●湿った北風の影響で きょう22日(金)は日本海側ほど初め弱い雨の所も

●北風の影響で日本海側ほど気温上昇鈍い 長袖の服装が適

●週末からは再びムシムシした暑さに

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きのう21日(木)にしっかり雨を降らせた前線や低気圧のまとまった雨雲は東に去っていきましたが、北からの湿った風の影響で島根県方面など日本海側に弱い雨雲がかかる所があります。県内も朝のうちはレーダーに映りにくい低い雲から、弱い雨が落ちてくる所がありそうです。





瀬戸内側では朝から晴れ間が出ている所もあります。

日本海側では、もうしばらく低い雲が広がりやすい天気ですが、午後になると次第に雲は取れ始め、夕方から夜にかけては県内全般に晴れ間が多くなるでしょう。





また、北風が吹く影響で、きょう22日(金)は日本海側ほど日中の気温の上り方が少々鈍く、最高気温で20度ちょっとにとどまる所がある見込みです。お出かけの際の服装は半袖の服より長袖の服装が、昼間もちょうどいいと思います。



しかし、週末になるとま夏先取りの蒸し暑さとなり、半袖がちょうどいい日々になっていきそうです。



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きょう22日(金)の県内は、午前中は日本海側を中心に雲が目立ち、わずかに弱い雨が降る所もありそうですが、午後ほど雲は減っていきそうです。





日中の気温は、瀬戸内側や内陸部は25度に届く夏日の所が多い一方、日本海側は冷たい北風の影響で20度ちょっとにとどまる所が多いでしょう。極端な暑さはなく、日陰では少し風がヒンヤリ感じる時間もありそうです。





今週末は大きな天気の崩れはなさそうですが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲は少々目立ちそうです。ごく一部にとどまるものの、気まぐれなにわか雨にも、お気をつけ下さい。また、週末は再びムシムシした暑さとなっていきそうです。

来週は火曜日以降で天気が大きく崩れるタイミングがあるでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

