名だたる武将たちも信仰した富士山。信長・家康も愛した「日本一の山」の逸話【眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話】

武田信玄、織田信長、徳川家康…… 名将たちと富士山の逸話

富士山は不死や権威の象徴だった

戦国時代、富士山は不死の象徴として武将たちの信仰を集めていました。駿河・甲斐・相模（現在の静岡県・山梨県・神奈川県域）からほど近い富士山は、関東甲信でしのぎを削る武田・今川・北条氏による甲相駿三国同盟の精神的象徴ともいえる存在だったようです。

なかでも駿河の今川氏は、富士山を霊場として修業を行う村山修験と深く結びついていました。今川氏は山伏集団として広い情報網をもつ彼らを保護・統制し、諸国の情勢を探っていたと考えられています。その後、今川氏を破って駿河を領国に組み込んだ武田信玄は、富士山本宮浅間大社に甲冑などを奉納しました。富士山に対する、信玄の畏敬の念がうかがえるエピソードです。

天下人・徳川家康も早くから富士信仰を抱いていたといわれています。武田氏滅亡後に駿河を領有すると、今川氏にならって村山修験を掌握。将軍職を譲った後は駿府城に隠居し、その際には、天守から富士山を望める位置に据えたといいます。

一方、豊臣秀吉は富士信仰の逸話が多くはないとされるものの、富士山を描いた「富士御神火文黒黄羅紗陣羽織」を愛用したと伝えられ、まったく無関心というわけでもなかったようです。

信長の富士遊覧

武田氏を滅ぼした織田信長は、富士山を見て凱旋したいと希望。戦功により駿河を与えられた徳川家康が案内役を務め、信長は富士見物を存分に楽しみました。

富士山を望む駿府を隠居地に選んだ家康

駿府城跡地に造られた駿府城公園内には、現在も富士山を一望できる場所があります。

息子の秀忠に将軍職を譲った家康は、駿府城を大改修して隠居します。駿府は家康が今川氏の人質時代を過ごした場所。なじみがあったのはまちがいありませんが、富士山を仰ぎ見られる土地というのも、ひとつ大きな理由だったのかもしれません。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話』監修：富士学会

【監修者情報】

富士学会

富士山と、その関連地域を対象として、自然科学から芸術、歴史、宗教の人文科学までを広く網羅し、富士山にちなんだ教育や、噴火を想定した防災など、総合的な領域の研究を進めている。富士山の本質と全体像の探求、関連地域の環境保全、防災、活性化などを目的として、学術大会・討論会・講習会などの開催、会誌・図書などの出版、関連教育・文化活動への協力と支援などをおこなっている。事務局は東京の日本大学文理学部地理学教室に置かれている。