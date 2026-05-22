「うわー、太ったなあ」「相変わらず格好いい」日本で大人気だった“トルコの王子”、変貌した姿にX反響！「随分貫禄出たな」
現地５月19日にトルコのインスタンブールで開催されたヨーロッパリーグの決勝で、アストン・ビラがフライブルクに３−０で快勝。初優勝を飾った。
この試合前、トロフィーをピッチに運んでくる役目を担ったのが、元トルコ代表FWのイルハン・マンスズだった。
2002年の日韓ワールドカップで、“トルコの王子”と呼ばれて日本で大人気となり、後にヴィッセル神戸でもプレーしたストライカーの変貌した姿に、X上では次のような声が上がった。
「なつい！」
「うおーELのプレゼンターに懐かしのイルハンが登場！白髪になったが顔自体はあまり変わらずかっこいい」
「うわー、太ったなあ」
「老けたなあ」
「懐かしい」
「随分貫禄出たな」
「今こんななのか。物凄い一発屋だったなあ...折角神戸に来たのに怪我で全く稼働せずだし」
「相変わらず格好いいな」
50歳となったイルハンの“イケおじ”ぶりが脚光を浴びた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】EL決勝に登場した現在のイルハン
この試合前、トロフィーをピッチに運んでくる役目を担ったのが、元トルコ代表FWのイルハン・マンスズだった。
2002年の日韓ワールドカップで、“トルコの王子”と呼ばれて日本で大人気となり、後にヴィッセル神戸でもプレーしたストライカーの変貌した姿に、X上では次のような声が上がった。
「なつい！」
「うおーELのプレゼンターに懐かしのイルハンが登場！白髪になったが顔自体はあまり変わらずかっこいい」
「うわー、太ったなあ」
「老けたなあ」
「懐かしい」
「随分貫禄出たな」
「今こんななのか。物凄い一発屋だったなあ...折角神戸に来たのに怪我で全く稼働せずだし」
「相変わらず格好いいな」
50歳となったイルハンの“イケおじ”ぶりが脚光を浴びた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】EL決勝に登場した現在のイルハン