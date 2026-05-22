なぜ、自分の人生はつまらないように感じるのか？

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

「つまらない人生」に足りないもの

「人生を変えるには、とにかく行動しなきゃいけない」

そんなふうに思っていないだろうか。

もっと頑張る。もっと動く。もっと予定を入れる。

「つまらない人生」を抜け出せない人ほど、

“足りないのは行動量だ”と考えてしまう。

だが、ここに大きな落とし穴がある。

人は、疲れ切った状態では、そもそも「人生を楽しむ感覚」そのものが鈍っていく。

何をしても楽しくない。

どこへ行っても満たされない。

新しいことを始めても続かない。

人生がつまらないと感じる人には、“回復する時間”が足りていないだけかもしれない。

休息を第一に考えよう

つまり「つまらない人生」を抜け出すために、

行動より先に必要なのは、「ちゃんと休むこと」なのだ。

無理をして自分に鞭を打つようなことを続けていたら、まれな例外を除いて、結局はいい仕事ができなくなる。 私たちの体には、酸素や水が必要なのと同じように、休息が必要なのだ。

繰り返すが、人間は休息なしでいつまでも動き続けることはできない。だから、いつかは必ず休息を取る瞬間は訪れる。ならば、疲れ果てて休息を取るより、積極的に楽しみながら休息を取るほうがいいはずだ。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

つまり、「つまらない人生」を変えるために必要なのは、

無理に自分を追い込むことではない。

まず必要なのは、「ちゃんと回復できる状態」を取り戻すことだ。

疲れ切ったままでは、

どれだけ行動しても、人生を楽しむ余裕は生まれない。

だからこそ、休息を“怠け”のように扱わない。

意識的に休み、心と体を整える。

その積み重ねが、「何をしてもつまらない」という感覚を、少しずつ変えていくのだ。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）