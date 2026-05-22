気象台によると、桜島の南岳山頂火口で22日午前5時19分に噴火があり、噴煙が火口から1600mの高さまで上がりました。中量の噴煙が東に流れています。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯を確認

２２日０９時から１２時までは火口から東方向、２２日２１時から２４時までは火口から北方向に降灰が予想されます。

２２日６時から２２日２４時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼２２日０６時から０９時まで 東（鹿屋市輝北方向） １２０ｋｍ ８ｋｍ

▼２２日０９時から１２時まで 東（鹿屋市輝北方向） １００ｋｍ ６ｋｍ

▼２２日１２時から１５時まで 東（鹿屋市輝北方向） ６０ｋｍ ４ｋｍ

▼２２日１５時から１８時まで 東（鹿屋市輝北方向） ６０ｋｍ ２ｋｍ

▼２２日１８時から２１時まで 北東（霧島市福山方向） ５０ｋｍ ３ｋｍ

▼２２日２１時から２４時まで 北（姶良市加治木方向） ５０ｋｍ ３ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、曽於市、大崎町、志布志市、東串良町、霧島市、姶良市、薩摩川内市、さつま町、湧水町、伊佐市

宮崎県 ：日南市、串間市、都城市、三股町、小林市、高原町

・