SCUUがアトレ恵比寿に初登場♡限定POPUPで新作ランジェリー先行発売

ランジェリーブランド「SCUU」が、2026年6月2日（火）～6月14日（日）の期間限定で、アトレ恵比寿に初のPOPUP SHOPをオープン♡会場ではSS新作アイテムや人気の再入荷アイテムを販売するほか、先行発売アイテムや限定ノベルティも登場します。ランジェリーブランドならではの美しいシルエットと快適さを兼ね備えたアイテムを、実際に試しながら選べる特別なイベントです♪

先行発売アイテムに注目♡

アトレ恵比寿POPUPでは、SS新作アイテムを先行発売。新作ブラは、モダール素材を使用したとろけるような柔らかさが魅力です。

ノンワイヤーながら、SCUUオリジナル構造でバストにしっかりフィットし、自然に包み込む設計に。

さらに、背面ホックのないデザインでバックシルエットまで美しく、シアートップスやレイヤードスタイルとの相性も抜群♡

同シリーズのブラキャミや吸水サニタリーショーツも同時発売されます。

また、モデル・山本優希さんとのコラボビーチウェア2型も先行発売。夏気分を高める注目アイテムとして話題を集めそうです♪

フィッティング体験も充実

会場では、すべての商品を実際に試着可能。デザイナーによる下着選びのアドバイスや、フィッターによる採寸・フィッティングサービスも体験できます。

「自分に合うランジェリーが分からない」「もっと綺麗に着こなしたい」という方にもぴったり♡

一人ひとりの体型に寄り添った提案を受けながら、自分にベストフィットするアイテムと出会える特別な機会です。

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限定バッグ＆特典ギフトも

POPUP期間中にお買い物をした方には、会場限定オリジナルバッグで商品をお渡し。トラベルシーンやデイリー使いにも便利なデザインで、特別感たっぷりです♡

さらに、会場限定キャンペーンや、大人気ショーツのノベルティプレゼントも実施予定。数量限定の特典もあるため、早めの来店がおすすめです。

【イベント情報】

開催期間：2026年6月2日（火）～6月14日（日）

営業時間：10:00～20:00

場所：アトレ恵比寿 本館4階フォンテーヌテラス

住所：東京都渋谷区恵比寿南1丁目5番5号アトレ恵比寿

SCUUの世界観を体感して♡

ファッションとランジェリーを自由に楽しめる「SCUU」の魅力を、実際に手に取って体感できる今回のPOPUP SHOP。

新作アイテムや限定特典、フィッティング体験まで、ブランドの世界観をたっぷり楽しめる内容になっています♡

ランジェリー選びをもっと楽しく、自分らしくアップデートしたい方は、ぜひアトレ恵比寿へ足を運んでみてください♪