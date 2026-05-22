山下智久＆ENHYPEN・JUNGWON、互いの“声”絶賛 『正直不動産』挿入歌で共演
歌手・俳優の山下智久が主演を務める映画『正直不動産』の挿入曲「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」を歌う山下と、ENHYPEN・JUNGWONによる対面インタビュー映像が22日、公開された。
【動画】互いの“声”絶賛！山下智久＆ENHYPEN・JUNGWONの対面インタビュー
楽曲「声」について、山下は制作にあたって込めた思いとして「迷っている人の背中を押してあげられるような、全肯定ソングにしたかった」と語り、作品の世界観と自身の表現が重なった楽曲であることを明かした。JUNGWONは初めて楽曲を受け取った際の印象について「この曲を聴くと、たくさんの人が元気を出せると思った」と振り返り、言語や文化の違いを超えて伝わるメッセージ性に強く共鳴した様子を見せた。
また、互いの存在について、事前にどのように認識していたかを問われると、山下は「世界中で活躍していて、パフォーマンスも素晴らしい。世代は違うが刺激をたくさんもらっています」と語り、もともと山下の楽曲を聞いていたというJUNGWONも「韓国でもすごく有名で、コラボのお相手が“山Pさん”だと聞いて本当に驚いた」と応じ、今回のコラボレーションへの喜びを明かした。
さらに、楽曲タイトル「声」にちなみ、お互いの“声の魅力”について山下は「心地よくて、スーッと心に入ってくる声」、JUNGWONは「重低音が魅力的」と波長がぴったりあった2人の声を互いに絶賛した。楽曲の中で特に注目してほしいポイントについても、山下は「情景を思い浮かべながら、曲全体を感じてほしい」、JUNGWONは「歌いやすい音域の楽曲で、サビやコーラスの心地よい声の部分を聴いてほしい」とそれぞれの思いを語っている。
対面インタビューに先立って、映画『正直不動産』を鑑賞したJUNGWONは「タイトルを聞いた時は一見難しい作品なのかと思ったが、コメディの要素もあって、笑いながら見ることができた。ものすごく面白かったし、久々に映画を見て癒された」と作品を楽しんだ様子。山下は「伝えたかったことを受け取ってくれていて、すぐ監督やキャストに伝えたいと思った」と話し、言葉の壁を越えて伝わる本作の魅力に手応えを感じつつ、笑顔を見せた。
さらに、映画タイトル『正直不動産』にちなみ、「お互いに“正直に”聞いてみたいことはあるか」という問いでは、JUNGWONから山下へ「ストレスがたまった時はどう解消している？」という質問が飛び出した。山下が「ほぼ毎日ジムに行ってストレス発散する」と答えると、対してJUNGWONは「散歩が好き。とにかく歩く。あとは時間が解決してくれる」と無邪気に回答するなど、和やかなやり取りが展開された。
また、日本で一緒に訪れてみたい場所について、JUNGWONは「北海道にある氷のホテルに行ってみたい」と語り、山下も「良い景色が見られて、気持ちもリセットできるカントリーサイドに連れて行きたい」と回答。互いに思いやりを見せる2人の今後の再会や交流への期待が感じられる場面となっている。
【動画】互いの“声”絶賛！山下智久＆ENHYPEN・JUNGWONの対面インタビュー
楽曲「声」について、山下は制作にあたって込めた思いとして「迷っている人の背中を押してあげられるような、全肯定ソングにしたかった」と語り、作品の世界観と自身の表現が重なった楽曲であることを明かした。JUNGWONは初めて楽曲を受け取った際の印象について「この曲を聴くと、たくさんの人が元気を出せると思った」と振り返り、言語や文化の違いを超えて伝わるメッセージ性に強く共鳴した様子を見せた。
さらに、楽曲タイトル「声」にちなみ、お互いの“声の魅力”について山下は「心地よくて、スーッと心に入ってくる声」、JUNGWONは「重低音が魅力的」と波長がぴったりあった2人の声を互いに絶賛した。楽曲の中で特に注目してほしいポイントについても、山下は「情景を思い浮かべながら、曲全体を感じてほしい」、JUNGWONは「歌いやすい音域の楽曲で、サビやコーラスの心地よい声の部分を聴いてほしい」とそれぞれの思いを語っている。
対面インタビューに先立って、映画『正直不動産』を鑑賞したJUNGWONは「タイトルを聞いた時は一見難しい作品なのかと思ったが、コメディの要素もあって、笑いながら見ることができた。ものすごく面白かったし、久々に映画を見て癒された」と作品を楽しんだ様子。山下は「伝えたかったことを受け取ってくれていて、すぐ監督やキャストに伝えたいと思った」と話し、言葉の壁を越えて伝わる本作の魅力に手応えを感じつつ、笑顔を見せた。
さらに、映画タイトル『正直不動産』にちなみ、「お互いに“正直に”聞いてみたいことはあるか」という問いでは、JUNGWONから山下へ「ストレスがたまった時はどう解消している？」という質問が飛び出した。山下が「ほぼ毎日ジムに行ってストレス発散する」と答えると、対してJUNGWONは「散歩が好き。とにかく歩く。あとは時間が解決してくれる」と無邪気に回答するなど、和やかなやり取りが展開された。
また、日本で一緒に訪れてみたい場所について、JUNGWONは「北海道にある氷のホテルに行ってみたい」と語り、山下も「良い景色が見られて、気持ちもリセットできるカントリーサイドに連れて行きたい」と回答。互いに思いやりを見せる2人の今後の再会や交流への期待が感じられる場面となっている。