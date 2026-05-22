24⽇放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」(日曜、後0・55)は⾹川県から1時間スペシャルで届ける。今回の舞台は⾦⼑⽐羅宮のふもと、まんのう町で45年にわたり暖簾を守り続ける⼤衆演劇の⼀家「劇団扇⼦家」。0歳から86歳まで親⼦4世代、総勢13⼈の家族劇団に⼤きな転機が訪れる。それは次⼥の結婚。これを機に役者経験ゼロの夫が新たに⼀座に加⼊する。未経験の世界に⾶び込んだ理由とは。



【写真】大衆演劇に挑戦し熱演する藤井隆、目力が強い！

「劇団員、全員が家族」という全国でも極めて珍しいスタイルを貫く「劇団扇⼦家」。そこには芸歴85年を誇り、劇団で唯⼀かつらを結える「スーパーひいばあちゃん」こと丘美智⼦さん(86)や、⽣後わずか22⽇で初舞台を踏んだ演劇の申し⼦まで、親⼦4世代がひしめき合っている。彼らの⽇常は単に舞台に⽴つだけではない。照明や⾳響、⼩道具の修理から⾐装の着付けなど、そのすべてを家族13⼈で⼿分けして担っている。⾃分たちの⼿で作り上げる舞台と、家族だからこそ⾼め合える深い絆。華やかな舞台の裏側にある、泥臭くも愛おしい⼀家の奮闘記は必⾒だ。



今回の主役は劇団の総座⻑の次⼥・すみれさんと、その夫・⾠⼀郎さん。2⼈の出会いは⾼校時代までさかのぼる。当時、 ⼸道部で凛々しく⼸を引く1学年先輩の⾠⼀郎さんに、すみれさんは⼀⽬惚れ。その姿は、0歳から舞台に⽴つ彼⼥の⽬に も「仕上がっている」と映るほど完璧なものだった。 しかし、接点のないまま⾠⼀郎さんは卒業し、広島の⼤学へ。縁が切れたかと思われた数年後、運命の⽷を⼿繰り寄せたの は、同じく劇団員であるすみれさんの姉夫婦だった。姉の夫と⾠⼀郎さんは、⾼校時代の⼤親友だった。 インテリア関係の仕事に従事し、役者経験は全くのゼロだった⾠⼀郎さんだが、結婚を機に「家族の⼒になりたい」と劇団 への⼊団を決意。かつての「推し」が、いまや舞台で共に汗を流すパートナーとなった、まさに少⼥漫画のような新婚⽣活の舞台裏に迫る。



番組では、2⼈の⾨出を祝う驚きのサプライズも⽤意。登場するのは、現在放送中のNHK⼤河ドラマ「豊臣兄弟！」でも活躍し、若⼿歌舞伎界を牽引する尾上右近。実は「劇団扇⼦家」と右近の間には、約11年前に番組の企画で7⽇間寝⾷を共にしたという深い縁があった。当時のVTRには、まだあどけなさが残る⾼校⽣時代のすみれさんの姿も。今回、右近に会うため、⾠⼀郎さんが東京・歌舞伎座へ向かう。憧れの存在を前に、新⽶役者の⾠⼀郎さんが伝えた思い、そして右近から贈られた熱いエールとは。



そして番組のクライマックスを飾るのは、MC藤井隆と井上咲楽による⼀⽇限りのコラボ舞台。本格的な⽩塗りのメイクを施し、劇団員の⼀員として板の上に⽴つ。藤井のキレのある⽴ち回りと、劇団員たちの圧倒的な熱量に、会場はかつてない興奮に包まれる。ところが、真剣なお芝居の最中に、予想だにしない事態が発⽣!感動のシーンがまさかの展開に…。笑いあり、涙あり、そして驚きの「芸」の競演あり。55周年特別企画にふさわしい、濃密な1時間をお⾒逃しなく。



（よろず～ニュース編集部）