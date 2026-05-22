ニャンちゅう伝説の「神回」たまごかけご飯の4代目お姉さんが、ALSに罹患した津久井教生さんと会って驚いたこと

愛ちゃんは神回の番組を生み出した素敵なお姉さん

”私の顔を見に（笑）

笹峯愛さんとフラウウェブの新町編集長が来てくれました♡

愛ちゃんはニャンちゅうの4代目お姉さんで

神回の番組を生み出した素敵なお姉さんです♡

今も色々と活動中です♪

新町編集長と元気玉を持って来てくれました♡

盛り上がるお話から何か生まれそうです♡

ワクワクしますね〜♪”

5月20日、Xにこんな投稿をしたのが、声優の津久井教生さん。NHK・Eテレの番組から1992年4月に誕生し、子どもたちを中心に多くの人に愛されてきたキャラクター・ニャンちゅうの声を30年以上つとめ、「ちびまる子ちゃん」など多くのアニメや舞台で活躍してきた。「愛ちゃん」とはそのニャンちゅうの4代目お姉さんをつとめた笹峯愛さんのことだ。笹峯さん自身も5月20日にこのように投稿していた、

”昨日、ニャンちゅうの収録現場へお邪魔して、そのまま教生さんのところへ行ってきました♪

収録現場にも「閲覧用」と置いてありました

皆さま、読まれました？”

津久井さんは2019年にALSの告知を受け、しばらくは奇跡的に声が出るといわれながらニャンちゅうほか、多くの仕事を続けてきた。2022年ニャンちゅう30周年を迎えたのち、2022年の10月に、同じ事務所の羽多野渉さんにニャンちゅうの声をバトンタッチすることを公表。その2ヵ月後に気管切開し、現在は声が出ないながら、視線入力とAI生成の「津久井さんの声」で発信を続けている。

そんな津久井さんが2020年から「FRaUweb」にて続けた連載をベースに、視線入力での書き下ろし原稿を加えた著書が『ALSと笑顔で生きる 声を失った声優の「工夫ファクトリー」』だ。

「ALSになるとはどういうことなのか」「介護される人の本音は」「気管切開や胃ろうをした人の感想」といったことは、なかなか当事者の生の声を聞くことができない。本書はそういう生の声に加え、声優養成所で長く教えてきた津久井さんが「声の出し方」のノウハウも詰め込んだ、実用エッセイでもある。

本書には、ニャンちゅうのみならず、これまで仕事をした多くの方々とのあたたかなやり取りも書かれている。そしてその方々から、津久井さんへの温かい声も届いている。これまでに古村比呂さん、石川ひとみさん、『スクライド』で津久井さんとともに仕事をし、『ONE PIECE FILM RED』の監督もつとめた谷口悟朗監督、初代のニャンちゅうのお姉さん、白石まるみさん、『ONE PIECE』のルフィやの声や、朝の連続テレビ小説『虎に翼』の出演も話題となった田中真弓さん、漫画家の佐佐木あつしさん、千と千尋の千尋役で9代目お姉さんの柊瑠美さん、7代目お兄さんでともに新曲「ニャンてったっておまんじゅう」を作った坂田おさむさん、ちびまる子ちゃんで30年共演していた「たまちゃん」役の渡辺菜生子さん、レジェンド漫画家の里中満智子さんからのメッセージをお伝えした。

今回は伝説の神回をやった4代目ニャンちゅうのお姉さん、笹峯愛さんからのメッセージをお伝えする。

伝説の「たまごかけごはん」回とは…

津久井さんは笹峯さんについて、次のように担当に話していた。

「笹峯愛さんはニャンちゅうの個性を広げてくれました。そして愛ちゃんとの会話は、堅苦しくなくぶっちゃけている感じがするくらいで本当に弾けていました。愛ちゃんは伝説の「たまごかけごはん」という神回と呼ばれる放送があるのですが、どこまでがアドリブなのかわからないくらい会話が自然に弾けていました。ニャンちゅうが圧倒されるくらいにエネルギッシュなお姉さんで、すごくワクワクしていました。」

Xでも、21日の津久井さんの投稿に対し、こんな反応があった。

”わつ！たまごかけごはんの愛お姉さん！

大好きな回です”

