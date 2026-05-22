松本まりか＆高橋メアリージュンW主演『エミリとマリア』、追加キャスト解禁 伊藤万理華が年下ネイリスト役
松本まりか＆高橋メアリージュンがダブル主演を務めるMBSドラマ特区枠『エミリとマリア』（6月18日スタート 毎週木曜 深0：59）の追加キャストが発表された。
【写真】かわいい！ガーリーな装いを着こなした松本まりか
今作は、演劇界の最先端をひた走る劇作家・演出家の根本宗子によるオリジナル作品。根本はオリジナル連続ドラマ初監督も務める。30代後半になるとふと胸に浮かぶ「人生ってこのまま進んでいくの??」という“なんとも言えないモヤモヤ”。恋愛、結婚、キャリア、若さ――どれもすぐの問題ではないのに、心がざわつく感覚。本作はそんな言葉にできない気持ちを、リアルかつユーモラスな会話劇をベースにした4話構成のオリジナルドラマとなる。
幼稚園から私立女子校育ちの35歳、独身。アパレルブランドを経営するエミリ（松本）と、テレビ局でドラマのプロデューサーとして働くマリア（高橋メアリージュン）は、幼い頃からずっと一緒に育ってきた大親友。今も変わらず定期的に集まっては、行きつけのカフェでケーキを前に近況報告が始まる。「で、どうだったの？」から始まり、婚活、美容、韓国、ピラティス、SNS…どんどん移り変わる会話。ケーキを持って写真を撮って加工して、「うちら肌きれいになったよね？」とテンポよく時間が過ぎていく。
そこへ、2人が通うネイルサロンの年下ネイリスト・さくらが合流。流行の話題も、スマホに流れてくる動画も、どこか噛み合わない。若者との世代のギャップを感じる中、さくらの口から出た一言、「ねぇさん達ってどうなりたいんですか？」絶句するエミリとマリア。「わたしたちのこのモヤモヤってなんなんだろう…」、「若さに憧れちゃうのってなんでなんだっけ…？」そんな想いを抱えながら、2人は“自分なりの幸せ”を求めて奔走する。
2人が通うネイルサロンの年下ネイリスト・さくら役に映画・ドラマ・舞台とさまざまなジャンルで話題作へ出演、2026年6月19日より全国公開のW主演映画『君は映画』、夜ドラ『ミッドナイトタクシー』（NHK）の出演を控えている伊藤万理華が決定した。
■伊藤万理華コメント
テレビドラマで根本宗子さんの世界観を体感できることはとても貴重です。作品に参加でき光栄でした。松本まりかさん、高橋メアリージュンさん演じるエミリとマリアのテンポ良い会話劇は聞いていてとても気持ち良いほどにおもしろく、2人の間に割って入るのは本当に緊張しました。普段つけないネイル、かわいいヘアメイクや衣装に背中を押され、なんとか乗り越えられたと思います。年齢に囚われずいくつになっても”かわいい”に心躍りたい。小さなことでも自分を楽しめられたら、いつまでも無敵でいられる気がします。そんなメッセージも込められつつ、最終的に物語がどこへ向かうのか。漏れ出る表情や動きにもぜひ注目してください！
【写真】かわいい！ガーリーな装いを着こなした松本まりか
今作は、演劇界の最先端をひた走る劇作家・演出家の根本宗子によるオリジナル作品。根本はオリジナル連続ドラマ初監督も務める。30代後半になるとふと胸に浮かぶ「人生ってこのまま進んでいくの??」という“なんとも言えないモヤモヤ”。恋愛、結婚、キャリア、若さ――どれもすぐの問題ではないのに、心がざわつく感覚。本作はそんな言葉にできない気持ちを、リアルかつユーモラスな会話劇をベースにした4話構成のオリジナルドラマとなる。
そこへ、2人が通うネイルサロンの年下ネイリスト・さくらが合流。流行の話題も、スマホに流れてくる動画も、どこか噛み合わない。若者との世代のギャップを感じる中、さくらの口から出た一言、「ねぇさん達ってどうなりたいんですか？」絶句するエミリとマリア。「わたしたちのこのモヤモヤってなんなんだろう…」、「若さに憧れちゃうのってなんでなんだっけ…？」そんな想いを抱えながら、2人は“自分なりの幸せ”を求めて奔走する。
2人が通うネイルサロンの年下ネイリスト・さくら役に映画・ドラマ・舞台とさまざまなジャンルで話題作へ出演、2026年6月19日より全国公開のW主演映画『君は映画』、夜ドラ『ミッドナイトタクシー』（NHK）の出演を控えている伊藤万理華が決定した。
■伊藤万理華コメント
テレビドラマで根本宗子さんの世界観を体感できることはとても貴重です。作品に参加でき光栄でした。松本まりかさん、高橋メアリージュンさん演じるエミリとマリアのテンポ良い会話劇は聞いていてとても気持ち良いほどにおもしろく、2人の間に割って入るのは本当に緊張しました。普段つけないネイル、かわいいヘアメイクや衣装に背中を押され、なんとか乗り越えられたと思います。年齢に囚われずいくつになっても”かわいい”に心躍りたい。小さなことでも自分を楽しめられたら、いつまでも無敵でいられる気がします。そんなメッセージも込められつつ、最終的に物語がどこへ向かうのか。漏れ出る表情や動きにもぜひ注目してください！