大谷翔平 6月に打棒が爆発する！「重心の微修正」でスランプ脱出→本塁打量産へ

わずかな変化が…

シーズン48試合を終え、ＯＰＳ.850、７本塁打。ＭＬＢのオールスター級の成績だが、それでも″不調″と評されてしまうことは、史上最高のプレイヤーならではの悩みだろう（数字は日本時間5月19日時点）。二刀流でのシーズン完走を目指すドジャースの大谷翔平（31）は今季、開幕からサイ・ヤング賞級のピッチングを続けているが、打者としては本調子を発揮できていない。

「代名詞であるホームランが例年の同時期の約半分しか出ていません。ただ、出塁率は.392とリーグトップクラス。個人でチームの勝利をどれだけ上積みしたかを表すＷＡＲも、投打合計2.80でメジャー１位ですから、データ上はすでにＭＶＰ級の活躍を見せています」（スポーツライターの友成那智氏）

いったいなぜ、大谷はいまだ本塁打量産態勢に入れていないのか。本人は「単純に実力不足」と言い切ったが、アメリカ球界は異なる見解を示している。

「ドジャースの打撃コーチであるロバート・バンスコヨック（39）は、ピッチングの負担によって打撃フォームに微妙なズレが生じている可能性を指摘しています。登板後に下半身に疲労が溜まることで、バットの振り出しにコンマ数秒のタイムラグが起こっており、大谷はそれを補うために始動を早めたことで、ギリギリまでボールを引きつけられなくなってしまっていたようです」（同前）

野球評論家の得津高宏氏は、下半身の負担軽減のために行ったわずかなフォームの変更が裏目に出ていたと話す。

「通常よりも下半身を深く沈み込ませ、体重移動で打球を飛ばそうとする意識があったように思います。一見、このフォームは下半身にさらなる負担がかかりそうに見えますが、太ももやお尻といった大きな筋肉を使うため、登板によってダメージを受けた膝や足首の関節への負荷が少ないんです」

ただ、バンスコヨック氏の指摘通り、そのフォームではタイミングのズレが生じる。そこで大谷は、５月中旬から重心を高くする再調整を行ったという。

「身体のキレを使って、ギリギリのタイミングで一瞬にして腰を回転させるスイングを取り戻しました。不調時はボールの上を叩いて凡打になるケースが多かったように思いますが、今回の微修正によって打球に角度をつける余裕が生まれてくるでしょう」（同前）

デイブ・ロバーツ監督（53）も、大谷が投手として出場する際は打席に立たせなかったり、休養日を設けたりと、フォーム変更以外のダメージ軽減の形を模索している。

「大谷が開幕から二刀流としてフル回転するのは３年ぶりのこと。開幕から５月にかけては、そのバランス感覚を養う期間に当て、得意の６月に照準を合わせているのかもしれません。１戦２発などキッカケとなる試合があれば、それが量産態勢開始の合図です」（前出・友成氏）

開幕〜５月は、大谷にとって調整期間に過ぎなかったのかもしれない。

『FRIDAY』2026年6月5・12日合併号より