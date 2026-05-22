『渡辺篤史の建もの探訪』最大天井高5.7メートルの大空間LDK 田園にたたずむ大屋根の家
俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜 前4：25）23日の放送は、埼玉県坂戸市の「田園にたたずむ大屋根の家」を紹介する。
【写真】切妻の大屋根「埼玉県坂戸市･丸邸」
舞台となるのは、広がる畑の一角に建つほぼ平屋の住宅。切妻の大屋根を備え、周囲が開けた立地を生かし、四方すべてが“正面”となるよう設計された外観が特徴だ。
内部は“開放空間”と“籠り空間”を交互に配置した構成となっている。玄関から廊下を進むと現れるのは、天井高約4mの開放的な空間。南北が床から天井までの大きな窓となっており、屋外にいるような感覚を味わえる。
さらに進むと、最大天井高5.7メートルの大空間LDKが広がる。棟木のない構造によって開放感を実現し、床の一部にはモルタル仕上げを採用。通り土間をイメージした空間づくりが施されている。キッチン正面には北側の大開口が設けられ、田園風景を望めるほか、隣接する勝手口は畑に直結。収穫した野菜をすぐに調理できる暮らしも魅力のひとつだ。
住宅の東側には再び“籠り空間”が配置され、和室の客間や収納、洗面・浴室を備える。浴室にはハーフユニットバスを採用し、壁上部と天井をヒノキ板張りとすることで、木の温もりを感じられる空間に仕上げた。
番組ではこのほか、畳敷きの寝室や合板仕上げの子ども部屋も紹介。開放感と落ち着きが交互に現れる住空間の魅力を、渡辺が探訪する。
竣工：2025年11月
敷地面積：306.0平方メートル（92.5坪）
建築面積：165.0平方メートル（49.9坪）
延床面積：136.6平方メートル（41.3坪）
構造：木造在来工法
設計：関本竜太／リオタデザイン
【写真】切妻の大屋根「埼玉県坂戸市･丸邸」
舞台となるのは、広がる畑の一角に建つほぼ平屋の住宅。切妻の大屋根を備え、周囲が開けた立地を生かし、四方すべてが“正面”となるよう設計された外観が特徴だ。
内部は“開放空間”と“籠り空間”を交互に配置した構成となっている。玄関から廊下を進むと現れるのは、天井高約4mの開放的な空間。南北が床から天井までの大きな窓となっており、屋外にいるような感覚を味わえる。
住宅の東側には再び“籠り空間”が配置され、和室の客間や収納、洗面・浴室を備える。浴室にはハーフユニットバスを採用し、壁上部と天井をヒノキ板張りとすることで、木の温もりを感じられる空間に仕上げた。
番組ではこのほか、畳敷きの寝室や合板仕上げの子ども部屋も紹介。開放感と落ち着きが交互に現れる住空間の魅力を、渡辺が探訪する。
竣工：2025年11月
敷地面積：306.0平方メートル（92.5坪）
建築面積：165.0平方メートル（49.9坪）
延床面積：136.6平方メートル（41.3坪）
構造：木造在来工法
設計：関本竜太／リオタデザイン