





【材料】（2人分）



ズッキーニ 1本

オリーブ油 適量

ベーコン(みじん切り) 2枚分

ピザ用チーズ 40g

粗びき黒コショウ 適量



【作り方】



1、ズッキーニは竹串で全体を刺し、ヘタを切り落とす。縦半分に切り、小さめのスプーンで種の部分をこそげてくぼみを作る。







2、ズッキーニのくぼみにベーコンをのせ、オリーブオイルをかける。

アルミホイルに包んでトースターかグリルで10〜15分焼く。







3、アルミホイルを開き、ピザ用チーズとたっぷりめの粗びき黒コショウをのせ、こんがりするまで焼く。







【このレシピのポイント・コツ】



ここでは両面焼きグリルを使用しています。上火タイプや下火タイプのグリルがあります。受け皿に水をはるタイプの場合もありますので、お使いのグリルの説明書に従って下さい。



ズッキーニボート【材料】（2人分）ズッキーニ 1本オリーブ油 適量ベーコン(みじん切り) 2枚分ピザ用チーズ 40g粗びき黒コショウ 適量【作り方】1、ズッキーニは竹串で全体を刺し、ヘタを切り落とす。縦半分に切り、小さめのスプーンで種の部分をこそげてくぼみを作る。2、ズッキーニのくぼみにベーコンをのせ、オリーブオイルをかける。アルミホイルに包んでトースターかグリルで10〜15分焼く。3、アルミホイルを開き、ピザ用チーズとたっぷりめの粗びき黒コショウをのせ、こんがりするまで焼く。【このレシピのポイント・コツ】ここでは両面焼きグリルを使用しています。上火タイプや下火タイプのグリルがあります。受け皿に水をはるタイプの場合もありますので、お使いのグリルの説明書に従って下さい。

【No.2】スパイシーで爽やか！「ズッキーニのカレーマリネ」で初夏の副菜に変化を







【材料】（2人分）



ズッキーニ 1本

オリーブ油 大さじ 1

<マリネ液>

カレー粉 小さじ 1/2

酢 大さじ 2

砂糖 小さじ 1

塩コショウ 少々



【下準備】



1、ズッキーニは両端を切り落とし、幅1cmの輪切りにする。







2、ボウルに＜マリネ液＞の材料を混ぜ合わせる。



【作り方】



1、フライパンにオリーブ油を熱し、ズッキーニを入れ、両面に焼き色がつくまで焼く。







2、ズッキーニが熱いうちに＜マリネ液＞に漬け、食べる直前まで冷蔵庫で冷やしておき、器に盛る。







ズッキーニのカレーマリネ【材料】（2人分）ズッキーニ 1本オリーブ油 大さじ 1<マリネ液>カレー粉 小さじ 1/2酢 大さじ 2砂糖 小さじ 1塩コショウ 少々【下準備】1、ズッキーニは両端を切り落とし、幅1cmの輪切りにする。2、ボウルに＜マリネ液＞の材料を混ぜ合わせる。【作り方】1、フライパンにオリーブ油を熱し、ズッキーニを入れ、両面に焼き色がつくまで焼く。2、ズッキーニが熱いうちに＜マリネ液＞に漬け、食べる直前まで冷蔵庫で冷やしておき、器に盛る。

