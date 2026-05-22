全国で老朽化が進む高速道路

神戸市内で２０日に始まった高速道路のリニューアル工事。

【画像を見る】日本で初めて開通した高速道路「名神高速」約６０年前の開通式の様子

阪神高速によると、３号神戸線は開通から５０年以上が経ち、舗装にひび割れなどが目立つことなどから、大規模な補修工事が欠かせないということです。

日本で初めて高速道路が誕生してから６０年あまり。２０３０年には開通から３０年以上経つ高速道路が８割に達するとされていて、全国で老朽化が進んでいます。

日本の経済やレジャーを支えてきた高速道路の未来はどうなるのか？大阪大学工学研究科の貝戸清之教授の見解をもとにＭＢＳ交通担当の太田愛美記者が解説します。

◎太田愛美：経済班・交通担当 大阪・関西万博準備や夢洲駅開業など取材

５０年以上使われている高速道路に「小さな穴」「ひび割れ」

今回の阪神高速のリニューアル工事にあたって終日通行止めとなるのが以下の区間。

＜終日通行止め＞５月２０日～２８日

▼第二神明道路・須磨ＩＣ～阪神高速3号神戸線・湊川＜上下線＞

▼湾岸（垂水）線・垂水ＪＣＴ～名谷ＪＣＴ＜上下線＞

※湾岸（垂水）線は５／２５（月）６時まで

「３号神戸線」「第二神明道路」は使用開始から５０年以上が経っていて、道路に空いた小さな穴「ポットホール」や「ひび割れ」などが見られるため、今回補修が行われるということです。

阪神高速では「約６割が３０年以上使用」

実は今、老朽化が進み限界をむかえている高速道路が増えています。

４０年以上経つと、ひび割れなどが増えて補修が必要になるようですが、ＮＥＸＣＯ西日本では約５割、阪神高速道路では約６割の道路が３０年以上使用されているということです。

＜供用中道路の経過年数比率＞阪神高速道路・ＮＥＸＣＯ西日本ＨＰから

▼ＮＥＸＣＯ西日本

１０年未満 ７％

１０年以上 １７％

２０年以上 ２４％

３０年以上 １８％

４０年以上 ３４％

※令和２年４月１日現在

関西支社管内の営業中道路：９２６．７ｋｍ

▼阪神高速道路

１０年未満 ６％

１０年以上 ５％

２０年以上 ３０％

３０年以上 １６％

４０年以上 ４３％

※令和２年４月１日現在 営業中道路：２５８．１ｋｍ

国交省資料によると、高速道路６社で総額７兆円規模のリニューアルプロジェクトが現在動いているということです。

日本に高速道路が誕生してから約６０年

日本で初めて開通した高速道路が、名神高速道路の尼崎～栗東間。その２年後には西宮～小牧間、そのあと東名高速道路が出来たことで大阪・名古屋・東京がつながりました。

＜高速道路の歴史＞

▼１９６３年 名神高速道路 尼崎（兵庫）～栗東（滋賀）

▼１９６５年 名神高速道路 西宮（兵庫）～小牧（愛知）

▼１９６９年 東名高速道路 大阪・名古屋・東京がつながる

日本に高速道路が誕生して６０年以上が経ちますが、予想以上に劣化が進んだと言います。なぜなのか…

高速道路が劣化する２つの原因

高速道路が劣化する原因は大きく分けて２つ。「凍結防止剤」と「大型車の増加」です。

路面凍結を防ぐために散布する凍結防止剤には塩化物が含まれていますが、それが道路の金属に反応して錆び、膨張することでひびが入ってしまうそうです。１９９０年にスパイクタイヤが規制された結果、凍結防止剤の必要性、量が増し、劣化を促進したという話もあります。

また、１９９３年に車両総重量の制限が最大２０ｔから最大２５ｔに緩和されたため大型車が増え、道路の負担が大きくなったと言います。

理想は「予防保全」しかし現状は…

今後、どうすればいいのか？

大阪大学大学院の貝戸清之教授によると、現状では損傷を見つけて工事を行う「事後保全」で対応していますが、その場合、大規模になると通行止めなどの弊害が出てくると指摘します。

理想としては、劣化が進む“一歩手前”を見極めて事前に保全をする「予防保全」が好ましいと貝戸教授は言います。ただし、今損傷が進んでいる部分を補修しなければ、この予防保全に切り替えられないということです。

鉄道の“赤字路線”のように「廃止」できない？

全国に張り巡らされている高速道路をメンテナンスするとなれば、懸念されるのがコスト面。鉄道の“赤字路線”のように『廃止』という選択肢はあるのでしょうか？

（MBS山中真解説委員）

「防衛・防災というのは、高速道路があることを前提に計画されていて、サービスエリアも災害時の自衛隊の拠点としてルールが決められています。したがって人通りが少ない高速道路を鉄道のように『廃止』するという選択肢はないということです」

今後２０～３０年以内が「一つの勝負どころ」

貝戸教授が「これから２０～３０年以内に本当の寿命の山が訪れるかと思います。そのときが一つの勝負どころ」と話す日本の高速道路。この長い道路網をいかに維持していくか、大きな課題となっています。

（2026年5月21日放送 MBSテレビ「よんチャンＴＶ」内『記者プレゼン』より）