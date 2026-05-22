「マイワシ」1万5000匹が仲間入り 計3万匹の群れに マリンワールド海の中道 福岡
福岡市の水族館に、1万5000匹の新たな仲間が加わりました。水槽の壁にぶつかるだけで死んでしまうほどデリケートな魚ですが、群れで泳ぐ様子は壮観です。
19日午後、福岡市東区の水族館、マリンワールド海の中道にやってきたのは、およそ1万5000匹の「マイワシ」です。
春から夏にかけて日本近海を北上するマイワシは、愛媛県沖の宇和海で捕獲され、トラックで9時間以上かけて運ばれました。
イワシは漢字で、魚へんに弱いと書くほど繊細な魚です。
水槽の壁にぶつかるだけでうろこが剥がれて死んでしまうため、スタッフはバケツを使って移動用の容器に慎重に移していきます。
4月にFBSのアナウンサーになったばかりの原田アナも作業を手伝いました。
■原田菜月アナウンサー
「かなり重たいです。ゆっくり傷つけないように流します。」
バケツリレーの後、マイワシの入った容器はクレーンでつり上げられ、広い水槽に放たれました。
そして、大水槽では元からいた1万5000匹のマイワシとともに、3万匹の群れになって泳ぎ始めました。
■マリンワールド魚類課・山口絢子さん
「イワシの動きもダイナミックに見えると思う。普段の動きやエサを食べる様子を見比べてもらえたらと思います。」
飼育員によりますと、ことしのイワシは去年よりもサイズが大きく、迫力あるパフォーマンスが楽しめそうだということです。
※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月20日午後5時すぎ放送