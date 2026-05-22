学校行事はもう無理? 事故不安の中でも、「安全対策し継続」が最多 -「過度な自粛への懸念」や「実体験という学びの重要性」を訴える声も

学校行事はもう無理? 事故不安の中でも、「安全対策し継続」が最多 -「過度な自粛への懸念」や「実体験という学びの重要性」を訴える声も