【旬は今だけ】ジュワッととろり！初夏のズッキーニ絶品レシピ3選
梅雨明け前のさわやかな初夏、旬を迎えたズッキーニが野菜売り場に並び始めました。淡白な味わいの中にじんわりとした甘みとコクが広がるズッキーニは、焼いても煮ても炒めても絶品！今回はE・レシピで人気の初夏のズッキーニレシピを厳選してご紹介します。
■【人気レシピNo.1】ジュワッと旨い！トースターで仕上げる「ズッキーニボート」輪切りにしたズッキーニにトッピングをのせて、トースターでこんがり焼き上げるだけのズッキーニボート。ジュワッと染み出る野菜の旨みと、表面の香ばしい焼き色がたまらない一品です。フライパンを使わずに作れる気軽さも嬉しいポイント。忙しい平日の夕食にも、ワインを開けるおもてなしの夜にもぴったりで、彩り豊かに食卓を華やかに演出してくれますよ！
■【2位以降も絶品ぞろい】毎日食べたくなる！旬の味わいをとことん楽しもう
■シーン別に楽しむ！初夏のズッキーニ活用術まとめ今回ご紹介した初夏のズッキーニレシピ、いかがでしたか？休日のホームパーティーにはズッキーニボートで華やかに、忙しい平日の副菜やお弁当にはカレーマリネでさっと一品、夏野菜をたっぷり消費したい日はナスとズッキーニのトマト煮でボリュームたっぷりにと、シーンに合わせて使い分けるのがおすすめです。旬のズッキーニはこの時期だけの特別な味わい。ぜひ今しか食べられない初夏の恵みを、毎日の食卓でたっぷりと楽しんでみてくださいね！
(E・レシピ編集部)
■【人気レシピNo.1】ジュワッと旨い！トースターで仕上げる「ズッキーニボート」輪切りにしたズッキーニにトッピングをのせて、トースターでこんがり焼き上げるだけのズッキーニボート。ジュワッと染み出る野菜の旨みと、表面の香ばしい焼き色がたまらない一品です。フライパンを使わずに作れる気軽さも嬉しいポイント。忙しい平日の夕食にも、ワインを開けるおもてなしの夜にもぴったりで、彩り豊かに食卓を華やかに演出してくれますよ！
ズッキーニボート
【材料】（2人分）
ズッキーニ 1本
オリーブ油 適量
ベーコン(みじん切り) 2枚分
ピザ用チーズ 40g
粗びき黒コショウ 適量
【作り方】
1、ズッキーニは竹串で全体を刺し、ヘタを切り落とす。縦半分に切り、小さめのスプーンで種の部分をこそげてくぼみを作る。
2、ズッキーニのくぼみにベーコンをのせ、オリーブオイルをかける。
アルミホイルに包んでトースターかグリルで10〜15分焼く。
3、アルミホイルを開き、ピザ用チーズとたっぷりめの粗びき黒コショウをのせ、こんがりするまで焼く。
【このレシピのポイント・コツ】
ここでは両面焼きグリルを使用しています。上火タイプや下火タイプのグリルがあります。受け皿に水をはるタイプの場合もありますので、お使いのグリルの説明書に従って下さい。
ズッキーニ 1本
オリーブ油 適量
ベーコン(みじん切り) 2枚分
ピザ用チーズ 40g
粗びき黒コショウ 適量
【作り方】
1、ズッキーニは竹串で全体を刺し、ヘタを切り落とす。縦半分に切り、小さめのスプーンで種の部分をこそげてくぼみを作る。
2、ズッキーニのくぼみにベーコンをのせ、オリーブオイルをかける。
アルミホイルに包んでトースターかグリルで10〜15分焼く。
3、アルミホイルを開き、ピザ用チーズとたっぷりめの粗びき黒コショウをのせ、こんがりするまで焼く。
【このレシピのポイント・コツ】
ここでは両面焼きグリルを使用しています。上火タイプや下火タイプのグリルがあります。受け皿に水をはるタイプの場合もありますので、お使いのグリルの説明書に従って下さい。
■【2位以降も絶品ぞろい】毎日食べたくなる！旬の味わいをとことん楽しもう
【No.2】スパイシーで爽やか！「ズッキーニのカレーマリネ」で初夏の副菜に変化をたった10分で完成するズッキーニのカレーマリネは、カレー粉のスパイシーな香りと、ほんのり酸味のきいたマリネ液が絶妙にマッチ。シャキッと残るズッキーニの食感と、ふんわり広がるカレーの香りで、箸が止まらないおいしさです。作り置きにも向くので、お弁当の副菜にも、ビールのおつまみにも大活躍してくれますよ♪
ズッキーニのカレーマリネ
【材料】（2人分）
ズッキーニ 1本
