女優の岡本夏美、ダンス＆ボーカルユニット「ＯＮＥ Ｎ’ＯＮＬＹ」沢村玲が６月２５日スタートのＴＢＳ系連続ドラマ「今から、親友やめようか。」（ＭＢＳ制作、テレビ神奈川は木曜・深夜１時）にダブル主演することが２１日、分かった。

「みんなが選ぶ！！電子コミック大賞２０２６」、「Ｒｅｎｔａ！漫画大賞２０２５」などを受賞した人気ティーンズラブ漫画「今から、親友やめようか。〜腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す〜」（につやまにつこ作）の実写化。「友情」と「恋愛」のはざまで葛藤する甘く危険な溺愛ラブストーリー。２人は親友から恋人になろうとする男女を演じる。

【出演者のコメント】

岡本夏美「親友への恋心、壊したくない関係性、とても親しみやすい悩みをもった作品だと思います。（岡本演じる）ひまりも等身大の愛らしさを持ちながら、（沢村演じる）北条和巳との距離感に一喜一憂していきます。果たして、二人は、親友をやめるのか、やめないのか…

監督、スタッフの皆様と共闘しながら、ポップに、すてきに、美しく撮っていただいています。楽しんで見ていただけたらうれしいです！」

沢村玲「和巳は人の付き合い方がうまく仕事もスマートにこなせるカッコいい男…台本を見た時に正直羨ましいと思ってしまうほどの理想の男性像でした。主人公のひまりと友情関係から恋愛関係に発展していくんですがその中でひまりの前だけで見せる表情、なかなかうまく思いを打ち明けられない姿がまたギャップで魅力的に感じるキャラです。今回も自分なりに役と向き合いながら日々お芝居にチャレンジしています。『友情』から『恋愛』に変わるはざまでの葛藤や甘いストーリーをぜひお楽しみにしてください」