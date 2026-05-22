日産新型「スカイライン」が出現

日産は2026年4月14日、「モビリティの知能化」を掲げた長期ビジョンを発表し、その中で早ければ12年ぶりの全面刷新となる新型「スカイライン」のティザー映像を公開しました。

新たな方向性を示すデザインが明らかになったことで、ユーザーからも関心が高まっています。

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今回の長期ビジョンでは、次世代技術の進化や商品ポートフォリオの強化、グローバル市場戦略の再構築など、今後の取り組みが示されました。

事業モデルについても商品ファミリーを軸とする形へ移行し、持続的な競争力の確立を目指すとしています。

その中で日産は、各モデルを役割に応じて4つのカテゴリーに分類する方針を説明し、ブランドの情緒的価値と革新性を担う「ハートビートモデル」の一例として新型スカイラインを紹介しました。

新型スカイラインは2025年5月の経営再建計画「Re：Nissan」で開発が明言されており、今回の映像で初めて具体的なデザイン要素が示されました。

ティザー映像は約8秒と短いものの、往年のスカイライン（1981年終了の5代目まで）に採用されていた筆記体の「Skyline」ロゴ、3代目スカイライン（通称ハコスカ）との並走シーン、リアフェンダーのロゴ、丸型4灯を思わせるテールランプ、シャープなヘッドライト、そしてこちらも往年のモデル(2002年終了の10代目R34型まで)に採用されていた「S」マークを備えたフロントマスクなど、複数のカットが確認できます。

歴代モデルを想起させる要素が多く含まれている、デザインの方向性を示す内容となっています。

映像から読み取れる範囲では、並走シーンで車高の低いシルエットが確認でき、SUVではないボディ形状がしっかり確認できます。

また、並走するハコスカが2ドアクーペに見えることから、新型スカイラインにクーペ仕様が設定される可能性を指摘する声もあります（海外ではV37型のクーペがインフィニティQ60として販売）。

リアフェンダーのカットでは、サーフィンラインを思わせるキャラクターラインや給油口らしき部分も確認できます。

フロントマスクはR34型を思わせるヘッドライト形状と、中央部が奥まったグリルを組み合わせた構成で、複数世代の要素が取り入れられているように見えます。

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ユーザーからは、デザインに対して「丸目４灯テールが印象的」「Sマークが懐かしい」といった声が寄せられています。

また「SUVじゃなくて安心した」「シルエットが低くて良い」といった反応が見られ、今後の展開に関しては「詳細が早く知りたい」「発売時期が気になる」といった意見も挙がっています。

現行スカイラインは2014年に発売されており、2026年にも新型が登場すれば約12年ぶりの全面刷新となります。

今回の発表会では、日産のイヴァン・エスピノーサCEOが「GT-R」の復活に言及したこともあり、今後のラインナップ構成やスカイラインとの関係性に注目が集まっています。詳細は今後順次明らかになる見通しです。