【No.3】ラタトゥイユ気分を手軽に！「ナスとズッキーニのトマト煮」で夏野菜を満喫







【材料】（2人分）



ナス 2~3本

ズッキーニ 1/2本

オリーブ油 大さじ 5~6

玉ネギ(みじん切り) 1/8個分

塩 適量

<ソース>

アンチョビ(刻み) 1枚分

ケイパー(刻み) 小さじ 1

トマトピューレ 100g

砂糖 小さじ 2

白ワインビネガー 小さじ 2

ローズマリー(葉) 1枝分



【下準備】



1、ナスはヘタを切り落とし、厚さ7〜8mmの半月切りにする。ズッキーニは厚さ7〜8mmの半月切りにする。＜ソース＞の材料を混ぜ合わせる。







【作り方】



1、フライパンにオリーブ油とナス、ズッキーニを入れ、中火でしんなりするまで炒める。







2、野菜から液体が出たら約大さじ1を残してキッチンペーパーで拭き取り、玉ネギを加えて炒め合わせ、塩で味を調える。







3、＜ソース＞を加えて煮からめ、トロミがついたら分量外の塩で味を調え、器に盛る。







ナスとズッキーニのトマト煮【材料】（2人分）ナス 2~3本ズッキーニ 1/2本オリーブ油 大さじ 5~6玉ネギ(みじん切り) 1/8個分塩 適量<ソース>アンチョビ(刻み) 1枚分ケイパー(刻み) 小さじ 1トマトピューレ 100g砂糖 小さじ 2白ワインビネガー 小さじ 2ローズマリー(葉) 1枝分【下準備】1、ナスはヘタを切り落とし、厚さ7〜8mmの半月切りにする。ズッキーニは厚さ7〜8mmの半月切りにする。＜ソース＞の材料を混ぜ合わせる。【作り方】1、フライパンにオリーブ油とナス、ズッキーニを入れ、中火でしんなりするまで炒める。2、野菜から液体が出たら約大さじ1を残してキッチンペーパーで拭き取り、玉ネギを加えて炒め合わせ、塩で味を調える。3、＜ソース＞を加えて煮からめ、トロミがついたら分量外の塩で味を調え、器に盛る。

梅雨明け前のさわやかな初夏、旬を迎えたズッキーニが野菜売り場に並び始めました。淡白な味わいの中にじんわりとした甘みとコクが広がるズッキーニは、焼いても煮ても炒めても絶品！今回はE・レシピで人気の初夏のズッキーニレシピを厳選してご紹介します。■【人気レシピNo.1】ジュワッと旨い！トースターで仕上げる「ズッキーニボート」輪切りにしたズッキーニにトッピングをのせて、トースターでこんがり焼き上げるだけのズッキーニボート。ジュワッと染み出る野菜の旨みと、表面の香ばしい焼き色がたまらない一品です。フライパンを使わずに作れる気軽さも嬉しいポイント。忙しい平日の夕食にも、ワインを開けるおもてなしの夜にもぴったりで、彩り豊かに食卓を華やかに演出してくれますよ！■【2位以降も絶品ぞろい】毎日食べたくなる！旬の味わいをとことん楽しもうたった10分で完成するズッキーニのカレーマリネは、カレー粉のスパイシーな香りと、ほんのり酸味のきいたマリネ液が絶妙にマッチ。シャキッと残るズッキーニの食感と、ふんわり広がるカレーの香りで、箸が止まらないおいしさです。作り置きにも向くので、お弁当の副菜にも、ビールのおつまみにも大活躍してくれますよ♪ズッキーニとナスをトマトでコトコト煮込むだけのナスとズッキーニのトマト煮は、ラタトゥイユのおいしさをぎゅっと凝縮した手軽な一品。とろりと煮込まれた野菜が、トマトの酸味と旨みをたっぷり吸い込んで、深いコクのある味わいに仕上がります。肉料理や魚料理に添えても、バゲットにのせても絶品。冷やしてもおいしく、作り置きにもおすすめですよ。■シーン別に楽しむ！初夏のズッキーニ活用術まとめ今回ご紹介した初夏のズッキーニレシピ、いかがでしたか？休日のホームパーティーにはズッキーニボートで華やかに、忙しい平日の副菜やお弁当にはカレーマリネでさっと一品、夏野菜をたっぷり消費したい日はナスとズッキーニのトマト煮でボリュームたっぷりにと、シーンに合わせて使い分けるのがおすすめです。旬のズッキーニはこの時期だけの特別な味わい。ぜひ今しか食べられない初夏の恵みを、毎日の食卓でたっぷりと楽しんでみてくださいね！(E・レシピ編集部)