オリーブ油 大さじ 1
<マリネ液>
カレー粉 小さじ 1/2
酢 大さじ 2
砂糖 小さじ 1
塩コショウ 少々
【下準備】
1、ズッキーニは両端を切り落とし、幅1cmの輪切りにする。
2、ボウルに＜マリネ液＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、フライパンにオリーブ油を熱し、ズッキーニを入れ、両面に焼き色がつくまで焼く。
2、ズッキーニが熱いうちに＜マリネ液＞に漬け、食べる直前まで冷蔵庫で冷やしておき、器に盛る。
【材料】（2人分）
ズッキーニ 1本
オリーブ油 大さじ 1
<マリネ液>
カレー粉 小さじ 1/2
酢 大さじ 2
砂糖 小さじ 1
塩コショウ 少々
【下準備】
1、ズッキーニは両端を切り落とし、幅1cmの輪切りにする。
2、ボウルに＜マリネ液＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、フライパンにオリーブ油を熱し、ズッキーニを入れ、両面に焼き色がつくまで焼く。
2、ズッキーニが熱いうちに＜マリネ液＞に漬け、食べる直前まで冷蔵庫で冷やしておき、器に盛る。
【No.3】ラタトゥイユ気分を手軽に！「ナスとズッキーニのトマト煮」で夏野菜を満喫ズッキーニとナスをトマトでコトコト煮込むだけのナスとズッキーニのトマト煮は、ラタトゥイユのおいしさをぎゅっと凝縮した手軽な一品。とろりと煮込まれた野菜が、トマトの酸味と旨みをたっぷり吸い込んで、深いコクのある味わいに仕上がります。肉料理や魚料理に添えても、バゲットにのせても絶品。冷やしてもおいしく、作り置きにもおすすめですよ。
ナスとズッキーニのトマト煮
【材料】（2人分）
ナス 2~3本
ズッキーニ 1/2本
オリーブ油 大さじ 5~6
玉ネギ(みじん切り) 1/8個分
塩 適量
<ソース>
アンチョビ(刻み) 1枚分
ケイパー(刻み) 小さじ 1
トマトピューレ 100g
砂糖 小さじ 2
白ワインビネガー 小さじ 2
ローズマリー(葉) 1枝分
【下準備】
1、ナスはヘタを切り落とし、厚さ7〜8mmの半月切りにする。ズッキーニは厚さ7〜8mmの半月切りにする。＜ソース＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、フライパンにオリーブ油とナス、ズッキーニを入れ、中火でしんなりするまで炒める。
2、野菜から液体が出たら約大さじ1を残してキッチンペーパーで拭き取り、玉ネギを加えて炒め合わせ、塩で味を調える。
3、＜ソース＞を加えて煮からめ、トロミがついたら分量外の塩で味を調え、器に盛る。
【材料】（2人分）
ナス 2~3本
ズッキーニ 1/2本
オリーブ油 大さじ 5~6
玉ネギ(みじん切り) 1/8個分
塩 適量
<ソース>
アンチョビ(刻み) 1枚分
ケイパー(刻み) 小さじ 1
トマトピューレ 100g
砂糖 小さじ 2
白ワインビネガー 小さじ 2
ローズマリー(葉) 1枝分
【下準備】
1、ナスはヘタを切り落とし、厚さ7〜8mmの半月切りにする。ズッキーニは厚さ7〜8mmの半月切りにする。＜ソース＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、フライパンにオリーブ油とナス、ズッキーニを入れ、中火でしんなりするまで炒める。
2、野菜から液体が出たら約大さじ1を残してキッチンペーパーで拭き取り、玉ネギを加えて炒め合わせ、塩で味を調える。
3、＜ソース＞を加えて煮からめ、トロミがついたら分量外の塩で味を調え、器に盛る。
■シーン別に楽しむ！初夏のズッキーニ活用術まとめ今回ご紹介した初夏のズッキーニレシピ、いかがでしたか？休日のホームパーティーにはズッキーニボートで華やかに、忙しい平日の副菜やお弁当にはカレーマリネでさっと一品、夏野菜をたっぷり消費したい日はナスとズッキーニのトマト煮でボリュームたっぷりにと、シーンに合わせて使い分けるのがおすすめです。旬のズッキーニはこの時期だけの特別な味わい。ぜひ今しか食べられない初夏の恵みを、毎日の食卓でたっぷりと楽しんでみてくださいね！
(E・レシピ編集部)