

時価総額は約５兆ドル（約780兆円）と首位のエヌビディアに肉薄しています。

もちろん、この背景には生成AIの拡大がありますが、それ以外にも投資会社としてもグーグルが世界一のリターンを挙げていることも大きく寄与しています。

投資会社としてのグーグルといわれても、ピンと来ないかもしれませんが、グーグルは20年以上にわたってM&Aや外部投資で巨大な成功を収めてきました。

その皮切りが2005年に行ったアンドロイドの買収です。

アンドロイド、YouTube買収という伝説

当時のレートで約50億円のアンドロイド買収は、今や世界全体のスマホの70％以上を占め、稼働している約30億台のOSとして、グーグルのビジネスの基盤を支え、評価額は推計不可能なところまで上昇しています。

倍率にすれば１万倍を超えていることは間違いないでしょう。

また、その翌年に行ったYouTubeの買収も歴史に残る大逆転劇となりました。

今でこそ、世界最大の動画プラットフォームとして世界中で周知され、巨額の広告費やサブスクリプションを稼いでいるYouTubeですが、買収した当初はほとんど売り上げの立っていない会社を、約2000億円という高値掴みしたという評価もありました。

買収後も長らく赤字を垂れ流してきたYouTube事業ですが、今や広告費を中心として年間ベースで10兆円に迫る売り上げをたたき出して、当事業からの営業利益も同3兆円以上に上っている見込みです。

投資額が大きかったため、倍率こそアンドロイドに見劣りするものの、保守的に見積もっても50兆円以上という巨大なリターンをあげるディールとなりました。

生成AI時代を予期したM&A

ほかにも07年に行ったYouTubeをさらに上回る巨額でのダブルクリックの買収も、生成AI時代の到来前のグーグルのビジネスを支えてきた検索広告課金の基盤を築くうえで大きな貢献をして、こちらも10兆円単位のリターンを得ています。

より最近では、14年に行ったディープマインド社の約600億円の買収も鮮やかでした。

当時、ディープマインド社は1円の売り上げもあげておらず、同社を創業したデミス・ハサビス氏を社内に取り込むためのいわゆるアクハイヤー（特定の人材を引き入れるための買収）と言われました。

実際に、ハサビス氏は囲碁で初めてAIが人間のトッププロを倒すという快挙を成し遂げた「AlphaGo」の開発を主導し、さらにはたんぱく質の構造解析をAIで行う「AlphaFold」の開発によりノーベル化学賞を受けるという輝かしい成果をあげました。ビジネスにおいても、ハサビスはアルファベット全体の生成AIを統括する立場についています。

他にも、現在では世界最大の地図アプリとなっているGoogle Mapの人気機能である衛星画像を用いたリアルな地図表示の基盤となったキーホール社の買収など、今のグーグルの繁栄につながっている外部買収は枚挙にいとまがありません。

では、グーグルはどこへ向かっていくのでしょうか。そして、現代におけるその買収術の行方は…？

後編『完成！グーグル帝国――テック時代に世界に君臨した「新帝国」のヤバすぎる実像』でじっくりとお伝えしていきます。

【つづきを読む】完成！グーグル帝国――テック時代に世界に君臨した「新帝国」のヤバすぎる実像