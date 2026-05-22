＜速報＞国内女子ツアーは雷雲接近で2時間30分のスタート遅延 午前9時30分開始を予定
＜ブリヂストンレディス 2日目◇22日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞雷雲接近のため、第2ラウンドのスタートが遅れることが発表された。アウト、インともに当初、午前7時を予定していた第1組の開始は、現時点で午前9時30分を予定している。
【ライブフォト】エース継続中 馬場咲希の愛用フェアウェイウッド
初日も雨のなか行われた大会は、2日目の朝になっても天候が回復せず。現在も雨に加え、時折、雷鳴が聞こえる状況だ。選手もクラブハウスに戻っており、この後も状況を見て判断していく。初日を終え4アンダーの首位には佐久間朱莉、菅楓華、ルーキーの藤本愛菜が並んでいる。1打差の4位タイには河本結、菅沼菜々、佐藤心結、吉田鈴ら8人が続いている。米国女子ツアーから帰国参戦しているホステスプロの古江彩佳は、1アンダーの21位タイ。同順位には、2週連続優勝がかかる桑木志帆、神谷そら、六車日那乃らもつけている。同じく米ツアー組の馬場咲希は、6オーバーの112位タイと出遅れた。総勢120人が、賞金総額1億円、優勝賞金1800万円をかけて4日間を戦う。※当初の発表からさらに変更があったため、情報の修正・加筆を行っています。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ブリヂストンレディス リーダーボード
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