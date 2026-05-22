ホワイトハウス内で「刃物を使った格闘」…トランプ政権内部で起きた「喧嘩」の引き金

「ナイフファイト（刃物を使った格闘）」--米紙ワシントン・ポストが2026年5月11日、政権内部の関係者の発言として報じた言葉だ。舞台はホワイトハウス。争点はAI（人工知能）規制の権限を誰が握るかだ。商務省と情報機関、産業派と安保派、規制緩和の旗を振ってきたテック富豪と、復権を狙う諜報機構が、互いの縄張りをめぐって「まるでナイフを手にして争っているかのように」対立している。5月14〜15日のトランプ大統領訪中と、米中首脳会談を経たいまも、規制を全否定してきたはずの政権が、自ら規制論議の渦中で揺れ続けている。引き金は、米AI企業Anthropicが投入したフロンティアAIモデル（最先端の能力を持つ大規模AIモデル）「Mythos」である。

「ナイフファイト」--ワシントンで何が起きているのか

ワシントン・ポストが報じた政権内の状況は、これまで第2次トランプ政権を覆ってきた「規制緩和一色」のムードからは想像しにくいものだった。同紙は、ホワイトハウス内部が「先進AIモデルがもたらすサイバーセキュリティ上の脅威に対応するなか、国家安全保障担当者がAI規制での発言権拡大を求めている」と報じ、政権中枢が深く割れていることを伝えた。

事態の深刻さは、関係者の言葉づかいに表れている。元国家安全保障会議（NSC）技術政策アドバイザーで、現在は米外交問題評議会（CFR）上級研究員のクリス・マクガイア氏はワシントン・ポストの取材に対し、「彼らはいま、AI政策のすべてを“再審理”している」と語った。「任意のテストか、義務的テストか。リリース内容への任意の制限か、義務的制限か」と、争点は基本設計のレベルにまで及んでいるという。

象徴的な「不協和音」が表面化したのは5月初旬のことだ。商務省傘下のAI標準・イノベーションセンター（CAISI）は5月5日、Google DeepMind、Microsoft、xAIの3社と、フロンティアAIモデルの一般公開前評価に関する協定を発表した。CAISIは2024年からAnthropicとOpenAIとも同様の協定を結んでおり、業界大手をほぼ網羅する枠組みが整いつつあった。ところが、わずか数日後、この発表を載せたウェブサイトはホワイトハウスの意向で取り下げられた。せっかく整えた業界協調の枠組みが、政権内部の反発で見えない場所に追いやられたのである。

なぜ、このような奇妙な事態が起きているのか。話は、シリコンバレーが生み出したある「危険物」に遡る。

「神話」の名を持つAIモデル--シリコンバレーが作った「凶器」

ワシントンを揺るがしている直接の引き金は、Anthropicが2026年に投入したフロンティアAIモデル「Mythos」（英語で「神話」を意味する言葉）である。同社の主張によれば、Mythosはソフトウェアの脆弱性を発見する能力において、人間の専門家を上回る性能を持つという。本来であればサイバーセキュリティ防御に役立つはずのこの能力が、政権内に動揺を引き起こしているのは、裏返せば「攻撃」にも転用できるからだ。

政権内では「経験の浅いハッカーであっても、Mythosを使えば電力網、銀行、政府機関に対する複雑なサイバー攻撃を仕掛けられる」との懸念が広がっている。AI支援型のサイバー攻撃は、攻撃の質的変化を意味する。

事態をさらに紛糾させているのは、Anthropic自身が政権との関係で「喧嘩状態」にあることだ。同社のCEOダリオ・アモデイ氏は、元はOpenAIの研究担当副社長を務めていた人物だが、AIの安全性をめぐる路線対立から妹のダニエラ氏ら有志を引き連れて2021年に離脱、Anthropicを共同創業した経緯を持つ。「責任あるAI開発」を看板に掲げ、シリコンバレーの中でも「安全性原理主義」の代表格として知られる存在である。

2026年2月、そのAnthropicが、米国防総省に対し自社AIの軍用無制限利用を拒んだ結果、政権から「サプライチェーン上のリスク」に指定され、米国機関のClaude利用が禁じられる事態に至るという事件が起きている（Anthropicはこの指定を不服として法廷闘争中）。シリコンバレーで最も「安全性」を旗印に掲げてきた企業が、皮肉にも安全保障当局からリスク認定を受けるという倒錯が、政権とAI業界の緊張関係を象徴している。

商務省vs情報機関--AI政策をめぐる主導権争い

ワシントン・ポストの報道で浮かび上がった対立構造は、突き詰めれば「商務省 vs 情報機関」である。それぞれの陣営の主役を見ていこう。

商務省側で陣頭指揮を執るのは、ハワード・ラトニック商務長官だ。ラトニック氏は、ウォール街の名門証券会社カンター・フィッツジェラルドを30年以上にわたって率いてきた金融業界の重鎮である。同社は2001年の9.11同時多発テロで世界貿易センタービル北棟の最上部、101〜105階に入居しており、社員658人を1日で失った。ラトニック氏自身は息子の幼稚園初日の付き添いのため出社が遅れ、難を逃れたが、弟ゲーリー氏と親友を含む同僚をすべて失った--米金融界では伝説的な経歴である。同氏はその後、社員遺族への支援基金を立ち上げつつ会社を再建。2025年2月に第41代商務長官に就任し、トランプ政権の対中強硬通商政策（関税、輸出管理、技術デカップリング）の実務を取り仕切る立場に収まった。