”伝説の『たまごかけご飯』回、大好きです”

「たまごかけご飯」とは？ と思う方も多いことだろう。笹峯愛さんがニャンちゅうのお姉さん「愛お姉さん」として出演していたある回で、「料理」をテーマにしたものがあった。

愛お姉さんは料理してるよ！と卵を溶き始める。いったい何を作ってくれるのかと思っていたら、そこにあるのはご飯の盛られたお茶碗のみ。溶き卵とご飯といえば、やっぱり？ と見ていると、愛お姉さんがおもむろにご飯に溶き卵をかけーー―なんと、おもいっきり茶碗から卵がはみ出してテーブルにこぼれる大惨事となってしまったのだ。

笑いながらテーブルを拭きつつ、醤油をかけて完成とした愛お姉さんに対し、ニャンちゅうが言い放ったのは、「これはひどい！」という言葉。これが伝説回として語り継がれているのだ。

そんな愛お姉さんが津久井さんに寄せたメッセージとは。

ニャンちゅう伝説の「神回」4代目お姉さん笹峯愛さんからのメッセージ

ニャンちゅうは教生さんそのもの！

この度は、『ALSと笑顔で生きる 〜声を失った声優の「工夫ファクトリー〜」』の出版、おめでとうございます！

私と教生さんのエピソードといえば、「たまごかけご飯」ですよね。

本来ならNGになってもおかしくない場面だったのに、教生さんは面白がって声を当て続けその結果、そのシーンはそのままオンエアされ、ニャンちゅうの中で語り継がれる名シーン？！になりました（笑）

本当に、教生さんだったからこそ、ニャンちゅうはここまで個性豊かなキャラクターになったと、私は確信しています。

同時に、私自身をとても活かしていただいたと感じています。

鹿児島から出てきて、まだ子供だった私は、プロ意識に欠ける20歳だったと思います。

そんな私を、とにかく面白がって、それが愛ちゃんの良いところだよ！と常に支えていただきました。

当時の私には、それが本当に救いでした。

芸能界という世界で、こうしなければ！こうならなければ！と、がんじがらめになっていた中、等身大で自由に居させていただける現場でした。

そんな風に、その人自身を真っ直ぐに見てエネルギッシュに関わっている教生さんだったから、私を含めて、各お姉さん皆さんが、それぞれの魅力を活かされたのだと思います。

出演者だけでなくスタッフさんへも、教生さんの姿勢は変わらず、その姿に連鎖されるように、ニャンちゅうの現場は温かく楽しもうと言うエネルギーが溢れる人たちでつくられていました。

ALSに罹患したと聞いて悩みながら連絡をしたら…

そんな現場の真ん中にいた教生さんがALSという難病になられた事は、言葉にできない衝撃がありました。

なんとメッセージを送ったらいいのか、迷いに迷ってご連絡したお返事が、いつもの教生さんのまま、あっけらかんと明るいもので、そこにも衝撃を受けました（笑）。

病気になって、いろいろな事が変わっても、常にご自身と向き合いながら、周りと向き合う姿は昔のまま。

むしろ、この病気になられてからの教生さんの活動は、それまで以上に明確で、どんどんパワフルさを増しているのではないかと感じています。

もの凄いエネルギーで、これぞ津久井教生！と言う生き様をみせていただいているお陰で、私はこの数年で急激に生き方を見つめるようになりました。

自分らしく生きるってなんだろうか、私にできる事はなんだろうか……そんな事を考えるようになっています。

教生さんは、同じ闘病をされている方々にとっても、そして共に生きる私たちにとっても、大きな意味をくださっています。

今もなお、教生さんが「げっへっへー」と笑いながら、生きる希望を届けてくれている事にワクワクさせてもらっていますし、そのバイタリティーや、明るさや優しさや愛情こそがニャンちゅうだなと感じています。

この本が更に、たくさんの方の勇気になる事でしょうね。

また、それを心から願っています。

笹峯愛

ちびまる子ちゃんの「たまちゃん」渡辺菜生子がALSに罹患した「関口くん」津久井教生に伝えたいこと