福岡県内は21日、多いところで20ミリを超えるまとまった雨となりました。ただ、福岡管区気象台によりますと、5月の九州北部は、平年と比べて雨の量がかなり少なくなっているといいます。

■太田陽アナウンサー

「福岡市内の青果店です。少雨により、野菜の値段にも影響が出ています。こちらのキャベツは1玉200円台となっています。」



福岡市中央区の青果店では、少雨の影響で、葉物野菜を中心に価格が上昇しています。

キャベツは入荷量が減っていて、去年の同じ時期と比べて1玉40円から50円ほど高くなっているといいます。



■買い物客

「多い時は1回に5・6玉、買っています。安い方がいいですよね。先週か先々週くらいは、もうちょっと安かった気がします。ちょっと上がってきているのかなと思います。」



■かいぶつくん薬院店・篠原加代子 店長

「きょうは、この大きさで203円で売っています。この大きさですと、今の時期や去年だと128円とか、安い時は100円くらいで。」

さらに、九州北部では気温が高い傾向が続いていて、オクラやピーマンなどの価格も例年より50円ほど高くなっています。



■篠原店長

「暑さで量が少ないですよね。少ないのもあって、値段が高いのはあると思います。」



今後の価格は、これからの雨次第といいます。



■篠原店長

「雨は必要だと思います。今から梅雨時期になりますから、それなりの雨は期待したいと思います。そうすると、野菜も豊富にできて、市場に量が入ると安く提供できますので。」

さらに、5月の少雨は、生産者を取り巻く環境も厳しいものにしています。



久留米市の野菜農家では、これから本格的にトウモロコシの出荷が始まります。



■末安農園・末安貴晃 代表

Q.この機械は何ですか？

「水をためるタンクと、水を送るポンプになります。」

機械で水をくみ上げてトラックで運び、畑にまく作業を続けています。



燃料代が上がる中、費用や手間が大きな負担になっています。



■末安代表

「雨が適度にしっかり降ってくれれば、そういうことをしなくていい。」

Q.できるだけコストは排除したいですよね？

「降りすぎず、降らなすぎず、適度に降ってほしいと思います。」



恵みの雨が待たれます。