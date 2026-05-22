TIF2026初出場の「FULIT BOX」・立花ことり、『FLASH』で魅せた笑顔眩しい美肌水着グラビア！

恋愛リアリティーショーで話題！ 永尾まりやの表紙＆巻頭10P、伊勢川乃亜、FULIT BOX・立花ことり、UNJOUR TOKYOの美女掲載の『FLASH』は5月19日(火)発売

TIF初出場！ FULIT BOXの立花ことりが『FLASH』で水着グラビアを披露！

アイドルグループ「FULIT BOX」のセンター・立花ことりが、『FLASH』のグラビアに登場。

同グループは、日本最大級のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026（TIF）」への初出場が決定したばかりの注目株だ。

誌面では、抜群のスレンダーボディと透明感あふれる色白の美肌を披露。彼女の持ち味である、はつらつとした笑顔が弾ける王道の水着グラビアは、ファンならずとも見逃せない仕上がりだ。

【プロフィール】

立花ことり（たちばな・ことり）

11月21日生まれ 東京都出身 T158

2024年5月にアイドルグループFULIT BOXの赤色担当としてデビュー。チェキ撮影会では長蛇の列ができるなど絶大な人気を誇る。同グループは、7月31日～8月2日開催の『TOKYO IDOL FESTIVAL 2026』への初出場が決定した。前哨戦となる『メインステージ争奪LIVE』は6月7日に東京・GARDEN新木場FACTORYでおこなわれる。

そのほか最新情報は、公式X（@Kotori_FULITBOX）、公式Instagram（@kotori_tachibana）にて

【クレジット】

立花ことり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎LUCKMAN