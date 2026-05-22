福岡市の水族館に、1万5000匹の新たな仲間が加わりました。水槽の壁にぶつかるだけで死んでしまうほどデリケートな魚ですが、群れで泳ぐ様子は壮観です。

19日午後、福岡市東区の水族館、マリンワールド海の中道にやってきたのは、およそ1万5000匹の「マイワシ」です。



春から夏にかけて日本近海を北上するマイワシは、愛媛県沖の宇和海で捕獲され、トラックで9時間以上かけて運ばれました。





トラックの水槽に30分ほどかけて大水槽の水を混ぜ、慣らした後に、マイワシの引っ越しが始まりました。

イワシは漢字で、魚へんに弱いと書くほど繊細な魚です。



水槽の壁にぶつかるだけでうろこが剥がれて死んでしまうため、スタッフはバケツを使って移動用の容器に慎重に移していきます。

4月にFBSのアナウンサーになったばかりの原田アナも作業を手伝いました。



■原田菜月アナウンサー

「かなり重たいです。ゆっくり傷つけないように流します。」

バケツリレーの後、マイワシの入った容器はクレーンでつり上げられ、広い水槽に放たれました。



そして、大水槽では元からいた1万5000匹のマイワシとともに、3万匹の群れになって泳ぎ始めました。



■マリンワールド魚類課・山口絢子さん

「イワシの動きもダイナミックに見えると思う。普段の動きやエサを食べる様子を見比べてもらえたらと思います。」



飼育員によりますと、ことしのイワシは去年よりもサイズが大きく、迫力あるパフォーマンスが楽しめそうだということです。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月20日午後5時すぎ放送