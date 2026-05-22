営業所によっては７割…急増！生保の中国人営業社員「成績優秀者の豪華パーティは中国人だらけ」の実態

〈胃腸炎なら入院の必要がないけど、もし中国帰省中に１日でも入院すれば、入院一時金の30万円をもらえますよ〉

〈日本の生命保険、本当にお得だね〉

中国のSNS『小紅書（シャオホンシュー）』に、こんな中国語が飛び交っている。中国人に教えられて「入院一時金」と検索すると、日本の大手生命保険（生保）会社のパンフレット画像がズラリと出てきた。大手生保で働く中国人営業社員が、入院一時金を悪用する例を紹介しているようだ。

いま、日本を代表する生保会社で働く中国人が増えている。筆者が複数の中国人営業社員に話を聞いてみると、驚きの実態がわかった。

東日本のある支社に勤務するＡさんによると、支社の社員数は400人以上、そのうちの約100人が中国人だという。支店内の営業部は三十数人で、Ａさんを含めて数人が中国人だ。

別の生保に勤務するＢさんの支社には約600人の社員がいて、そのうち中国人は百数十人。Ｂさんが所属する営業所は、’25年夏の時点で、なんと社員の７割が中国人で占められているという。

このほかにも「営業所の３分の１〜４分の１が中国人だ」「全国の成績優秀者だけが招待される豪華パーティに行くと中国人だらけだった」といった声を多数耳にした。

「アルバイトよりずっといい」

Ａさんは「このままいくと、生保の営業は、日本人のほうが少数派になるかもしれません。成績優秀者も、全国の上位は中国人が独占する日が来る可能性があります」と語る。

Ａさんの話では、10年ほど前から生保営業を敬遠する日本人が増えてきて、人手不足だそうだ。営業所によっては、合併や縮小を余儀なくされているところもあるらしい。「生保営業はノルマが厳しい」といったイメージも影響し、かつて「生保レディ」と呼ばれた女性たちは減少している。

一方で、生保の営業職に就こうとする中国人が増えている。その理由は何なのか。

答えは明快だ。第一に学歴不問、経験不問で、入社のハードルが非常に低いこと。ある程度の日本語会話ができれば問題ないという。

次に、基本給の保障がある点だ。会社によって制度は異なるが、入社後の１〜２年間は保障される。研修期間中も支払われることに魅力を感じる人が多い。彼女たちは「時給のアルバイトをするよりずっといい」「お金をもらいながら生保の知識を学べる」と考えている。

働き方が自由で、自分で労働時間を決められることも魅力だ。一定の業務さえ行っていれば、直行直帰でも問題ない。オフィスに座っている必要がないのも「束縛されたくない性格の中国人に向いている」（Ｂさん）。

年収２億円という人も

最大の魅力は、収入が歩合制であることだ。生保の営業職は、本社に勤務する内勤職とは異なり、契約件数などによって収入に差が出る。ある内勤職の日本人によると、営業所で成績がトップクラスなら年収2000万円前後、全国上位の成績優秀者になると、年収１億〜２億円という人もいる。

これらの点に魅力を感じ、彼女たちは生保に入社している。とくに増えたのはコロナ禍以降だ。インバウンド関連ビジネスが減少し、在日中国系企業の業績が厳しくなるなか、生保は「日本の大手企業なのに、外国人でも意外と入りやすい」ことがわかり、その情報が在日中国人間の口コミで広がった。

ＡさんやＢさんによると、顧客の８割以上は在日中国人だ。彼らの中には、日本語が不自由だったり、たとえ話せても、生保商品の内容を理解するのは難しく、生保に入りたくても入れない人がいる。そこで、中国人営業が中国語で説明する。

日本人の人間関係は希薄になり、親戚や友人から勧誘されると「面倒くさい」と感じる人が増えている一方、在日中国人の間には濃密な人間関係が存在しており、生保商品を購入したいという「潜在的ニーズ」がある。

生保営業の中国人はウィーチャットなどのSNSを駆使して生保商品を販売し、好成績をあげている。つまり、売り手も買い手も中国人だ。

【後編】では、急増する中国人営業社員のメリットとデメリットを紹介する。

取材・文：中島恵（ジャーナリスト）