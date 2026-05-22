

「名曲考察教室 米米CLUB 浪漫飛行」

音楽バラエティ番組『名曲考察教室』（NHK総合5月28日よる8時15分）のレギュラー第２回放送内容を発表した。今回取り上げるのは、平成初期を代表する米米CLUBの国民的ヒット曲「浪漫飛行」。

【写真】「名曲考察教室 米米CLUB 浪漫飛行」場面カット

同番組は、昭和・平成の名曲の歌詞を「令和の感覚」で徹底考察し、そこから生まれた新たな物語をプロの映像監督がミュージックビデオ（MV）として具現化する音楽バラエティ。

今回、考察の対象となる「浪漫飛行」は、航空会社のキャンペーンソングとして親しまれ、170万枚を超えるセールスを記録した。番組では、この歌詞を「挫折しそうな友人を励ますポジティブな応援ソング」として再定義し、独自の視点から深掘りしていく。

考察を担当するのは、元フィギュアスケート選手の高橋成美と、銀シャリの橋本直の2人。高橋は自身が人生を捧げたフィギュアスケートの世界観を歌詞に投影し、橋本は卓越した言語感覚で歌詞を読み替え、"考察ハイ"の状態に到達したという。

スタジオにはMCの設楽統（バナナマン）と浅野里香アナウンサーに加え、ご意見番として当時この曲に励まされたという大久保佳代子が登場する。映像監督には、ふるかわはらももかと菅井渉を迎え、それぞれの考察に基づいた全く異なる2つの物語が映像化される。

MC：設楽統（バナナマン）

大久保さんも僕も、「浪漫飛行」が流行った時期をリアルタイムで過ごした世代なので、三十何年経って、こんな時代を、当時想像していたかな･･･と感傷に浸ってみたり、時代と共に聞いたときの感じ方も違いました。お二人の考察も、高橋さんの世界にはすごく感動したし、橋本くんの考察も今までにない独特のアプローチでおもしろかったです。考察はやはりその人が見えるのが魅力ですね、お二人の心の内を少し覗けた気がしました。

考察ゲスト：高橋成美

自分が考えたことを、みんなに共有できたのも嬉しかったし、他の人が考えた考察を聞くと、キーワードの違い次第で、同じ歌詞がこんなにも別の意味を持つ。しかも、それが全部しっかり繋がっていく。初めは全く見えてこなかったストーリーでも、主人公が一人誕生した時に、どんどん、どんどん見えてくる、この情景がすごく新鮮で楽しくて、ずっとワクワクしていました。

考察ゲスト：橋本直（銀シャリ）

元々、面白い番組始まったなーと思っていたら、まさか自分にお声掛け頂けるとは。今回の考察は、ある時パッと浮かんできましたね。一個ハマれば全部繋がるんですよね。考察ハイというか、「え、じゃあそれもそうや！これもそうや！」って。で、最後にその考察がミュージックビデオになるところは、ちょっとした脚本家になった感じもあるんで。もう空想好き、妄想好きからしたら最高に楽しい番組でした。

スタジオゲスト：大久保佳代子

私も軽く考察しましたが、みんなの考察がそれぞれ全然違って、その角度から来たか！と。やっぱりその人の人生をもとにした考察だからこそ、より歌詞が染みてくるし、感情がすごく揺さぶられました。ミュージックビデオも、胸にグンとくるものがあって、ちょっとした映画とまでは言わないですけど、本当にいい作品を見させてもらいました。

番組情報

【番組名】「名曲考察教室 米米CLUB 浪漫飛行」【放送予定】 ５月28日（木）夜８時15分〜８時42分 ※一部地域を除く※NHK ONEで同時・見逃し配信予定