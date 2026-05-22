◆第１４９回アガ・カーン４世賞・Ｇ１（現地時間５月２１日、仏国・パリロンシャン競馬場・芝１８５０メートル、重）

昨年までの「イスパーン賞」が今年から「アガ・カーン４世賞」に改称。５頭立てで行われ、昨年の凱旋門賞馬のダリズ（牡４歳、仏国・フランシスアンリ・グラファール厩舎・父シーザスターズ）がミカエル・バルザローナ騎手とのコンビで最後の直線で外から剛脚を発揮し、３馬身半差をつけて圧勝した。「ＳＯＵＰＬＥ」で重馬場だったが、楽々と上がり３ハロン３３秒０の末脚で後続を突き放す圧巻のパフォーマンス。昨秋の凱旋門賞、今年初戦のガネー賞に続く３戦連続のＧ１勝利で、重賞は４勝目となった。勝ち時計は１分５４秒４３

この勝利で凱旋門賞（１０月４日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）の勢力図に変化が現れた。英国の大手ブックメーカーのウィリアムヒルではレース前まで１番人気の６倍だったが、５倍にオッズが下がった。２番人気は昨年２着のミニーホークが８倍となっている。

なお、日本調教馬は７頭が登録。人気最上位は７番人気タイのアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）と、昨年５着のビザンチンドリーム（牡５歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）で２６倍。フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は１５番人気タイの３４倍。

メイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）と、ジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）が５１倍。アロヒアリイ（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）と、シンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）は６７倍となっている。