小型EV『ホンダ・スーパーワン』を発売

ホンダは5月22日、小型電気自動車『ホンダ・スーパーワン（Super-ONE）』を発売する。

【画像】ユカイ・ツウカイなコンパクトEV、ホンダ・スーパーワン 全36枚

『スーパーワン』は、軽商用EV『Nバン・イー（N-VAN e:）』や軽乗用EV『Nワン・イー（N-ONE e:）』、普通乗用EV『インサイト』に続くモデルとして、ホンダのEVラインナップに登場した。



ホンダ・スーパーワン（ブーストバイオレット・パール＆ブラック） ホンダ

『スーパーワン』は、『イー・ダッシュ・ブースター（e: Dsah BOOSTER）』をグランドコンセプトに、Nワン・イーをベースに開発。全幅を拡大した専用シャシーを採用し、日常の移動を刺激的な体験へと進化させることを目指している。

また、『スーパーワン』のネーミングには、これまでのEVの常識や軽自動車規格の枠を超越する存在として、唯一無二の価値を届けるという想いが込められている。

環境性能や日常での使い勝手に加え、小型EVならではの軽快な走りがもたらす『操る喜び』に、視覚や聴覚といった五感を刺激する体感演出を融合し、刺激的で高揚感あふれる走行体験を提供するという。

価格は339万200円からとなる。また、『スーパーワン』は国のCEV補助金130万円および地方自治体の補助金（東京都の場合60万円）の対象となっており、東京都在住の場合、合計190万円が補助される。

踏ん張り感を強調したエクステリア

『スーパーワン』のエクステリアは、ワイドなタイヤを包み込むブリスターフェンダーが特徴で、ロー＆ワイドな力強いスタンスが特徴となっている。

前後バンパーもエアダクトが設けられた専用デザインのエアロ形状となっており、機能性とデザイン性を両立している。



ホンダ・スーパーワン（ブーストバイオレット・パール＆ブラック） ホンダ

ボディカラーには新色の『ブーストバイオレット・パール』をはじめ、『プラチナホワイト・パール』、『チャージ・イエロー』、『ルミナス・グレー』、『クリスタルブラック・パール』の単色と、ブラックルーフとのツートーンが用意される（クリスタルブラック・パール以外）。

運転に集中できるインテリア

インテリアには、高いホールド性の専用スポーツシートを採用、ブルーの表皮をアシンメトリーに配したデザインで、車内に遊び心を演出した。

また、インストルメントパネルを水平基調とすることで、すっきりとした視界を確保し、運転に集中できる環境を整えている。



ホンダ・スーパーワン ホンダ

オーディオには『ボーズ・プレミアムサウンドシステム』をホンダの小型車として初めて標準装備、荷室の13.1L大容量サブウーハーを含む8つのスピーカーで、重低音から高音までバランスの取れた、臨場感ある音響を提供する。

インフォテインメントシステムには9インチの『グーグル搭載ホンダ・コネクト・ディスプレイ』を標準装備、『ホンダ・トータルケア・プレミアム』の多彩なサービスに対応するほか、グーグルマップなどの豊富なアプリケーションをスマートフォンとの間でシームレスに利用することができる。

そのほか、リアシートのダイブダウン・チップアップ機能はベースとなるNシリーズから継承、使い勝手の良い室内空間も兼ね備えている。

五感を刺激するダイナミクスと実用性

『スーパーワン』の車両重量は、小型EVクラス最軽量となる1090kgに抑えられ、Nワンから40mm広げられた1345mmのトレッドと大径ワイドタイヤの組み合わせにより、優れたハンドリング性能を実現する。

ドライブモードは『イーコン（ECON）』、『シティ（CITY）』、『ノーマル（NORMAL）』、『スポーツ（SPORT）』、『ブースト（BOOST）』の5段階が用意される。



ホンダ・スーパーワン ホンダ

専用開発の『ブースト』モードでは、最大出力を通常の47kWから70kWへと拡大して鋭い加速を見せるほか、『シティ』モードでは、アクセルペダルのみで加減速から完全停車まで行える、『シングルペダルコントロール』が可能となっている。

さらに、7段変速の『仮想有段シフト制御』と、仮想エンジンサウンドを車内に響かせる『アクティブサウンドコントロール』の連動により、スポーティーなエンジン車を操るような感覚を実現した。

航続距離はWLTCモードで274kmとなっており、出力50kW以上の急速充電器を使用すれば約30分で80%まで充電可能である。

また、AC外部給電器『ホンダパワーサプライコネクター』を使用することで、最大1500Wの電気を取り出すことができ、外出先での電気製品の利用や、非常時の電源としての活用も可能となっている。

ホンダセンシングを全車標準装備

先進安全運転支援システムは、『Honda SENSING』が全車に標準装備されている。

このシステムには、『衝突軽減ブレーキ』や『渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール』、『車線維持支援システム』など、日常のドライブから高速巡航までをカバーする多彩な機能が組み込まれている。



ホンダ・スーパーワン ホンダ

さらに、『誤発進抑制機能』や『後方誤発進抑制機能』、『近距離衝突軽減ブレーキ』を組み合わせた『踏み間違い衝突軽減システム』も搭載されている。

なお、ペダルの踏み間違いによる急加速を抑制する『急アクセル抑制機能』も用意されているが、こちらは工場出荷時はオフに設定されており、利用の際には販売会社での専用セッティング作業（工賃別途）が必要となる。