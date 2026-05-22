人気TL漫画を実写化…岡本夏美＆沢村玲がダブル主演 『今から、親友やめようか。』【コメントあり】
MBSテレビは6月25日からドラマフィル枠でドラマ『今から、親友やめようか。』（毎週木曜 深1：29〜）を放送する。岡本夏美と沢村玲（ONE N’ ONLY）がダブル主演を務める。
【画像】落ちついた雰囲気…実は性的な悩みを抱える女性役の岡本夏美
幅広い年代から人気を集めるの中でも、コミックシーモア「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026」TL（ティーンズラブ）部門賞受賞「Renta!マンガ大賞2025」TL部門大賞受賞など数々の実績を誇る大人気作品『今から、親友やめようか。〜腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す〜』を実写化。等身大の大人の純愛を映像美で表現し、登場人物たちの心情や葛藤を丁寧に描き出す。
明るく真っ直ぐな性格だが、実は性的な悩みを抱える女性・柴崎ひまり役には、2011年にモデルとしてデビューし、2013年に女優デビュー後、ドラマ／映画『賭ケグルイ』シリーズ、NHK連続テレビ小説『おむすび』、『コスメティック・プレイラバー Season2』、映画『ハニーレモンソーダ』『教場 Requiem』、舞台『黒百合』など様々な作品に出演し、多方面で活躍する実力派俳優の岡本夏美が決定した。
そんなひまりと大学時代からの親友で職場の同僚でもある、ハイスペックな男・北条和巳役には、ダンス＆ボーカルグループ・ONE N’ ONLYのボーカルとして活動する中、俳優としてはドラマ『御上先生』『子宮恋愛』『極道上司に愛されたら』『パンチドランクウーマン −脱獄まであと××日−』、映画『バトルキング！！-We’ll rise again-』、舞台『虹色とうがらし』などに出演し、活躍の場を広げている沢村が務めた。
監督は、ウルトラマンシリーズのメイン監督などを務め、最近では特撮以外にも分野を広げている武居正能氏。そして脚本には『死ぬまでバズってろ!!』などの脚本を手掛けた鶴田幸伸氏のタッグで描く。
【コメント】
■岡本夏美
柴崎ひまり役を演じます。岡本夏美です。“今から、親友やめようか。”は、親友への恋心、壊したくない関係性、とても親しみやすい悩みをもった作品だと思います。ひまりも等身大の愛らしさを持ちながら、北条和巳との距離感に一喜一憂していきます。果たして、2人は、親友をやめるのか、やめないのか…
監督、スタッフの皆さまと共闘しながら、ポップに、素敵に、美しく撮っていただいています。楽しんで観ていただけたらうれしいです！
■沢村玲
北条和巳役の沢村玲です。
和巳は人の付き合い方が上手く仕事もスマートにこなせるカッコいい男...台本を見た時に正直うらやましいと思ってしまうほどの理想の男性像でした。主人公のひまりと友情関係から恋愛関係に発展していくんですがその中でひまりの前だけで見せる表情、なかなかうまく想いを打ち明けれない姿がまたギャップで魅力的に感じるキャラです。今回も自分なりに役と向き合いながら日々お芝居にチャレンジしています。「友情」から「恋愛」に変わる狭間での葛藤や甘いストーリーをぜひお楽しみにしてください！
■武居正能
今作はティーンズラブの話題作を映像化させていただきました。
親友から始まるひまりと和巳の恋の物語を、キュンキュン、ドキドキするようなストーリーになっています。友達とは恋人とはを考えさせられる作品になりました。原作漫画の恋愛描写を、スタイリッシュでエモい映像で表現しています。ぜひ原作ファンの方はもちろん、初見の方も最後まで楽しんでいただければうれしいです。
■につやまにつこ（原作者）
「今から、親友やめようか。」が実写ドラマ化します！本当に夢のようです。制作陣の皆さまに原作の意図を丁寧にくみ取っていただき、ドラマとしてより魅力的に再構築していただきました。素敵なご縁を紡いでくださった編集部の皆さま、読者さま、制作に関わってくださったすべての方に厚く御礼申し上げます。「こういうときはこうしたらいいんだよ」と互いに教え合うような2人の絆と愛の形を、ぜひ最後まで一緒に見届けてください。
【画像】落ちついた雰囲気…実は性的な悩みを抱える女性役の岡本夏美
幅広い年代から人気を集めるの中でも、コミックシーモア「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026」TL（ティーンズラブ）部門賞受賞「Renta!マンガ大賞2025」TL部門大賞受賞など数々の実績を誇る大人気作品『今から、親友やめようか。〜腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す〜』を実写化。等身大の大人の純愛を映像美で表現し、登場人物たちの心情や葛藤を丁寧に描き出す。
そんなひまりと大学時代からの親友で職場の同僚でもある、ハイスペックな男・北条和巳役には、ダンス＆ボーカルグループ・ONE N’ ONLYのボーカルとして活動する中、俳優としてはドラマ『御上先生』『子宮恋愛』『極道上司に愛されたら』『パンチドランクウーマン −脱獄まであと××日−』、映画『バトルキング！！-We’ll rise again-』、舞台『虹色とうがらし』などに出演し、活躍の場を広げている沢村が務めた。
監督は、ウルトラマンシリーズのメイン監督などを務め、最近では特撮以外にも分野を広げている武居正能氏。そして脚本には『死ぬまでバズってろ!!』などの脚本を手掛けた鶴田幸伸氏のタッグで描く。
【コメント】
■岡本夏美
柴崎ひまり役を演じます。岡本夏美です。“今から、親友やめようか。”は、親友への恋心、壊したくない関係性、とても親しみやすい悩みをもった作品だと思います。ひまりも等身大の愛らしさを持ちながら、北条和巳との距離感に一喜一憂していきます。果たして、2人は、親友をやめるのか、やめないのか…
監督、スタッフの皆さまと共闘しながら、ポップに、素敵に、美しく撮っていただいています。楽しんで観ていただけたらうれしいです！
■沢村玲
北条和巳役の沢村玲です。
和巳は人の付き合い方が上手く仕事もスマートにこなせるカッコいい男...台本を見た時に正直うらやましいと思ってしまうほどの理想の男性像でした。主人公のひまりと友情関係から恋愛関係に発展していくんですがその中でひまりの前だけで見せる表情、なかなかうまく想いを打ち明けれない姿がまたギャップで魅力的に感じるキャラです。今回も自分なりに役と向き合いながら日々お芝居にチャレンジしています。「友情」から「恋愛」に変わる狭間での葛藤や甘いストーリーをぜひお楽しみにしてください！
■武居正能
今作はティーンズラブの話題作を映像化させていただきました。
親友から始まるひまりと和巳の恋の物語を、キュンキュン、ドキドキするようなストーリーになっています。友達とは恋人とはを考えさせられる作品になりました。原作漫画の恋愛描写を、スタイリッシュでエモい映像で表現しています。ぜひ原作ファンの方はもちろん、初見の方も最後まで楽しんでいただければうれしいです。
■につやまにつこ（原作者）
「今から、親友やめようか。」が実写ドラマ化します！本当に夢のようです。制作陣の皆さまに原作の意図を丁寧にくみ取っていただき、ドラマとしてより魅力的に再構築していただきました。素敵なご縁を紡いでくださった編集部の皆さま、読者さま、制作に関わってくださったすべての方に厚く御礼申し上げます。「こういうときはこうしたらいいんだよ」と互いに教え合うような2人の絆と愛の形を、ぜひ最後まで一緒に見届けてください。