AI政策においても、ラトニック氏の発想は一貫して「米企業のスピードを止めない」ことに置かれている。彼が看板を掛け替えたCAISIは、もともとバイデン政権下で「米AI安全研究所(AISI)」として設立されたものを、2025年6月に「標準・イノベーション」を前面に出す形に再編した組織だ。ラトニック氏は再編にあたって、「国家安全保障の名目で長らく検閲と規制が利用されてきた。イノベーターはもはやそうした基準に縛られない」と宣言している。任意ベースの業界協調と、産業競争力の確保。これが商務省の路線である。

これに対峙するのが、ホワイトハウスの国家サイバー長官室と、国家情報長官室（ODNI）だ。ワシントン・ポストによれば、国家サイバー長官室は、ODNI内部にAIモデル評価のための大規模センターを新設し、情報機関にAI政策での大きな新権限を与える構想を提示している。これが実現すれば、AIモデルの評価権限の重心は、商務省から情報機関へとシフトすることになる。

両陣営の主張は鋭く対立している。商務省側は、 CAISIがすでに40件のモデル評価実績を持ち、博士号級のAI専門家を擁しているとして、自らの態勢の十分性を強調する。一方、情報機関側は、企業の任意協力に頼るだけでは限界があり、評価を義務化すべきだと主張している。

ここには、米国の官庁政治に特有の力学が働いている。商務省にとってAI評価権限は、対中産業競争力という看板政策の中核を成すものであり、簡単に手放せる縄張りではない。一方、情報機関にとっては、自らの存在意義を再定義する好機でもある。Mythosという「恰好の口実」が現れたいま、彼らは攻めに転じている。

「AI皇帝」デヴィッド・サックスの失脚--MAGA内部の路線闘争

この対立を理解するには、もう1人の人物の存在を抜きに語れない。それはデヴィッド・サックス氏である。 トランプ政権発足当初に「AI兼暗号資産皇帝(czar)」として迎え入れられた、シリコンバレー出身のテック富豪である。

サックス氏は、1999年にピーター・ティール氏が立ち上げたPayPalに参加し、同社の初代COO兼プロダクト責任者を務めた人物だ。同じ釜の飯を食った仲間にはイーロン・マスク氏、リード・ホフマン氏らが揃い、後にシリコンバレーを動かす一群として「PayPalマフィア」と呼ばれることになる。その後はエンタープライズ向け社内SNS「Yammer」を創業し、2012年にMicrosoftに12億ドルで売却。2017年に共同創業したベンチャーキャピタル「Craft Ventures」では、運用資産33億ドル規模のSaaS・暗号資産投資家として影響力を振るってきた。チャマス・パリハピティヤ氏、ジェイソン・カラカニス氏、デヴィッド・フリードバーグ氏とともに人気ポッドキャスト「All-In」のホストを務め、シリコンバレー保守派の論客としての顔も持つ。

そんなサックス氏が「規制緩和原理主義」の旗を掲げ、トランプ政権の中枢に入った2025年初頭は、テック業界とMAGA派の蜜月の象徴とされた。だがその蜜月は長くは続かなかった。2026年3月、彼は役職を退いている。

Axiosが報じたところによれば、サックス氏の退任の背景には、政権内での影響力の急速な低下があった。元トランプ顧問のスティーブ・バノン氏はAxiosに対し、「サックスがもたらした政策は完膚なきまでに敗北した。これに尽きる」と語っている。彼が推進した「州のAI規制を連邦が無効化する」法案は議会で2度退けられた。AI承認の世論調査の低迷、未完成の暗号資産規制アジェンダ、ビッグテックの相次ぐ法廷敗北--複数の不協和音が、サックス氏の足元を崩していった。

中国政策をめぐっても、サックス氏の路線は共和党タカ派の不興を買った。彼はNvidiaのジェンセン・フアンCEOと連携してロビー活動を展開し、2025年7月にH20チップの中国向け輸出再開、12月にはより強力なH200チップの輸出許可までも引き出した。「米国設計のチップが世界のAIインフラの中心であり続けるほうが、米国の競争力に資する」というのがサックス氏の論理だ。だが共和党タカ派は「中国軍のAI能力を強化するだけだ」と猛反発。下院外交委員長のブライアン・マスト議員(共和党)は2025年12月、議会に輸出阻止権限を与える「AI Overwatch Act」を提出し、サックス氏と公然と対立した。さらに、 Pentagon対Anthropicの紛争において、Anthropic側に道徳的優位を取られたことへの不満も、彼への風当たりを強めた。シリコンバレー親和的な規制緩和原理主義が、MAGA内部で居場所を失っていったのだ。

サックス氏が抜けた穴は、首席補佐官のスージー・ワイルズ氏と、財務長官のスコット・ベセント氏が埋めることになった。両氏は4月、Anthropicのダリオ・アモデイCEOと会談を持ったとも報じられている。シリコンバレーの寵児が皇帝の座を追われ、政権内の重心が動いた--それが、現在の「ナイフファイト」を可能にした下地である。

MAGAの内側では、いまや2つの潮流が綱引きを続けている。一方はサックス流の、シリコンバレーと連携した規制緩和原理主義。もう一方は、バノン系の保護主義と国家主権重視の流れである。Mythos騒動を経て、後者が勢いを増している。

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